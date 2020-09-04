DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

IRAK'ta güvenlik güçlerince ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan V.B., Mardin'de ailesiyle buluşturuldu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla ikna edilen V.B., 2 Eylül'de terör örgütü saflarından kaçıp, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan V.B., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde anne ve babasıyla buluşturuldu.

ANNESİ MUTLULUKTAN BAYILDIDuygulu anların yaşandığı buluşmada oğluna sarılan anne ve baba, uzun süre gözyaşı döktü. Oğluna kavuşan anne, mutluluktan kısa süreli baygınlık geçirdi.'DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE SELAM OLSUN'Teslim olan erkek gencin annesi, "Bütün Diyarbakır 'daki annelere selam olsun. 6 yıldan sonda ben oğluma kavuştum. İnşallah herkes kavuşuruz. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Baba ise "Yüce rabbim inşallah bu işe bir son verdirir, sebebiyet verdirir. İnşallah herkes evladına sağ salim kavuşur" diye konuştu

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMücahit YOLCU- Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN- Mehmet Ali DİNLER/ MARDİN,

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İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü çizildi

BURSA'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin yıllık tarihi surlar sprey boyalı saldırıya uğradı. 'Nazi' işareti çizilen ve çeşitli yazılar yazılan surlardaki tahribata vatandaşlar isyan etti.İznik ilçesindeki 2 bin yıllık kral kapısı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin spreyli saldırısına uğradı. Sprey boya ile tarihi surların üzerine çeşitli yazılar yazılırken, aynı zamanda 'Nazi' simgesinin çizilmesi de dikkat çekti.Tarihi surlar, daha önce de sprey ile çeşitli saldırılara maruz kalmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı özel ekip tarafından temizlenmişti.Vatandaş da duruma isyan etti. İznik'te turizm işletmecisi Ali Karaman, "İki bin yıllık tarihi kral kapısının önündeyiz. Bir turizmci olarak yine üzgünüz. İznik'in 4 tarafı surlarla çevrili ama maalesef yine surları boyadılar, kirlettiler ve zarar verdiler, hatta Nazi işaretleri de yaptılar. Bazıları aşklarını buraya yazmışlar keşke aşkına bir çiçek gönderseydi bunu yapmasaydıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Nazi sembolunden detaylar-Tarihi surdan detaylar-Açıklama

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),

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Eskişehir ve Bilecik koronavirüs denetimi

ESKİŞEHİR ve Bilecik'te İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda geniş katılımlı koronavirüs denetimleri yapıldı. Bilecik'te ki denetimlere katılan Vali Bilal Şentürk, kentte günlük pozitif vaka sayısının 20-30 arasında olduğunu açıkladı.Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber ve restoranlarda denetimler yapıldı. Tepebaşı ilçesinde, Kaymakam Ahmet Önal'ın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü, emniyet ve zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berberler, bankalar, eczaneler, kahveler ve lokantalar da koronavirüs tedbirlerine karşı denetlendi. Kaymakam Önal, işyeri sahipleriyle sohbet ederek tedbirlerle ilgili bilgi verdi.Kentte koronavirüs tedbirlerine uyulduğunu ifade eden Kaymakam Önal, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı'mızın ve İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile yaptığımız bu denetimler pandemi ile iyi bir mücadele ve bu zor günlerden kolay kurtulmak adına önemli. Genellikle girdiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın gerek işletmeci olarak, gerek müşteri olarak iyi niyetle uyduğunu görüyoruz. Kurallara uymak istemeyen bazı gençlerimizi işletme sahiplerinin nazikçe uyardığını, daha sonra kurallara uyma konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini görüyorum. Bu tür denetimlerin çok etkili olduğunu hissediyorum ben çünkü bir bilinçlendirme faaliyeti oluyor. Vatandaşlar daha önemsendiklerini hissediyorlar. İşletmecilerimiz de bu konuda büyük sabır gösteriyorlar. Ekonomik olarak zorlansalar da bunun farkında olduklarını gözlemledim. Bu zor günler tabii ki geçecek. Hepimizin desteği ile bu zor günlerden kurtulacağızö dedi.BİLECİK'TEKİ DENETİMLERBilecik'teki koronavirüs denetimlerine Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin de katıldı. Vali Şentürk ve Belediye Başkanı Şahin, polis ile Zabıta ekipleri eşliğinde işyerlerini denetleyerek, işyeri sahipleriyle sohbet etti. Denetimlerde işyerlerinin kurallara uyduğu gözlendi.Bilecik'te günlük 20-30 arasında pozitif vaka görüldüğünü ve daha dikkatli olunması gerektiğini anlatan Vali Şentürk "Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar özellikle pozitif vakalar, evde takibi yapılanlar ve temaslı vakalar var birde biliyorsunuz. Yani kişinin pozitif vakayla temaslı olduğu kesinleşmiş çıkıyor düğüne gidiyor olmaz, bunların en ağır şekilde cezalandırılacağının da bilinmesini istiyoruz. Bunca uyarılara rağmen halen hassasiyeti göstermeyen ve bu çalışmaları sabote eden, toplum sağlığını riske eden insanların gözünün yaşına bakmayacağız. Uyarımız, para cezamız, işyeriyse işyeri kapatma cezasına, adli işlem yapılması noktasına kadar gidecek çalışmalar var. Çevremizdeki artışa paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Vakaların güncelliği değişiklik arz ediyor. Bir rakam ortaya koymamızın çok anlamlı olmadığını değerlendiriyoruz. Global rakamları Sağlık Bakanlığımız açıklıyor ama biz şunu bilelim ilimizdeki ve çevremizdeki artışa paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Değişkenlik arz ediyor, gün günü tutmuyor ama vakalarımız günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi. Bunun önüne geçmemiz lazım, şimdi bu rakamları bizim daha aşağılara indirmemiz gerekiyor, bu hassasiyeti hep beraber göstereceğiz inşallahö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------(ESKİŞEHİR)Kaymakam iş yeri denetimi-Zabıta ekiplerinin denetim yapması-Tepebaşı kaymakamı Ahmet Önal röp.-Restoran denetimleri-Genel görüntüler

(BİLECİK)-Vali Bilal Şentürk'ün açıklamaları-Vali Bilal Şentürk ve beraberindekilerin denetimleri-Denetimlerden görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, BİLECİK,

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Vali Şimşek: Evden ayrılan pozitif vakalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak, pozitif olduğunu bilmesine rağmen dışarı çıkanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Vali Yılmaz Şimşek, vatandaşların ve esnafların yoğun olduğu Yeni Çarşı, Perşembe Pazarı, El Hacı Mahmut ve Paşakapı Caddesi'nde denetim yaptı. Vali Şimşek, denetimlerinde dezenfektan ve 14 kural afişleri bulunmayan esnafları uyararak, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgi verdi. Denetimler sonrası açıklamada bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, testi pozitif çıkan vatandaşların kesinlikle evden çıkmamaları gerektiğine vurgu yaparak, "Bu aslında bir insan hakları ihlali olduğu gibi bir de insanlık suçudur. Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa, koronavirüsü başkalarına da bulaştırıyorsa bunun hakkında gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız. Kesinlikle testi pozitif çıkan vatandaşlar evde kalsınlar, çıkmasınlar" dedi.NİĞDE'DE VAKALARDA ARTIŞ VARVali Şimşek, ülke genelinde olduğu gibi Niğde'de de vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Buna paralel olarak ölüm sayıları da arttı. Bu işin şakası yok. Belirlenen kurallara vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, maske kullanımına mutlaka dikkat etsinler, hijyen ve sosyal mesafeye kesinlikle uysunlar istiyoruz. Esnaflarda çok fazla eksikli yok kurallara uyuyorlar. Maske kullanımında sorun yok vatandaşımız maskeyi kullanıyor. Bu kurallara uyduğumuz takdirde bu salgının önüne geçebileceğiz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYORHaber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü: Hedefimiz, yerli otomobilin bataryasını üretmek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışma yapıyor. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 'yeni nesil batarya' dediğimiz süper kapasitörlerin üretiminde kenevirin çok etkili olduğunu söyleyerek, "Uzun ömürlü batarya üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Uzun vadeli çalışmalarımızda, yerli otomobilin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkmasını hedefliyoruz" dedi.Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde, yerli ve yabacı olmak üzere 16 çeşit kenevirin deneme ekimini yaparak çalışmalara başladı. Bu kapsamda üniversite bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu. 6 araştırma grubu ile 100'ün üzerinde akademisyen endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışmalara yöneldi.Ocak ayı itibarıyla Yozgat Bozok Üniversitesi'nin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduğunu anımsatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Hedefimiz mucizevi bir bitki olan kenevirin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak. Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 3 sene önce gündeme taşımış olduğu kenevirin değerlendirilmesi ile ilgili süreci Yozgat Bozok Üniversitesi, ihtisas üniversitesi olmasıyla birlikte başlatmış oldu. Çok kısa süre içerisinde çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. O çerçevede kenevir ile ilgili sektörde bir aşamaya gelmiş firmalar bizlerle buluşmaya başladı. Yozgat merkez olmak üzere burada kenevir ile ilgili çok geniş yelpazede sektörel buluşmalarla kenevir, inşallah bölgesel kalkınma odaklı ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili tek misyonu olan üniversite biziz" diye konuştu.'KENEVİR, BATARYALARIN ŞARJ ÖMRÜNÜ 200 KAT UZATACAK'Kenevirden yararlanarak yeni nesil batarya üretimi gerçekleştirmek için çalıştıklarını da anlatan Prof. Dr. Karadağ, "Kenevir akla hayale sığmayacak birçok alanda kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de enerji sektörüdür. Kenevirin başta biyokütlesinin özellikle selüloz kısmını, biyoetanol üretimindeki bu biyoetanolün en az benzinli araçlarda yüzde 10 oranında kullanılma zorunluluğu var. Özellikle pandemi sürecinde etanol ciddi anlamda değer kazandı. Biyoetanol üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Yeni nesil batarya dediğimiz süper kapasitörlerin üretiminde de kenevirin çok etkili olduğunu biliyoruz. Uzun ömürlü batarya üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Aktif karbonla üretilen, süper kapasitörün, yani yeni nesil bataryanın şarj ömrünün uzun olduğu, yeni nesil bataryalara göre, en az 200 kat daha uzun ömürlü olduğu tespit edildi. Biz uzun vadeli çalışmalarımızda, yerli otomobilin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkmasını hedefliyoruz. İnşallah hedefimiz bu çerçevede yerli otomobilimizin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkması gibi bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bunu 2-3 sene içerisinde hayata geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.'YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR'

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise, kenevirin Anadolu'nun eski bitkilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Şu anda dünyada, kenevirin kökünden en üst noktasına kadar her bir dokusu çok değişik sektörler alanlar tarafından kullanılıyor. Çok ciddi paraların döndüğü sektörler oluştu, tıbbi sektör bunlardan bir tanesidir. Ama bu sektörlerin canlanabilmesi için bizim yine Cumhurbaşkanımızın katkılarına ihtiyacımız var. Kenevir ile ilgili yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Özellikle medikal anlamda kenevir üretimi ile ilgili. Dünyada müthiş bir pazar var. Önemli ilaçların üretildiği bir sektör. Ama maalesef biz şu anda çalışabilme noktasında bazı kısıtlamalara sahibiz. Bu noktada yeni güncel kenevir yasasına özellikle uyuşturucularla ilgili yasanın gözden geçirilmesine ve onun güncellenmesine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.