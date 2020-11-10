DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan törende saatler 09.05'i göstermesiyle sirenler çalıp, saygı duruşunda bulunuldu. Bir inşaatta çalışan işçiler de saygı duruşuna geçti.

Demokrasi Meydanı 'nda düzenlenen törene İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan , 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanıvekili Fetiye Erdoğan ile daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu