DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA

'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2)

Antalya'da, ailesiyle birlikte seyir halindeyken polis olduğunu söyleyerek trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu darbeden kişinin, Ü.T. adlı polis memuru olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı gün görevde olmadığı öğrenilen Ü.T. hakkında, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

ANTALYA

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Kocaeli'nin 5 ilçesinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

KOCAELİ'nin 5 ilçesinde 20 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 3 ay içerisinde İzmit Darıca ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerine giren hırsızlarla ilgili olarak araştırma başlattı. Yaşanan 20 hırsızlık olayında güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, olayların faillerini ve kullandıkları araç plakalarını tespit etti. Jandarma ekipleri, hırsızların İstanbul'dan kendi araçlarıyla geldiğini, Kocaeli'nde plaka çalarak araç plakalarını değiştirdiklerini belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla A.Y., K.G., R.C. ve Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesinin çaldığı malzemeleri hurdacılara sattıklarını belirleyen jandarma ekipleri, çalıntı malzemeleri satın alan 2 hurdacıyı da gözaltına aldı. Hurdacıların iş yerlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan A.Y., K.G., R.C. ve Ö.G. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı malzemeleri satın alan 2 hurdacı ise serbest bırakıldı.