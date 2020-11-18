DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

'Kurallardan haberim yok' dedi, sigara cezasından kaçamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, parkta sigara içen bir kişiye cezai işlem uyguladı. İsmail S. kendini, "Kurallardan haberim yok" diyerek savundu.

Bursa genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan sigara yasağı sebebiyle İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Vatandaşları bu konuda uyaran polis ekipleri, uyarılara karşın kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor.

Hamidiye Mahallesi, Kuğulu Park içerisinde sigara içen İsmail S.'yi tespit eden polis ekipleri, bu kişiye kuralları hatırlatarak cezai işlem uyguladı. İsmail S. ise kendini, "Kurallardan haberim yok" diyerek savundu.

Görüntü dökümü;

-Uygulamadan deteaylar

-Ceza kesilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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21 yıl sonra ona ilk müdahaleyi yapan hemşire ile buluştu

SİVAS'ta 21 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan (21), Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Parematüre Günü' etkinliğinde, bakımını üstlenen hemşiresi Nazlı Alkan ile bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşadı.17 Kasım Prematüre Günü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde program düzenlendi. Programa Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç ve hastane personeli katıldı. Ayrıca programda kentte 21 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen ve serviste tedavi gören Beyzanur Erdoğan, kendisine ilk müdahaleyi yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nazlı Alkan ile bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Erdoğan, Alkan'a çiçek takdim etti. Programda konuşan Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sönük bir kutlama yaptıklarını, gelecek yıllarda daha coşkulu kutlama yapmayı arzuladıklarını dile getirdi. Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç da yenidoğan ailesi olarak prematüre bebeklerin yaşama tutunmaları için çaba gösterdiklerini anlattı. Tunç, prematüre doğanların hassas bebekler olduğunu belirterek "Hassas dokunuşları bütün çalışma arkadaşlarım da yerine getirdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi. Beyzanur Erdoğan'da, 1999 yılında 26 haftalık olarak dünyaya geldiğini söyleyerek, "O dönemlerde hemşirem ile bir fotoğrafım vardı. Annemle konuşmamızda, anne acaba hemşiremiz yaşıyor mu, hala hayatta mı diye soruyordum. Başka bir hemşire vesilesiyle onu buldum. Şu an elimde o ilk fotoğrafımız var. Hemşirem ile bir araya geldiğimizde duygu dolu anlar yaşadık. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Hemşire Alkan ise prematüre dünyaya gelen bebeklerin hayata tutunmaları ve sağlıklı nesiller yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Alkan, prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur ile bir araya gelmekten dolayı çok heyecanlandığını belirterek, "Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Programdan görüntüler-Hemşire ve Beyzanur'dan görüntüler-Röportajlar-Genel Detay

Haber: Hüsnü Ümit AVCI-SİVAS,

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Zonguldak'ta sonbahar güzelliği

ZONGULDAK'ta ormanlarda sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu.Batı Karadeniz'in sahil kenti Zonguldak'ta, sonbaharla birlikte ormanlarda ağaçların yaprakları sarardı. Ortaya çıkan farklı renk tonları seyirlik görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları renk cümbüşünü fotoğraf karelerine taşıdı. Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde gün doğumu sırasında drone ile havadan çekilen görüntüler de ormandaki farklı renk tonlarını gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------

-Drone ile ormanlardan çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Bayburtlu çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı

BAYBURT'ta, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Varö projesi kapsamında 50 çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve köyden kente göçün önlenmesi için hayata geçirilen projede ile 350 bin koyun, Bayburtlu çiftçiye dağıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Varö projesi kapsamında Bayburt'ta çiftçilere koyunları teslim edilmeye başlandı. Küçükbaş yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Bayburt'ta 50 çiftçiye, 5 bin koyun dağıtıldı. Merkeze bağlı Gökpınar köyünde düzenlenen dağıtım törenine katılan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, hedeflerinin 350 bin koyun dağıtmak olduğunu ifade etti.

'BU PROJE İLİMİZE DEĞER KATACAK'

Projeye çiftçilerin yoğun ilgisi olduğunu belirten Vali Epcim, "Bayburt, küçükbaş hayvan yetiştiriliciliği noktasında Türkiye'de en önemli vilayetlerden birisidir. Çünkü toplam arazisinin yüzde 60'ı meralardan oluşuyor. O nedenle bu proje ilimize önemli bir değer katacak. Şu an ilimizde 35 bin civarında koyun var, proje kapsamında hedefimiz ise 350 bin koyunu çiftçiye dağıtmak. Bayburtluların bu projeye ilgi göstermelerini, destek vermelerini ve üretime katkı sunmalarını bekliyoruzö dedi.

Projeden yararlanan çiftçi Engin Narmanlı ise projenin Bayburt çiftçisini kalkındıracağını ifade ederek, "Proje sayesinde bizde koyun sahibi olduk. Allah kaza bela vermesin, üretime devam edeceğizö dedi.

Projeye başvuran çiftçi Hasan Şen, proje sayesinde daha fazla hayvancılık yapacaklarını belirtti.