Sahibi, depremzede Fıstık ile hasret giderdi - Son Dakika

Gökçe ADAR/ İZMİR DHA - İZMİR'deki 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndan depremden 17 saat sonra enkazdan köpeği Fıstık ile birlikte kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın tedavisine hastanede devam edilirken, İnci'nin babası Bülent Okan, evleri olmadığı için özel bir veteriner kliniğinde kalan Fıstık'ı ziyaret ederek özlem giderdi.

30 Ekim'de yaşanan 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan'ı kurtaran UMKE ekipleri, Okan'ın aynı yerde köpeğinin olduğunu söylemesi üzerine köpek için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı. Ekipler Okan'ın kurtarıldığı alana yakın bir yerde bulunan köpeğin yerini tespit etti. Köpeğin yanına kadar girip enkaz altından çıkaran ekipler, köpeği İnci Okan'ın babasına teslim etti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak evleri olmadığı için Fıstık'ın özel bir klinikte kaldığını dile getiren Bülent Okan (51), İnci'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İnci'nin çarşamba günü yoğun bakımdan çıktığını anlatan Okan, "Kızımızın serviste tedavisine devam ediliyor. Bir bacağında hissizlik devam ediyor. Sanırım sinirlerde ezilme var. Bu bir süre devam edecek. Biraz zaman alacak ama genel olarak sağlık durumu iyi şu anda. İnci'nin enkaz altında kaldığı 17 saat bizim için kabustu. 17 saat sonra çok şükür sağ çıktılar. Ama birçok kaybımız var. Çok acı bir afet yaşadık. Birçok aile hasarlı olduğu için evlerine giremiyor. İnci psikolojik olarak da etkilendi ama çok şükür ciddi bir sorunu yok. Duacıyız sağ çıktığı için" dedi. Kopekleri Fıstık'ın da depremden etkilendiğini söyleyen Okan, ara sıra onu ziyarete gelerek gezdirdiğini açıkladı. Okan şunları söyledi:

"Fıstık çıktığında şoka girmişti. Kızımın arkadaşı da veteriner olduğu için Fıstık ile ilgilendi. O olmasaydı dostumuz boşlukta kalacaktı. Çünkü biz İnci'nin telaşındaydık. Köpeğimiz özel bir veteriner kliniğinde misafir ediliyor. Onu ne zaman alacağımız belli değil."