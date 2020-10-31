DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

İzmir'de 6.6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan Y.S., polis ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Emniyette yapılan sorgulamasının ardından Y.S., adliyeye sevk edildi.

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