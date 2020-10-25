DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11
25.10.2020 14:56
DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADABingöl'de 4 büyüklüğünde deprem (2)Bingöl kent merkezinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem (2)
Bingöl kent merkezinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Bir marketin güvenlik kemarasına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapanların depreme yakalandıklarında yaşadıkları panik anlar yer aldı. Deprem anında evde olduğunu söyleyen Yakup Çağırman, "Deprem olduğunda komşularla birlikte binayı terk etmek zorunda kaldık. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı herkese geçmiş oldun diliyorum" dedi.
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