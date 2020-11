DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem gibi ortak bir acının hükümete ve şahsına saldırmak için kullanıldığını belirterek, "İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp burada iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlarken, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik ederek, "Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır MİNSK üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda sabrettiler, zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Adım adım işgal altındaki şehirlerini Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa topraklarının kurtuluşunun işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizi milletim adına tebrik ediyorum." dedi.

'MİLLET YOKSA AK PARTİ DE YOKTUR'AK Parti'nin 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletin en çok sahiplendiği parti olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar milletimizle olan bağımızı sürekli güçlendirmektedir. AK Parti'nin kurucusu da taşıyıcısı da milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Her kim ki milletten koparsa, kendini ulaşılmaz bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa, bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, yoğunluk, meşgale, milletin gönlünü kırmanın, hor görmenin, uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için partimize hizmet vermiş, görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Teşkilatımızdaki değişimi dışlamanın değil, daha çok kucaklaşmanın vasıtası olarak görüyoruz. Ülkemizin her köşesine kollarımızı, dallarımızı saracağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın peşinde olacağız. AK Parti'nin misyonu 83 milyon vatandaşımızın tümünü kucaklayarak ülkemizin hedeflerine ulaştırmaktadır. Gece gündüz çalışacağız. Gençler, AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir, AK Parti kazandıkça, çalıştıkça, eser ürettikçe milletimiz kazanır. Böyle bir davanın zaferini görmekten daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Şahsım olarak canımı ortaya koymak pahasına bu kutlu davaya adanmış olmaktan daha büyük şeref, daha büyük paye bilmiyorum. Ne belediye başkanlığım, ne genel başkanlık, ne cumhurbaşkanlığım bu davanın önünde değildir. Sizlerden de aynı anlayışla partimize sahip çıkmasını, milletimizle aranızı sıkı tutmanızı istiyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ AZ KATLI, KONFORLU BİNALAR'İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde yaşamlarına yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Depremin ardından devletimizin tüm bakanlıkları yardıma koştu. 1 yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayıp depremzede kardeşlerimize de hemen konutlarını teslim edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından malzemeler de İzmir'e ulaştırıldı. Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız da hemen depremzedelere el uzattı. Evleri ve iş yerleri zarar gören, tekneleri zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlandı. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz. Az hasarlı evlere girilmelerinde herhangi bir sakınca görülmüyor. Yeni konutların inşasında TOKİ hemen çalışmalara başlamıştır. Amacımız az katlı, konforlu binalar inşa ederek depremin yıl dönümüne kalmadan İzmirli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Afetlere karşı güvenli binada oturmanın bedeli, maddi karşılıkla telafi edilemez. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek. 2 bini yerinde 3 bini ise İzmir Şehir Hastanesi'nin yanındaki rezerv alanına yapılacak."

'İZMİR DEPREMİ AYNI ZAMANDA CHP'NİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI BİR DEPREMDİR'CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Deprem gibi bir ortak acıyı dahi devlete, hükümete, şahsıma saldırmak için kullanmaya kalkanlara da iki çift söz etmek istiyorum. Milletimiz, önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntısını çok iyi bilmektedir. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yıllardır çekilen perişanlıkları unutmadık. Erzincan depreminden büyük Marmara depremine kadar her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüleri ve büyüklerimizden dinledik ya da bizzat yaşadık. Dünyada işler yolunda giderken ülkemizi sürekli krizlere sokanların yol açtığı maliyetleri de hiç unutmadık. İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Şu anda İzmir'in kahir ekseriyetinde başta büyükşehir olmak üzere o yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp burada iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz."

'BUNUN ADI YÜZSÜZLÜKTEN ÖTE AHLAKSIZLIKTIR'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var. Ama siz dikey mimariyi savundunuz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hükümetin bu konuda her attığı adımı engellemeye çalışanlar bunlardır. Millet deprem yıkıntıları altında inlerken, onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir'in milletvekilisin, geldin kaç saat kaldın orda. Geldin şöyle bir turistik seyahat yaptın, ondan sonra tekrar Ankara'ya döndün. Hepsinin üzerine dönüp bizi itham eden yine bunlardır. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara 'Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz' diyoruz. Milletimiz adına bunlara, 'Ya hayır konuşun ya da susun', milletimiz adına bunlara, 'Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın'. Hamdolsun Türkiye'de hem afet öncesi hazırlık, hem afet sonrası yardım ve destek çalışmaları konusunda yapılacakları gece gündüz düşünen, proje üreten, gayret gösteren bir hükümet var."

Bakan Kurum, "Her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanındayız"

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin 9'uncu gününde enkaz alanlarında incelemeler yaparak çalışmaları denetledi. Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Bakan Kurum, "9 gündür yoğun bir şekilde ekiplerimiz, bakanlıklarımız, vatandaşımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyorlar. Hemen hemen her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

İzmir depreminin 9'uncu gününde enkaz alanlarında ve vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için kurulacak olan konteyner kentlerde incelemeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları denetleyerek vatandaşın ihtiyaçlarını dinledi. Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Bakan Kurum, "9 gündür yoğun bir şekilde ekiplerimiz, bakanlıklarımız, vatandaşımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyorlar. Hemen hemen her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada 7 bin 128 personelle 933 araçla da faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında sona doğru gelmiş bulunmaktayız. Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün İncelemesi yapıldı. Şu an için acil, ağır hasarlı yıkık bina sayımız 342 oldu. Bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı da 383 binamız tespit edilmiş durumda. İnşallah üç gün içerisinde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacak" dedi.

38 MİLYON TL TAŞINMA YARDIMIBir taraftan tahliye süreci devam ederken bir taraftan da yaralı vatandaşların tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "24 vatandaşımız şu an itibariyle hastanelerimizde tedavi görüyor. Diğer hastalarımızın tamamı taburcu olmuş durumda. Bir taraftan da binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz. 16 binanın yıkım süreci tamamlandı. Vatandaşlarımızın taşınma sürecine destek olarak onları sağlam, güvenli ortamlara alarak yürütüyoruz. Kaymakamlarımız görevlendirildi ve süreci de birebir takip ediyoruz. Çadır kentlerimizde ve yıkım alanlarımızda vatandaşlarımızın başvurularına ilişkin noktalarımız var. Şu ana kadar 3 bin 800 başvuru geldi ve bu başvurular da hızlı bir şekilde karşılanmaktadır. İzmirli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için şu ana kadar 38 milyon TL taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımı olmak üzere vatandaşlarımıza yatırılmaya devam etmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse; eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin TL kira yardımı, Evi yıkılan veya ağır hasar alan ev sahibi vatandaşlarımıza 13 bin TL kira ve taşınma yardımı, kiracılarımıza 5 bin TL taşınma ve kira yardımı, orta hasarlı binalarımız için de ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2 bin 500 TL ödemeleri her gün tespitler bittikçe yatırılmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 14 milyon TL kira ve taşınma yardımı yapılmıştır" diye konuştu.

'5 BİN KONUT ŞU AN İÇİN PROJELENDİRİLİYOR'Rıza Bey apartmanı kenarında DASK bürosunun açıldığını belirten Bakan Kurum, "Bu çerçevede DASK başvurularını vatandaşlar bu alanlarda yapabilirler. Bu çerçevede 13 bin 500 hasar ihbarı verilmiş durumda. Şu ana kadar da 7.1 milyon TL vatandaşlarımıza ödeme yapmış durumdayız. Yeni konutlarımıza ilişkin çalışmalarımızı başlattık. 5 bin konut şu an için projelendiriliyor. Yaklaşık 2 bini enkaz ve enkaz alanları etrafında, yaklaşık 3 bin tanesini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Yedi bölge belirledik. Yıkılan binası olan her vatandaşımıza en az bir tane daire verecek şekilde, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Rezerv alanda çalışmalarımız başlatıldı ve söz verdiğimiz gibi bir ay içerisinde hem rezerv alanda hem de yerinde inşai faaliyetleri başlatılacak, bir yıl içerisinde de tamamlanacak" diye konuştu.

'2 YIL ÖDEMESİZ, 18 YIL SIFIR FAİZLE ÖDEME'Hak sahibi olan vatandaşların iki yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle ödemeleri yapacağını belirten Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz ve projeye dahil ettiğimiz vatandaşlarımız ödemelerini yapacaklar ödemelerini de maliyet bedellerinde ciddi oranda indirim yapılarak uygun şartlarda ödeme imkanı sağlamış olacağız. Konteyner alanı için 16 günümüz kaldı. İnşallah çok daha öncesinde de konteynerlerimizi koyup vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Bayraklı'da 1000 adet, Ege Üniversitesi'nde 312 konteyner ile ilgili altyapı çalışmalarımız sürmektedir. İlk etapta Bayraklı'daki 1000 konteynerimizi yapıp vatandaşımıza teslim ediyor olacağız. Şu ana kadar Kızılay koordinasyonunda 531 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti verilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem de valiliğimiz elemanlarınca da çadır kentlerimiz ve konteyner alanlarımızda da vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza her türlü eğitim ile psikososyal destek verilmektedir. Bu kapsamda 33 bin çocuğumuza bugüne kadar destek verilmiş durumda" dedi.

Bugün aynı zamanda Dünya Şehircilik Günü olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle tüm şehirlerimizi buradan mesaj iletmek gerekirse; biz ülkemizin tüm illerinde 83 milyon vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşümden, millet bahçelerine, atık su arıtma tesislerinden, depolama tesislerine, şehirlerimizin iyileştirilmesine dair çalışmalardan, sosyal konut projelerimize, doğal alanların miktarının artırılmasına kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçim öncesi açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde tüm şehirlerimize ilişkin bu projeler yürütüyoruz. Amacımız şehirlerin 50 yılını, yüzyılını planlamaktır. Şu an için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız. Mahalle mahalle, sokak sokak nerede ihtiyaç varsa bu ihtiyaçları gidermek için çalışmalar yürütüyoruz."