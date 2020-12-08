DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Risk haritası kırmızıya bürünen Adana'yı Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirlere uyulursa harita 10 gün sonra tamamen yeşil olur

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana'da vaka sayılarının artışıyla birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs risk haritası kentteki mezarlıklar hariç, kırmızıya boyanmasına karşılık uyarıda bulunarak, "Eğer Adanalılar tedbirlere uyarsa bu harita 10 gün sonra yeşile dönerö dedi.

Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler içinde Adana'nın da olduğunu ve vaka sayılarının büyük artış gösterdiğini söyledi. Bununla birlikte kentte Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen 'yüksek riske' işaret eden kırmızı rengine bürünürken, sadece mezarlıklar beyaz ve yeşil renginde görüldü. Bu verilerden sonra kent halkının daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, haritanın kırmızı renkte olmasının sebebinin tedbirlere yeterince uyulmaması olduğunu söyledi.

BİREYSEL ÖNLEMLER, ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ

Koronavirüs salgını sürecinde gerek dünya genelinde gerekse de ülkede bölge bazında vaka sayılarının artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana'nın da bu bölgelerden biri olduğunu kaydetti. Haritanın yüksek riski işaret eden kırmızıya bürünmesinin nedenin gereken hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu hatırlatan Gündüz, "Temaslı olduğumuz zaman kendimizi dinlemeli ve belirtileri hissettiğimiz an kendimizi karantinaya almalıyız. Filyasyon ekiplerimizin müdahalesini gereken önlemleri alarak beklemeliyiz. Aile içi bulaşlar bu tablonun büyük sebeplerinden biri. Riskli olduğumuzu düşündüğümüz an bireysel önlemleri almamız şart. Eşyalarımızı ayırıp, kendimizi izole etmeliyizö dedi.

'KIRMIZIYI YEŞİLE DÖNDÜRMEK BİZİM ELİMİZDE'Adana'da insan hareketliliğinin fazla olduğunu ve bu durumun vaka sayılarının artışında önemli bir rol oynadığını ifade eden Gündüz, özellikle başka kentlerden giriş çıkışın yoğun olduğu büyük şehirlerde benzer durumların yaşandığına dikkat çekti. Risk haritasının her ne kadar şu an tamamen kırmızıya bürünse de tekrardan olumlu bir tabloya dönüşün mümkün olduğunu vurgulayan Gündüz, "Toplum hareketliliği azalır, koruma önlemleri tam uygulanır, maske-mesafe-el hijyenine dikkat konusunda hassasiyet artarsa bu kırmızı harita 10 gün sonra tamamen yeşile döner. Yeter ki elimizden geleni yaparak tedbirlere uyalımö diye konuştu.