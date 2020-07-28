DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildiMersin'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Samet Çaldır'ın (21) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildi Mersin'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Samet Çaldır'ın (21) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Er Samet Çaldır'ın cenazesi, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak'taki baba evinde alınan helalliğin ardından Mihraplı Camii'ne getirildi. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, şehidin 2 aylık hamile eşi Elif, annesi Safiye ve babası Zülküf Çaldır'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehit Er Samet Çaldır'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Baba Zülküf Çaldır cenaze aracının arkasından şehit oğluna el salladı. Hamitler Şehitliği'ne götürülen şehit Çaldır'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:06

Kaynak: DHA

Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü

Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir

İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı

Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının

Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı

Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş

YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi

Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi

İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü

Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor