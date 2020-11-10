DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

10.11.2020 11:14
DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

İnşaat işçileri, 09.05'te saygı duruşuna geçtiTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

İnşaat işçileri, 09.05'te saygı duruşuna geçti

TÜRKİYE  Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Sirenlerin çaldığı saat 09.05'te inşaatta çalışan işçiler de saygı duruşuna geçti.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanıvekili Fetiye Erdoğan ile daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan törende saatler 09.05'i göstermesiyle sirenler çalıp, saygı duruşunda bulunuldu.  Bir inşaatta çalışan işçiler de saygı duruşuna geçti.

İnşaat işçilerinde birinin metrelerce yükseklikte tahtanın üzerinde saygı duruşunda bulunması duygulu anlar yaşattı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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- Kaynak: DHA

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