DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

24.11.2020 12:45
DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü anma TUNCELİ'te PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz (24), görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ismi verilen okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri tarafından anıldı.

PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü anma

TUNCELİ'te PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz (24), görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ismi verilen okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri tarafından anıldı.

Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, 2017 yılında öğrencilerine karne dağıttıktan sonra, 16 Haziran günü memleketi Gümüşhane'ye dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli- Pülümür yolunda aracı yakılarak kaçırılıp şehit edildi. Şehit Necmettin Yılmaz'ın ismi, Siverek'te görev yaptığı ilkokula verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilen Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu'na giderek, Öğretmenler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunduktan sonra sınıfa giren öğrenciler, fotoğrafını taşıdıkları öğretmenleri için tahtaya 'Necmettin öğretmenimiz, seni çok özledik' yazdı.

Öğrencilerden Adalet Çeçan, "Öğretmenimizi çok seviyorduk. Keşke burada olsaydı ve öğretmenler gününü kutlayabilseydik. Teröristlerin şehit ettiği öğretmenimizi çok özledikö dedi.

Öğretmenler Günü, Tunceli, Siverek, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika


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