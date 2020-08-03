DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

FOÇA'DAKİ 4 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TEKNENİN KAPTANI TUTUKLANDI

İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan 39 yaşındaki kaptan Adem Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Aynı zamanda teknenin sahibi de olan Demir, İzmir Yenişakran Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tutuklanan Adem Demir'in adliye den çıkartılırken görüntüsü

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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YOL KENARINDAKİ ÇALILAR TUTUŞTU, ULAŞIM AKSADI

TEM Otoyolu'nun Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkii İstanbul yönünde, yol kenarındaki çalılar, iddiaya göre yoldan geçen bir araçtan atılan izmarit nedeniyle yandı. Alev alev yanan çalılar ve küçük ağaçlar nedeniyle ufak çaplı yangın meydana geldi. Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle yolda ulaşım aksadı. Yangına itfaiye müdahale ettiği sırada yol 2 şeride düşürüldü. Bu sırada trafik durma noktasına geldi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle yolda ulaşım normale döndü. Bayram tatili dönüşünde Bolu ve Düzce geçişinde ulaşımda yoğunluk olsa da aksama yaşanmıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın görüntüleri-Yoldaki trafik-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

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Denizli'de atık kağıt toplama fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki atık kağıt toplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Akhan Mahallesi 104 Sokak'ta bulunan bir atık kağıt toplama fabrikasında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde bulunan preslenmiş kağıt atıklardan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yarım saatte, su sıkarakalevleri söndürdü. Fabrikanın bahçesindeki atık kağıtların bir bölümü yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fabrikadan görüntü-Yükselen dumanlardan detaylar-Söndürme ve soğutma çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

SİVAS'ın Gemerek ilçesine otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Durmuş (18) idaresindeki 06 AN 1624 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun tabelasınıa çarpıp devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Bekir Yıldırım (18) ve Hakan Durmuş (18) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası otomobilin motorunun yerinden çıktığı görüldü. Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.