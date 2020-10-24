DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

24.10.2020 15:54
DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Antalya'da hava yaz aylarını aratmadı, sahiller dolduAntalya ve Alanya ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sahiller doldu.

Antalya'da hava yaz aylarını aratmadı, sahiller doldu

Antalya ve Alanya ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sahiller doldu.

Geçen haftayı yağışlı ve serin geçiren turizm kenti Antalya'da hafta sonu hava sıcaklıkları yükseldi. Ekim ayı hava sıcaklığı mevsim normalinin 26,5 derece olduğu kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 dereceye kadar ulaştı. Yaz aylarını aratmayan sıcaklık nedeniyle kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Sahile gelen tatilciler sıcaklığı 26 derece olan denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler kumsalda yatarak güneşlenirken, kimileri ise çocuklarıyla oyun oynadı. Kentte mevsim normalinin 5 derece üzerinde olan hava sıcaklığının yarın da aynı şekilde olması bekleniyor.

ALANYA'DA TURİSTLER SAHİLLERİ DULDURDU

Alanya ilçesinde de termometreler 29, deniz suyu sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü. Alanya'nın Galipdere, Damlataş ve Kleopatra plajları da sıcağın etkisiyle yabancı turistlerle doldu. Turistler sahilde güneşlenip, ekim ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya, Alanya, Turizm, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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