DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

FİYAT MANİSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira açıkladı (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'dan canlı bağlantı ile katıldığı Manisa'daki Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünde 2020-2021 Sezonunun Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreni'nde kuru üzümün alım fiyatını 9 numara için kilo başına 12,5 lira olarak açıklaması alkışlarla karşılandı. Açıklama sonrası Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve üreticiler fiyattan memnun olduklarını söyledi. Bu yıl Manisa'da mevsim şartlarına göre çok iyi bir kaliteyi yakaladıklarını ifade eden Özkasap, "Şu an hasat zamanımız devam ediyor. Geçen seneye göre yüzde 10 oranında rekoltede düşüklük var. Üreticilerimizin beklediği fiyatlar 11,5 ile 12 civarındaydı. Sayın Bakanımızın hesabı çok doğru yapan iyi bir ekonomist olarak fiyatı 12,5 lira olarak açıklamış olması, uygun bir fiyat oldu. İnşallah üreticimize ve tüccarımıza hayırlı olur. Herkesin bu ürünün bereketini görmesini biliyorum" dedi.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜTörene katılan Manisalı kuru üzüm üreticilerinden Hasan Yavaş, "Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Fiyatlar umduğumuz gibi oldu. Allah razı olsun. Bunu beklemiyorduk. Bakanımız güzel bir fiyat verdi" diye konuştu.Bir başka üretici Mehmet Görgülü , "Açıklanan fiyat çok güzel. Beklediğimizin üstünde bir fiyat geldi. Bakanımıza Allah razı olsun diyor, bütün üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler 11- 11,5 lira olur diye düşünmüştük. 12,5 lira ise çok güzel bir fiyat. İnşallah bir dahaki seneye 15-16 lira bekliyoruz" diye konuştu.TEMSİLİ AÇIK ARTTIRMA YAPILDI

Öte yandan Manisa'da düzenlenen törende Pakdemirli'nin canlı bağlantısı devam ederken ilk ürün alımı için bir kilo üzerinden temsili açık arttırma yapıldı. Açık arttırmada ilk olarak 100 liradan açılış yapılırken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz rakamı 150 TL'ye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 250 TL'ye yükseltti. Giderek yükselen açık arttırmaya Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük de katılarak 2 bin TL fiyat verdi. Son fiyat ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 3 bin TL olarak açıklandı.