İzmir'de 2 doktor ile hastane polisi darbedildi - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesindeki üniversite hastanesinde, 1'i kadın 2 doktor ile görevli polis memurunu darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Ege Üniversitesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ersin B. geçirdiği trafik kazasının ardından hafif yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada uzun süre beklediği iddiasıyla kadın doktor Ö.K.'ye tepki gösteren Ersin B., daha ağır hastaların olduğunu, sakin olup beklemesi gerektiğini cevabını alınca bir anda bağırmaya başladı. Bunun üzerine doktor O.T. de, Ersin B.'yi uyardı. Ersin B., yanındaki arkadaşı İbrahim Halil Ç. ile birlikte 1'i kadın 2 doktora saldırarak darbetti. Hastane personeli 'beyaz kod' uygulamasına başvururken, araya giren hastane polisi M.K. de saldırıya uğradı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada İbrahim Halil Ç. olay yerinden kaçtı. Yakalanan ve geçirdiği kaza nedeniyle yaralı olan Ersin B. tedavisi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ersin B.'nin tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.