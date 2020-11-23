DHA YURT BÜLTENİ -11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -11

23.11.2020 14:23
DHA YURT BÜLTENİ -11, System.String[]

Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurduNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Bayram Çelik (32), kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Hacer Çelik'in (26) evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.

Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Bayram Çelik (32), kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Hacer Çelik'in (26) evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Hacer Çelik'in ihbarı üzerine bomba düzeneği, polis tarafından imha edilirken, Bayram Çelik gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ürgüp'te oturan Hacer Çelik, 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından dini nikahla ile birlikte yaşamaya başladı. Geçen haziran ayında Bayram Çelik'in araç kiralama işi yapmadığını öğrenen Hacer Çelik, ayrılarak ailesinin yanına döndü. Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik'in oturduğu Bahçelievler Mahallesindeki tek katlı evinin kapısına önceki gün bomba düzeneği kurdu. Bayram Çelik'in evlerinin önüne geldiğini farkeden aile durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark etti. Bomba imha uzmanının çalışması sonucu düzenek, fünye ile patlatıldı. Bayram Çelik, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Bayram Çelik, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayram Çelik, Polis, Ürgüp, Bomba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -11 - Son Dakika


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