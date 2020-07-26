DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Oruç Reis'in Akdeniz açıklarında bekleyişi sürüyor

TÜRKİYE'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor.

Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) açıkladı. Açıklamanın ardından Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis'in, güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn görevlendirildi.İki gün öncesine kadar fırkateynlerin de eşlik ettiği Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Konyaaltı Sahili'den de görünen, 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması da yapabilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Sahilden genel görüntüOruç Reis'in demirli olduğu noktada görüntüsüDetay

HABER: Süleyman EKİN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Antalya'da deniz suyu, havadan daha sıcak

Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 30.8 derece ölçüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler istediği serinliği bulamadı.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 30.8 derece ölçüldü. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde aradığı serinliği bulamayan tatilciler ise maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

'MASKE BELLİ BİR SÜREDEN SONRA BUNALTIYOR'Hafta sonu dolayısıyla ailesiyle birlikte sahile geldiğini anlatan Salih Topçuoğlu (30), "Sahil güzel, hava sıcak. Evde durmaktan iyi. Deniz suyu da çok güzel. Sıcak olmasına katlanacağız artık. Hava zaten sıcak. Buraya nefes almaya geliyoruz. Maske belli bir süreden sonra bunaltıyor. Kalabalık alanlarda maskemizi de takıyoruz" dedi.Eşi Yağmur Topçuoğlu (30) ise, "Sahil güzel ama hava biraz sıcak. Su sıcak. Yine de serinlemeye çalışıyoruz. Maske bunaltıyor biraz, o yüzden kullanamıyoruz. Sıcak da çok olduğu için takamıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahilden genel görüntüDenize girenler ve sahilde güneşlenenlerRÖP: Vatandaşlarla röportaj DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsuDetay

HABER: Aslı DURAN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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İHH'dan arama-kurtarma eğitimi

17 AĞUSTOS Marmara Depreminin yıl dönümü öncesinde İHH Sakarya Temsilciliği, 10 şehirden gelen 64 İHH gönüllüsü ve personeline arama-kurtarma eğitimi verdi.

İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü öncesinde İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Konya, Bilecik, Kütahya, Bartın, Balıkesir ve Sakarya Temsilciliğinde görev yapan 64 İHH gönüllüsü ve personeline, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan AFAD'a ait tesiste 12 eğitmenin katılımıyla arama-kurtarma eğitimi verdi. Gönüllü ve personeller önce teorik olarak eğitim görürken, daha sonra sahada enkazlar arasında hem arama-kurtarma hem de ekipman kullanmayı öğrendi. İHH Sakarya Temsilcisi Engin Sezer, "İHH'mızın arama kurtarma ekipleri Sakarya'da ilk kez bir tatbikat düzenliyor. Daha önce yaptığımız doğada arama kurtarma tatbikatlarının yerine kentsel arama kurtarma tatbikatları yapıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz daha önce Düzce'deki sel felaketinde, Elazığ depreminde ve yakın zamanda şehrimizde gerçekleşen havai fişek fabrikası patlamasında görev yapmıştırö dedi. İHH Arama-Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş, "İHH Arama Kurtarma ekiplerini kendi eğitim modülü ve kendi eğitmenleriyle bu eğitim gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz yıl doğada arama kurtarma eğitimi vermiştik ve 500 personeli eğitimden geçirdik. Kentsel arama kurtarma eğitimlerimizin ilkini ise Sakarya'da gerçekleştiriyoruz. 10 ilden 64 gönüllü ve kendi yetiştirdiğimiz 12 eğitmen varö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------İHH Sakarya Temsilcisi Engin Sezer röp. -İHH Eğitim Koord. Erdal Altıntaş röp. -Personellerin saha eğitimi -Enkaz alanı eğitimi -Araçların gelmesi -Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya),

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Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin giriş kapısındaki tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi'ndeki bir sitenin giriş kapısındaki dikenli tel örgüye, dün bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tel örgüyü keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kuyruğundan yaralandığı belirlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin elinden kurtulup, hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Kedinin sıkıştığı yerden kurtarılma anından görüntü

Haber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Polisten kaçıp trafiği birbirine kattı, kaza yapınca yakalandı

Isparta'da plakasız motosiklet sürücüsü S.G., polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Kent merkezinde ters istikametten kaçmaya devam eden S.G., kaza sonrası yakalandı. O anlar mobese kameralarına anbean yansıdı.

Olay geçen 21 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Motorize yunus ekipleri, plakasız motosiklet kullanan kasksız sürücüyü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan S.G., motosikletle ters istikametten kaçmaya devam etti. Motorize ekiplerin takip ettiği S.G., saat 21.40 sıralarında dengesini kaybedince motosikletten yuvarlanıp hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından yakalanan S.G. gözaltına alındı. O anlar mobese kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan incelemede S.G.'nin ehliyetine geçen yıl 5 yıllığına el konulduğu belirlendi. İdari para cezası uygulanan S.G. hakkında taksirle yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından adli işlem başlatıldı. Motosiklet İSE trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kaçışıYunus ekiplerinin arkasından takibiŞehir merkezinde ters istikametten gidişiMobese güvenlik kamera görüntüleriHABER -KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Amcasını öldüren şüpheli ormanda gizlenirken yakalandı (2)

AMCASINI ÖLDÜRDÜ, 'KAZA' DEDİ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tarım aracını kendisine vermeyen amcası Dursun Atan'ı av tüfeğiyle başından vurarak öldüren Ali Atan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna cevaplayan Ali Atan, 'Kaza' diye cevap verdi. Mahkemeye sevk edilen Ali Atan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Jandarma araçlarının adliyeye gelmesiZanlının araçtan indirilmesi ve adliyeye alınmasıAdliye çevresinden detaylarHABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),

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Amanoslar'da PKK'ya ait sığınaktan yaşam malzemeleri çıktı

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü sığınaktan çok miktarda yaşam malzemesi çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Amanoslar bölgesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerince sürdürülen arama-tarama faaliyetlerinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu. Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla imha edildi.