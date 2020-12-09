DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

09.12.2020 14:14
DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (3)KARAYOLLARINI SİS BASTIKar yağışının öğle saatlerine kadar devam ettiği Erzurum'da 12 yerleşim biriminin kent merkeziyle bağlantısı kesildi.

Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (3)

KARAYOLLARINI SİS BASTI

Kar yağışının öğle saatlerine kadar devam ettiği Erzurum'da 12 yerleşim biriminin kent merkeziyle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yük taşıyan TIR sürücüleri, Erzurum-Kars karayolu Nenehatun Mahallesi çevresinde araçlarını park ederek yağışın etkisini kaybetmesini bekledi. Kar yağışıyla birlikte Erzurum'u çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler dikkatle ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karayolundan görüntü-Sis basan yollardan görüntü-Yol kenarında park halindeki TIR'lar-Sürücülerle röpHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir konteyner evde soğuk damga mühürlü sahte plaka basan 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki bir konteyner evde soğuk damga mühürlü sahte araç plakası basılarak piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, konteynerde yaptığı aramada plaka basma makinesi, soğuk damga makinesi, plaka boyama makinesi, 2 plaka kalıbı, 528 plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 24 basılmış plaka ve 23 litre plaka boyası ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ve C.Ç. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜJandarma ekiplerinin konteynere girmesiİçeri makineleri, aletleri ve plakaları göstermesiHABER: Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli),

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Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı

BARTIN kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yköpürdü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Bartın Irmağı'nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı. Irmağın üzerinde yoğun kirlilik görülürken vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Irmak detay-Suyun yüzeyinde oluştan köpükler-Köpüklerden detay-Köpüklerin çok olduğu değirmen tarafıHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ====================

Samsun'da pamuk'un ardından Mars adlı köpekte vuruldu

SAMSUN'da ön patileri kesilen Pamuk'un ardından Mars isimli köpek de sol ön patisinden silahla vurulmuş olarak bulundu. Hayvanseverler tarafından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

İlkadım ilçesine bağlı Gürgendağ mevkiinde köpeklere besleme yapan hayvansever Fevzi Uyar ile Nurhan ve Ömer Aktaş çifti, ön patisi yaralanmış bir köpek buldu. Aç ve yaralı köpeğe mama veren Aktaş ailesi, köpeği veteriner kliğine götürdü. İlk müdahalesi yapılan köpeğin, ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Veteriner Hekim Mustafa Kanat tarafından tedaviye alınan köpek, ameliyat edilecek. Köpeğin kim ya da kimler tarafından nasıl vurulduğu araştırılıyor.

'PAMUK'A GÖRE BİRAZ DAHA ŞANSLI BİR KÖPEK'Ön patileri kesilmiş Pamuk'un ardından yaşanılan bu olayın kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Aktaş ailesi, bunun artık son bulmasını temenni ederek, bir an önce hayvan hakları yasasının çıkarılmasını istedi.Köpeğin genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Pamuk'tan çok daha iyi durumda ama kemiğin durumu çok iyi değil. Uzvunu kaybetmedi, inşallah güzel bir operasyon planlıyoruz. Onun sonucunda belki birkaç operasyon geçirebilir. Ameliyatların ardından sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz. Tek sıkıntı, şu an kemik enfeksiyonu var. Saçma bedeni terk etmiş, giriş ve çıkış var. Pamuk'a göre biraz daha şanslı bir köpek. Umarım sağlığına kavuşacak. Saçmanın büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü bedeni terk etmiş, Pamuk'ta küçük saçmalar vardı ve onlar vücutta kalıyor. Röntgende de tespit edebiliyoruz. O yüzden uzvunda metal parça görmememiz, bunun bir tabanca veya domuz avında kullanılan misket tarzı saçmalar olabileceğini gösteriyor. Bence sahipli bir köpek, kaybolmuş olabilir veya aldığı darbeden sonra bulunduğu yeri terk etmiş olabilir. Sakin ve insanlara alışkın bir köpekö dedi.

'PATİSİ OMZUNA KADAR ŞİŞMİŞTİ'

Yaralı köpeği ormanda bulan ve veteriner kliniğine götüren Nurhan Aktaş, "Biz her zamanki gibi beslememizi yapıyorduk. Yol kenarında ön patisi havada bir köpek gördük, hemen arabadan indik. Köpeğin vurulmuş olduğunu düşündük çünkü bir av köpeğiydi. Bizi görünce yanımıza koştu, bitkin ve aç haldeydi. Hemen mama verdik, çok açtı. Patisi omzuna kadar şişmişti, kanaması yoktu ama bir akıntısı vardı. Hemen arabaya aldık ve veteriner kliniğine götürdük. Yapılan ilk muayenesinde silahla vurulduğunu söylediler. Tedavisi olacak ve daha sonra ameliyat edilecek. O halini görünce çok üzüldük" diye konuştu.

Pamuk olayının daha yeni yaşandığını hatırlatan Aktaş, "Hemen ardından bu olayın olması bizi derinden etkiledi. İnsanlar akıllanmamış, yasamız çok yetersiz. Pamuk olayından sonra insanların akıllanacağını düşündük ama maalesef yine bir hayvan vuruldu. Yasaların bir an önce düzenlenmesi gerekiyor, bunlar mal değil birer can. Yaralı köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra hayvan sever Fevzi Uyar, sahiplenecek, koruma altına alacak. Köpeği ilk gördüğümüzde Kurşun adını verelim dedik, sonra 'hayvan zaten kurşun yarası almış, ismi bu olmasın' diye düşündük. Sonra acaba 'ismi Garip mi olsa?' dedik. Bu kez de garip gelmiş, garip gitmesin diyerek en son Mars ismini uygun gördük. Kulaklarının renginden ve güzelliğinden dolayı yaralı köpeğe Mars ismini verdikö şeklinde konuştu.

Ardahan, Erzurum, Bartın, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika


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