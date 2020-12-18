DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Kalp krizinden ölen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Ula ilçesinin Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren AK Partili Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya (62), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Belediye'nin çalışmalarını incelemek için dün öğle saatlerinde gittiği Gölcük Mahallesi'nde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli, iki çocuk babası Akkaya, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ula'nın Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Akyaka beldesinde 1992- 2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Akkaya, 31 Mart 2019 tarihindeki son yerel seçimlerde Ula Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.