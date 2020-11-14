DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Samsun'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü

SAMSUN'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte tezgahlar hamsi, mezgit ve istavrit ile şenlendi. Vatandaşın balığa olan ilgisi artarken, Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi olan hamsinin kilosu 15 TL'den satılıyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşları hem de balıkçıları memnun etti. Palamut son günlerde azalınca, tezgahlarda yerini hamsi almaya başladı. Havaların da soğumasıyla birlikte av sezonu bereketli geçerken, kentteki tezgahlar ise hamsi, mezgit ve istavritle şenlendi. Karadeniz'de avlanan ve geçtiğimiz haftalarda fiyatı 30-40 lira arasında değişen hamsinin fiyatı tezgahlarda 15 liraya kadar düştü.

Havaların soğuması ile birlikte hamsinin tezgahlardaki yerini aldığını dile getiren balıkçı Emirhan İlhan, "Sonunda beklediğimiz hamsi geldi. Uzun zamandır balıkçılar olarak bu hamsiyi bekliyorduk. Havalar sıcak devam ettiğinden avlanan hamsi miktarı çok azdı ve fiyatları da yüksek oluyordu. Fiyatın yüksek olması vatandaşları da çok etkiliyordu. Ancak son dönemde çıkan hamsi hem bizim hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Avlanan hamsi miktarı arttığı için de fiyatlar çok düştü. Geçen hafta tezgahlarımızda hamsinin fiyatı 30 liraydı, bu hafta ise 15 liraya kadar düştü, temizlenmiş hamsinin kilosunu ise 20 liradan satıyoruz. Balık fiyatları son dönemde baya düşüş yaşadı. Av sezonu beklediğimiz gibi giderse balık fiyatlarının daha da düşeceğini düşünüyorum" dedi.Avlana hamsinin vatandaşın yüzünü güldüreceğini dile getiren Doğukan Yılmaz de, "Hamsi tezgahlarımızda yerini tekrardan aldı. Geçtiğimiz haftalarda 50 liraya kadar çıkan hamsi 15liraya kadar düştü. Beklediğimiz hamsi geldi, vatandaş bol bol balık yiyebilir. Artık hamsinin avlanma sezonu başladı, bundan sonra vatandaş taze ve yerli hamsi yiyecek. Bu sene vatandaşların hem çok bol hamsi yiyeceğini hem de ucuz yiyeceğini düşünüyoruz. Bu sene hamsi balıkçıların yüzünü güldürecek hamsi. Vatandaşında yüzün güldürecek. Şuan da iyi hamsilerimiz 15 liradan satılıyoruz. Palamuttan sonra vatandaşın yüzü hamside de gülecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tezgahlardan detaylar-Hamsiden Detaylar-Röportajlar-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/ Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,

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Cips paketlerinden esrar çıktı

MALATYA'da polis, cips paketlerine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli bir kişinin elindeki poşette 2 cips paketine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cips poşetiEsrar çıkmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa'da bir minibüsten yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yol, trafik polislerince kapatılınca yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Zafer Bulvarı'nda seyir halinde olan bir minibüsten yola motor yağı döküldü. Yaklaşık 200 metrelik yola dökülen yağ, yağmurun da etkisiyle yola yayıldı. Yağ dökülen yolda ilerlemeye çalışan diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine gelen trafik polisleri, yolu trafiğe kapattı. Yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol belediye ekiplerinin bir saatlik temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.