EDİRNE Polisin 'dur' ihtarına uymayan maskesiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 3 bin 661 lira... - Son Dakika

EDİRNE Polisin 'dur' ihtarına uymayan maskesiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 3 bin 661 lira...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan maskesiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 3 bin 661 lira cezaEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polisin 'dur' ikazına uymayan ve takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü C.Ş.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan maskesiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 3 bin 661 lira ceza
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polisin 'dur' ikazına uymayan ve takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü C.Ş.'ye (42), 'ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak' ile maske takmamaktan toplam 3 bin 661 lira idari para cezası kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki Alparslan Türkeş Meydanı'nda yaptıkları denetimde maske takmadığı belirlenen C.Ş.'nin yönetimindeki 22 AAB 203 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayIıp kaçan sürücü, takip sonucu Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerinde durduruldu. C.Ş., ceza yazılmaması için polise uzun süre dil döktü. Sürücü C.Ş.'ye, 'ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak' ile maske takmamaktan toplam 3 bin 661 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise ehliyetli bir sürücüye telim edildi.
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