DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Yakınlarının yardım etmekten çekindiği karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıyan sağlık personeli konuştu

RİZE'de, yürüme güçlüğü çeken ve yakınlarının yardım etmekten çekindiği 93 yaşındaki kadını kucağında taşıyarak karantina altında tutulacağı evine ulaştıran Acil Tıp Teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu, "Benim annem, babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Ben de fedakarlık gösterdim ve yapılması gerekeni yaptım" dedi.

Rize Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde koronavirüs tedavileri tamamlanan anne ve oğlu taburcu edildi. Ambulansla Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki karantinada tutulacağı evinin önüne getirilen pozitif ama asemptomatik olan ve yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki kadına, yakınları ve çevredekiler yardım etmeye çekindi. Yaşanan çekince ve tereddüt üzerine Acil Tıp Teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu, yaşlı kadını kucağında taşıyarak evine ulaştırdı.

SOSYAL MEDYADA SAĞLIK PERSONELİNE ÖVGÜ

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından, Hacıahmetoğlu'nun kucağında yaşlı kadını taşırken çekilen fotoğrafı paylaştı. "Sağlık çalışanlarımız Kovid-19 vakalarıyla her türlü fedakarlığı göstererek ilgileniyor. Kimi zaman yaklaşılmaya tereddüt edilen vakaları, ATT Uğur Hacıahmetoğlu'nun bugün yaptığı gibi kucağında taşıyor. Sizden tek istekleri var, salgınla mücadele için öngörülen kurallara uyun" notuyla yapılan paylaşım, takipçilerin övgüsünü topladı.

'YAPILMASI GEREKENİ YAPTIM'Hastayı kucağında taşıyarak büyük bir fedakarlık yapan sağlık görevlisi Uğur Hacıahmetoğlu, o anları anlattı. Hacıahmetoğlu "10 yıldır görevdeyim. Yaşlı bir teyzemiz Kovid-19 teşhisiyle hastanemizde yattı. Tedavileri tamamlanıp taburcu oldu. Hastamızı evine götürdük. Hastamızı evine götürülürken yardım istedik. Çevredekiler hastayı burada istemediklerini ve uzak bir yere götürülmesini istedilerini söyleyip yardım etmediler. Ben de kucağıma alıp hastayı evine kadar götürmek zorunda kaldım. Benim annem, babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Ben de fedakarlık gösterdim ve yapmam gerekeni yaptım. Hastanın evine gitmesi gerekiyordu. Biz de oğlu ile beraber evine ulaştırdık. Biz 24 saat görevimizin başındayız" diye konuştu.