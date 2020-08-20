DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

Boşandığı eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fatih Pirepol'un (43), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Özben Ö.'nün (39) evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Boşandığı eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fatih Pirepol'un (43), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Özben Ö.'nün (39) evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede tutuklanan Pirepol'un, "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diyerek küfürler savurduğu görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Pirepol, 5 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Özben Ö.'yü takip ederek evine gitti. Tehdit savurup, eve zarar veren Pirepol, hakaret ettiği sırada yanında getirdiği bıçağı çıkartıp, 14 yıl evli kaldığı Özben Ö.'yü öldürmekle tehdit etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Pirepol'ü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Pirepol, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki, işlemlerinin ardından 'silahla tehdit'  suçundan adliyeye sevk edilen Pirepol, tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Fatih Pirepol'un küfürler savurup defalarca Özben Ö.'yü tehdit ettiği, birinci kattaki evin perdelerini söktüğü ve "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diye bağırıp, tehdit etmesi yer aldı. Ayrıca, Özben Ö.'nün evindeki yırtık perdeler ile kırılan cam da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay anı cep telefonu görüntüsüÖzben Ö.'nün evinden görüntüEvdeki yırtık perde ile kırık camın görüntüsü,Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

=========================

Drift yapan alkollü sürücüye 17 bin 919 lira ceza

TOKAT'ın Zile ilçesinde birer gün arayla aynı yerde drift yapan ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen M.E.'ye (34), 17 bin 919 lira para cezası kesildi. M.E.'nin ehliyetine ise 8 ay el konuldu. Olay, 19 Ağustos saat 22: 30 sularında İş Bankası Kavşağı'nda meydana geldi. Drift yapan 60 ABT 132 plakalı araç, emniyet ekipleri tarafından MOBESE kameraları tarafından tespit edildi. Zile Caddesi üzerinde kontrollü şekilde durdurulan aracın sürücüsü M.E.'nin, bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit edildi. Sürücü M.E.'ye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira, ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan ise toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca, araç sürücüsü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------MOBESE görüntüsü

Haber: Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE (Tokat),

========================

Evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı.Olay geçen 17 Haziran günü Körfez ilçesinde meydana geldi. İlçedeki 2 farklı evden laptop, ziynet eşyası ve kuru sıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 2 olayı da B.B. isimli bir kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler B.B. isimli kişinin İstanbul'da olduğunu belirledi. Ekipler 19 Ağustos günü gerçekleştirdikleri operasyon ile şüpheliyi gözaltına aldı. Farklı suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlenen B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelinin asayişten çıkışıDetay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

========================

Doç. Dr. Şahin: 'Birinci dalga bitti, şimdi ikinci dalga başlıyor' demek doğru değil

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, koronavirüs salgınında birinci dalganın sona erip ikinci dalganın başladığı söylentilerinin bilimsel olarak gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şahin, "Dalga tabirini kullanmamız için sıfır noktasına inmese bile çok ciddi bir düşüş olması ve tekrar aynı birinci dalgada olduğu gibi bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu tablo olmadığı gibi, hastalığın görülme sıklığı istediğimiz kadar düşük seviyelere zaten inmedi. O nedenle, birinci dalga bitti de şimdi de ikinci dalga başlıyor demek çok doğru değil" dedi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınıyla ilgili 'birinci dalga' ve 'ikinci dalga' gibi tabirlerin kullanıldığını, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde henüz birinci dalganın sona erip ikinci dalganın başladığı döneme gelinmediğini belirtti. Grafiklerin, bilimsel olarak dalga şeklinde tanımlanacak yükseliş ve düşüş düzeyinde seyretmediğini belirten Şahin, "Grafiklere baktığımızda en azından ülkemizde birinci tepenin oluşup sonra tekrar sıfır düzeyine indiğini görmüyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir yükseliş oldu ve sonradan yavaş yavaş bir düşüş başladı ama bu düşüş ve yükselme bizim birinci dalga diye niteleyeceğimiz tepe noktasına gelmedi. Dalga tabirini kullanmamız için sıfır noktasına inmese bile çok ciddi bir düşüş olması ve tekrar aynı birinci dalgada olduğu gibi bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu tablo olmadığı gibi, hastalığın görülme sıklığı istediğimiz kadar düşük seviyelere zaten inmedi. O nedenle, birinci dalga bitti de şimdi de ikinci dalga başlıyor demek çok doğru değil" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZIN HASSASİYETİNİ KORUMASI GEREKİYOR'

Koronavirüse karşı vatandaşları uyaran Şahin, "Birinci dalga bitti, ikinci dalgayı ya da Ekim, Kasım aylarını kaygıyla beklemek doğru değil. Kaygılanacaksak eğer şu anda o kaygıyı yaşamamız gereken dönemdeyiz. Korkulan şu; havaların soğumasıyla birlikte insanlar açık alanlardan kapalı mekanlara döndüklerinde, toplu etkinlikler daha fazla kapalı mekanlarda yapılmayan başlandığında bu hastalığın, hızını daha da artırması öngörülüyor. Bu durum da hepimizin endişe etmesi gereken bir durum. O nedenle bunun sürekli gündemde tutulması ve vatandaşımızın hassasiyetini koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bayraklı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu Bodrum yine bildiğiniz gibi! Yollar dereye, duvarlar şelaleye döndü Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin adının verildiği füzeyi tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım         
15:22
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek         
14:51
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu         
10:30
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü         
09:14
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor 2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor         
08:51
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi         
00:31
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 20:45:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei