DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Savcıyı kolundan silahla yaralayan mübaşir, 5 yıl önce okul müdürünü dövmüş

GİRESUN'un Tirebolu Adliyesi'nde tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u tabancayla kolundan yaralayan Mustafa K.'nin, 5 yıl önce okulda çıkan arbedede çocuğu yaralandığı gerekçesiyle ilkokul müdürü Ömer Göbel'i de odasında darbettiği ortaya çıktı. Gözaltında olan ve sorgusu süren şüphelinin okul müdürüne saldırdığı anlar da güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olay, dün akşam, Tirebolu Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyede mübaşir olarak görev yapan Mustafa K. ile Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mübaşir Mustafa K., tabancayla ateş etti. Merminin koluna isabet etmesiyle Cumhuriyet Savcısı Ersoy, yaralandı. Mübaşir Mustafa K., adliyede görevli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Ersoy da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan savcı Ersoy, ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı savcının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OKUL MÜDÜRÜNÜ DE DARBETMİŞEmniyette sorgusu süren Mustafa K.'nin, 2015 yılında da çocuğunun, arkadaşları arasında çıkan arbedede yaralandığı gerekçesiyle ilçedeki Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu'nun müdürü Ömer Göbel'i odasında darbettiği ortaya çıktı. Şüphelinin, okul müdürüne tekme ve yumrukla saldırdığı anlar ise okulun güvenlik kamerasınca anbean kaydedilmişti. Görüntülerde, müdür odasında başlayan saldırının koridor da sürdüğü, okul müdürünün Mustafa K.'nin tekme ve yumruklu saldırısından bu sırada okuldaki görevlilerce kurtarıldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOkul müdürüne saldırı anı güvenlik kamera görüntüleri

HABER KAMERA: TİREBOLU (Giresun), -

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POZANTI'DAKİ ORMAN YANGINI; KISA SÜRE SONRA KONTROL ALTINA ALINMASI BEKLENİYOR Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (2)

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde dün çıkan orman yangınını belirli bir bölgeye sıkıştırdıklarını belirterek, çok kısa bir süre sonra kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi. Dün rüzgarlı havanın aksine bugün bölgede rüzgar olmadığını belirten Vali Elban, nemin artması ve yangının hızının düşmesinin olumlu etki sağlayacağını anlattı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren 1 uçak ve 6 helikopterin yangına müdahale ettiğini kaydeden Elban, sabotaj ihtimali için ise, "Bunu söylemek için çok erken. Arkadaşlarımızın araştırması devam ediyor. Çok çeşitli ihtimal olabilir" dedi.YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE ZARAR TESPİTİ YAPILACAK

Yangında zarar gören alanın ise söndürme çalışmaları bittikten sonra tespit edileceğini vurgulayan Vali Elban, "Muhtemelen birkaç saat içerisinde kontrol altına aldıktan sonra yangını söndürünce tespitlere başlarız. Sevindirici taraf, herhangi bir can kaybı veya yaralı yok. Yerleşim yerlerinde ev, ahır ve benzeri yerlerde yangın yok. Bir köyümüzü tedbir amaçlı boşalttık. Yangın söndürüldükten sonra tekrar yerleşecekler. O köyün yangından etkilenme ihtimali de neredeyse sıfıra yakın bir ihtimale dönüştü, çünkü yangının gelmesini engellemek için arkadaşlarımız yoğun çaba sarf etti" diye konuştu.