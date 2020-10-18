DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

Otobüsteki yolcunun üzerinden silah ve uyuşturucu çıktıELAZIĞ'da polis ekipleri, durdurduğu otobüste yolcu olarak bulunan Ö.T.'nin üzerinde silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Otobüsteki yolcunun üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı ELAZIĞ'da polis ekipleri, durdurduğu otobüste yolcu olarak bulunan Ö.T.'nin üzerinde silah ve uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.T., adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında, yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler, otobüsteki yolculardan Ö.T.'nin üzerinde yaptıkları aramada tabanca ile 129 gram kokain, 7 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu ve silaha el koyan polis ekipleri, Ö.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Ö.T., adliyeye sevk edildi.

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