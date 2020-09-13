DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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Kum yüklü TIR devrildi, şoför öldü MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kum yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şoför Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Kum yüklü TIR devrildi, şoför öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kum yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şoför Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa- Turgutlu doğu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Manisa Otobüs Terminali'nden Turgutlu yönüne giden Ahmet Karataş yönetimindeki 45 HH 254 plakalı kum yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. TIR dorsesiyle yan yattı. TIR'da sıkışan Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi. TIR'daki kumlar ise yola saçıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazadan detay görüntüler-Kapanan trafikten detay görüntülerHaber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ümit Toma (51) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya- Konya yolunun 30'uncu kilometresindeki Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ümit Toma'nın kullandığı 34 DEE 311 plakalı motosikletle karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 14 GE 831 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletten savrularak yol kenarındaki kayalıklara çarpan Ümit Toma, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Ümit Toma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü H.T. ise kazayı hafif yaralı atlattı. Ümit Toma'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı. H.T. ise ifadesi için gözaltına alındı.Ümit Toma'nın gezi için motosikletli bir grup arkadaşıyla Manavgat'taki Köprülü Kanyon'a gittiği, dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntüHABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),

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Otomobil çarpan köpeğinin cansız bedeni başında dakikalarca bekledi ADANA'da elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçen Barış Canpolat'ın (25) arkasından gelen köpeği 'Hera'ya otomobil çarptı. Hera öldü, otomobilin sürücüsü kaçtı. Canpolat, "Sürücüyü kavşakta yakaladım. Sanki köpeğe çarpmamış gibi davrandı. Çarptığı bir çocuk da olabilirdi. En yakın dostumu kaybettim" diye tepki gösterdi.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Barış Canpolat, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada arkasından gelen 'Hera' isimli köpeğine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje savrulan Hera öldü. Canpolat, sürücüyü kavşakta durdurdu ancak iddiaya göre, köpeğe çarpan sürücü hatasının olmadığını öne sürerek yoluna devam etti.

ÖLEN KÖPEĞİNİ SEVDİKöpeğinin başında dakikalarca bekleyen Canpolat, Hera'nın cansız bedenini sevdi. Canpolat, köpeğinin en yakın dostu olduğunu belirterek, "Yolun karşısına geçiyordum. Otomobil çok süratli geliyordu. Yolun karşısından bağırdım ancak frene basmadı. Sürücüyü kavşakta yakaladım. Sanki köpeğe çarpmamış gibi davrandı. Çarptığı, köpek yerine bir çocuk da olabilirdi. Hera küçüklüğünden beri benim yanımdaydı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleriyle merkeze giden Canpolat, otomobilin plakasını aldığı sürücüden şikayetçi oldu.

Ahmet Karataş, Şehzadeler, TIR, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika


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