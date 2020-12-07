DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

07.12.2020 13:52
DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Çöplüğü ormana çeviren Şeyhmus amca: Son nefesime kadar ağaç dikeceğimMARDİN'de yaşayan emekli Şeyhmus Erginoğlu (71), Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeyi, diktiği 10 bin fidanla ormanlık alana çevirdi.

Çöplüğü ormana çeviren Şeyhmus amca: Son nefesime kadar ağaç dikeceğim

MARDİN'de yaşayan emekli Şeyhmus Erginoğlu (71), Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeyi, diktiği 10 bin fidanla ormanlık alana çevirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından 'Allah senden razı olsun' mesajını paylaştığı Erginoğlu, "10 yıl boyunca gecemi, gündüzümü buraya harcadım. Son nefesime kadar da ağaç dikmeye devam edeceğim" dedi.

Mardin'de yaşayan ve bugüne kadar evlenmeyen, şoförlükten emekli Şeyhmus Erginoğlu, 10 yıl önce 'çöplük' denilen 35 dönümlük alana, Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 10 bin fidan dikti. Yıllar boyunca gece gündüz diktiği fidanları kontrol eden Erginoğlu, emeklerinin karşılığını aldı. 'Çöplük' denilen bölge, Erginoğlu'nun çabalarıyla ormanlık alana döndü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, '10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çeviren Şeyhmus amca... Allah senden razı olsun' mesajını paylaştı.

'AĞAÇ DİKMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Çalışkanlığıyla Mardinlilerin de övgüsünü kazanan Şeyhmus Erginoğlu, uzun yıllar şoförlük yaptığını ve Orta Doğu ülkelerine gittiğini belirterek, "Uluslararası şofördüm. Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerine gidip geliyordum. 25 yıl önce kamyonumu sattım. Bir süre boş gezdim. Baktım oturmakla bu iş olmuyor. Kendimi ağaç dikmeye adadım. Yaklaşık 17 bin lira da kendi cebimden bu işe harcadım ve ağaç diktim. Mardin'in çeşitli noktalarında kendi imkanlarımla ağaç diktim. Ormanlık alanı oluşturdum. 2010 yılında dönemim valisi Hasan Duruer'in desteğiyle eski hastane arkasında 35 dönümlük çöplük alana 300 kayısı ağacı diktim. Geri kalan da zaten çam ve zeytinden oluşuyor. Bu alana 10 bin ağaç diktim. Şu an burası bir ormanlık alana dönüştü. Vatandaşlar temiz hava sağladığım için gelip teşekkür ediyor. 10 yıl boyunca gecemi ve gündüzümü buraya harcadım. Son nefesime kadar da ağaç dikmeye devam edeceğim. Bana teşekkür eden bakanımız Bekir Pakdemirli'ye de ben binlerce kez teşekkür ediyorum. Gençleri de ağaç dikmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Mardin, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika


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