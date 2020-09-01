DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Boş arazide erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Balçova ilçesindeki boş arazide Ufuk Hasdikici'nin (44) cesedi bulundu.

İnciraltı Mahallesi'ndeki boş bir arazi yakınından bu sabah geçenler, 35 DKE 50 plakalı bir hafif ticari aracın yanında yerde, evli ve 5 çocuk sahibi Ufuk Hasdikici'nin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasdikici'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Hasdikici'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Hasdikici'nin vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.