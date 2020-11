DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

'MAYINLARI TOPLAYIP, ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ'

Bakan Akar: Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yapılan havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çevredeki tüm kardeş ülkelerle yakın ilişki içinde bulunduklarını belirterek, "Yakın zamanda Azerbaycan'daki olayları yakından takip ettiniz. Oradaki Azerbaycan Türkünün 30 yıldan beri çektiği cefaya kahraman Azerbaycan ordusu son vermiştir. Bu konuda daima Azerbaycan Türkünün haklı davasının yanındayız. Bazıları bu konuyu çarpıtıyor hem Türk medyasında hem dünya medyasında. Buna çok rastlıyoruz, bu tamamen yanlış. Hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu oradaki şehri yakıp yıkmadı. Tam tersine Ermenistan ordusu oradaki yerleşim yerlerine 30 yıldır eziyeti, cefayı yaptılar, halen de yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TSK HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI'Akar, Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve Azerbaycan ile çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, TBMM'nin aldığı izin çerçevesinde bölgeye gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde inşallah bölgeye intikal edecekler. Oradaki konulardan en önemlileri de yine insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı, bunlar görülüyor, bunlar kayıt altında. Her türlü barbarlığı yapmaya devam ediyorlar. İlaveten de gittikleri her yere mayın ve bir sürü patlayıcı bırakmak suretiyle bundan sonra gelecek kadın, çocuk ve insan varsa onların hayatına kastediyorlar. Türkiye'den gidecek Mehmetçik, Azerbaycan'daki kardeşlerimize yardım sağlayacak. İnşallah buradaki mayınları toplayıp, etkisiz hale getirmek suretiyle kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacağız. Sonuç olarak ülkemizde ve kardeş ülkelerde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz biliyoruz ki birinci görevimiz ülkemizin, kardeşlerimizin bekası, diğer görevimiz ise milletlerin refahı. Bu konuda yapılabilecek ne varsa çalışmalarımız aralıksız olarak sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. Ülkemiz dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu sırada yer aldı" dedi.Kayseri'de yapılan havalimanı yeni terminal binası temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son yıllarda önemli işler yaptığını belirterek, "Türkiye 18 yıldır ulaştırma ve altyapıda büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomisi haline getirmek için Anadolu'yu projelerimizle adeta ilmek ilmek örüyoruz. İnsan ve çevre odaklı dev projelerimizle ülke ekonomini her konuda güçlendirmek, kalkınmada bölgeler arası eşitlik sağlamak üzere çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için Dağı ile Batı arasında fark kalmaması, sosyal ve ekonomik gelişimin her şehrimize ulaşması gerekiyor. Ancak bizim için bu şekilde en yüksek değer olan insanımızın hayatını kolaylaştırabiliriz. Böylelikle şehirlere zenginlikle bırakabiliriz. Allah'ın bizlere bahşettiği muhteşem doğamızı çevreci yaklaşımlarla koruyarak ekonomiye ve kalkınmaya yönelik potansiyel katkıları ölçüp, tartarak projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.'TEK GAYEMİZ ONURLU YAŞAM SÜRMEK'Demiryollarındaki çalışmaları anlatan Karaismailoğlu, "Demiryollarımızla Akdeniz ile Karadeniz'i bağlıyoruz. 1915 Çanakkale köprüsü ile Marmara bölgesinde dairesel bir lojistik hattı tamamlıyoruz. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla konfora eriştirdik. Bölünmüş yollar zaman ve hız kazandırırken geçmiş yılların kaza istatistiklerine bakıldığında görüyoruz ki her yıl binlerce can kurtarıldı. Bir halkı sevmek, o halka hizmetle olur. İnsanımızı kış konusunda mağduriyette kurtardık. Demiryolları hatlarımız her geçen gün genişliyoruz. Kusursuz bir demiryolu işletim sistemi için çalışıyoruz. Yaptığımız işler saymakla bitmez. Tek gayemiz vatanımızın bereketli toprakları üzerinde bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmek. Maalesef halkımızın derdiyle dertlenmeyenlerin bizim yapabildiklerimize aklı ermiyor. Ellerinden gelen tek şey eleştirmek. Çok şükür bizim sağduyulu halkımız iyiyi, kötüyü büyük bir ferasetle ayırt eder. Her daim bizim en büyük desteğimiz ve can yoldaşımız halkımız olacaktır" diye konuştu.'KASIM AYINDA BİN 310 UÇUŞLA AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ'Havayolunda Türkiye'nin önemli başarıları olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında iki merkezde 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Dış hatlarda ise 2003 yılında 50 ülkeye 60 uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 noktada 329 noktaya uçuş yapıyoruz. Artık dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. Ülkemiz dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5'inci sıraya yerleşti. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen alınan önlemler sayesinde başarılı bir sınav veriyoruz. Kasım ayı içinde gerçekleşen günlük uçuş sayılarını incelediğimizde Avrupa karşılaştırmasında 591 uçuşla Türk Hava Yolları'nın ilk sırada, ülke olarak da Türkiye'nin bin 310 uçuşla 4'üncü sırada yer aldığını görüyoruz" ifadesine yer verdi.

Bakan Kurum, İzmir'de başlayan dönüşüm seferberliğini anlattı

İZMİR'de yaşanan depremin ardından Bayraklı'da kentsel dönüşüme girecek olan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu'da yaşayan mahalle sakinleriyle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaatların kasım ayı içerisinde başlayacağını belirterek, 1 yılda tamamlanacağını ifade etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin ardından kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda yaşayan mahalle sakinleriyle Bornova Kültür Merkezi'nde buluştu. Toplantıda süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Bakan Kurum, konuşmasının ardından depremde ağır hasar alan apartman ve siteler hakkında vatandaşlara sunum yaparak, yıkılan binaların yerine yapılması planlanan yeni binaların projelerini anlattı. Bakan Kurum, "30 Ekim'de yaşamış olduğumuz depremden bu yana 21 gün geçti ve 21 gün içerisinde hep birlikte tüm Türkiye'ye tüm dünyaya birliğin, kardeşliğin, zor günlerde beraber olmanın ülkemize çok önemli katkılar sağladığını, deprem sürecini en hızlı şekilde depremzede vatandaşlarımıza yardımları tüm Türkiye'den gelen 83 milyonluk büyük ailemizin her bir ferdinin İzmir ile kalbinin attığı bir süreci yönetmeye gayret gösterdik. Enkaz kaldırma çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttük. Hasarlı evlerimizdeki taşınma sürecini yürüttük. Bugün yeni sağlam konutlarımızı 1 yıl içinde yapacağımız ve içinde sosyal donatılarıyla yapacağımız konutları istişare etmek için bir araya geldik" dedi."1 SENE İÇİNDE TESLİM"Bu süreçte arama- kurtarma ekiplerinin sürece çok önemli katkı sağladığını dile getiren Bakan Kurum, "AFAD, Kızılay, UMKE, STK'larımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm Türkiye'den gelen belediyelerimiz bu süreçte gece- gündüz beraber olmaya gayret gösterdik. Sizlerin sıcaklığını her zaman yanımızda gördük. Desteklerden ötürü çok teşekkürler. Biz devlet olarak yapılması gereken vazifeyi yerine getirdik. Acılarınıza ortak olarak yaralarınızı sarmak için hep birlikte hareket ettik. Her birinize teşekkür ederim. Size söz verdiğimiz gibi kasım ayı içerisinde inşaları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlamış olacak. 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz. Çalışmalarımızı başlattık. Taşınma yardımı ve kira yardımı süreçlerini de hızlı bir şekilde yönetmeye gayret gösteriyoruz. Koordinasyon merkezlerinde sizden gelen başvurular çerçevesinde yapılacak tüm yardımları yönetmeye gayret gösteriyoruz" dedi.Deprem sonrası İzmir'i tekrar imar etme ve İzmirlilerin hayatlarının normale dönmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, depremzede vatandaşları için hazırlanan konteyner kentin tamamladığını duyurarak, "İzmirliler için istediğimiz tek bir şey var. Bir an önce yaralarını sarmak, zararlarını telafi etmek ve depremin izlerini tamamen silmek. Arama kurtarma çalışmalarından sonra İzmir için önceliğimiz vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaktı. Evi yıkılan ve evleri ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımızı öncelikli olarak çadırlara yerleştirdik. Vatandaşlarımızın geçici olarak barınacakları konteyner kent için çalışmalarımızda sona geldik. Bayraklı'da 450 konteynerin kurulumunu tamamladık. Pazartesi günü vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Tabii bu kısa vadeli bir çözüm. İnşallah, İzmir'e yapacağımız konutlarla vatandaşlarımızı 1 yıl içerisinde yeni sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Bunun dışında yurtlarımız ve misafirhanelerimiz müsait durumda. Hiçbir vatandaşımızın zorluk çekmeden misafirhane ve yurtlarımızda misafir edebiliriz. Valilik ve kaymakamlık kanalıyla dileyen vatandaşlarımız bizlere taleplerini ulaştırabilirler. Bu süreçte çadır kentlerimiz kurulmuştu. Havaların da soğumasıyla birlikte onlara ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. Konteyner kent kurulduktan sonra çadır kentlerimizi kaldıracağız" açıklamasında bulundu.İzmir'de de tıpkı Elazığ'daki gibi hasar tespit çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Bakanlığımızdan bini aşkın uzman ekiple ön hasar tespitini yaptılar. 168 bin 502 binada tespitlerimizi yaptık. Ağır hasarlı acil yıkılacak yıkık bina sayımız 694'e ulaştı ve toplamda 4 bin 627 bağımsız bölüm acil ağır hasarlı yıkık. Kentsel dönüşümle ilgili belediyelerimizin yapacağı çalışmalara ilişkin de önemli bir yol haritası olacak. Hem Bayraklı'da hem diğer ilçelerde depremden hasar gören binaları sokak ölçeğinde ve bina ölçeğinde göreceğiz. Bakanlık olarak sadece ağır hasarlı ve riskli gördüğümüz binaların dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Rezerv alanımıza ilave konut üreteceğiz. Ada bazında anlaşan orta hasarlı, az hasarlı ama riskli olan alanlara ilişkin anlaşmaları kaydıyla yapacağımız konutlarda kentsel dönüşümde uygun ödeme şartlarıyla destek olacağız. Yerinde dönüşmek isteyen vatandaşlarımız için belediyelerimizle burada ortak bir komisyon oluşturduk verilmesi gereken desteği Bakanlık olarak vereceğiz" diye konuştu.

Manavgat'ta yanan orman alanında kaçak kesim yapıldığı belirlendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü. Bölgede yapılan incelemede kaçak ağaç kesimi yapıldığı ortaya çıktı.Manavgat'ın Güzelyalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın söndürme kulesi tarafından verilen ihbar üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 7 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.Yangın bölgesinde yapılan incelemede kaçak kesim yapıldığı tespit edildi. Ormandaki kaçak kesim ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HDP ÖNÜNDE 'TÜKÜRÜK' GERGİNLİĞİ; AİLELER BİNAYA GİRMEK İSTEDİ

HDP önündeki eylemde 446'ncı gün; aile sayısı 176 oldu (2)

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, aileler, HDP binasına giren bir kişinin tükürdüğü iddiasıyla binaya girmek istedi. Bu sırada binadan çıkan ve tükürdüğü iddia edilen ismi öğrenilemeyen kişi ile eylem yapan aileler tartışmaya başladı. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aileler tükürdüğü iddia edilen kişiye tepki gösterdi. Polis, HDP binası önünde etten duvar örerek güvenlik önlemi aldı.