DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

Alanya'da sokağa çıkma yasağı bitti, plajlar doldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli halk ve yabancı turistler, plajlara akın etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte soluğu sahilde alanlar, genişin ve denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece, nem oranının da yüzde 45 ölçüldüğü Alanya'da sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte yerli halk ve turistler plajları doldurdu. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenler, güzel havanın ve denizin tadını çıkardı. Türkiye'nin birçok yerinde havalar soğumaya başlamasına rağmen Alanya'da yazdan kalma günlerin keyfini yaşayanlar, denize girip, güneşlendi.

'ALANYA ÇOK GÜZEL ' Rusya 'dan gelen ve ilk kez Alanya'ya tatile geldiğini söyleyen 35 yaşındaki Anar Abdullayev, burayı çok beğendiğini ve denize girebildikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Abdullayev, "Alanya çok güzel. Şu anda burası Rusya'ya göre çok sıcak. Buranın atmosferi, yemekler her şey çok güzel" dedi. 'MASKE TAKILMASI GEREKİYOR' Koronavirüs tedbirleri hakkında da konuşan Abdullayev, "Koronavirüs tüm dünyada büyük bir sorun. Burada önlemler iyi. Burası turistik bir yer ama önlemler güzel. Tabii ki maske takılması gerekiyor ama plajda olmuyor. Turistler de önlemlere dikkat ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Plajdan genel ve detay görüntülerRÖP: Anar AbdullayevHABER- KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Motosiklet, çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan motosikletteki Serkan Özer (19) ve Yusuf Sarıkaya (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe üst geçidinde meydana geldi. Serkan Özer'in kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, Yenişehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Serkan Özer ve arkasında oturan Yusuf Sarıkaya hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol, bir süre trafiğe kapalı kaldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından yol, ulaşım yeniden trafiğe açıldı.