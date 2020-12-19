DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 9 ÖLÜ, CENAZELER ADLI TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

Bu arada, olayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu morgu önünde gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GAZİANTEP

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Bursa'da 4 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden Mehmet Süpürgeci (62) de yaşamını yitirdi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Süpürgeci ile birlikte ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Arşiv Görüntülerle

BURSA

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Düzce'nin hava kirleticileri belli oldu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın Düzce'de mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla yaptığı ölçümlerin verileri belli oldu. Düzce'de sanayi kuruluşlarının, ısınmak için yakılan kömürün, trafiğin ve sanayi sitelerinde atölyelerde yakılan motor yağı lastiklerin kirliliğe neden olduğu belirlendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü fabrikaların bacalarına filtre takılmasını, atölyelerde motor yağı ve lastik yakılmamasını istedi.

Düzce'de geçen günlerde yapılan hava kalitesi izleme sonuçlarına göre hava kalitesi en kötü seviyeye ulaşarak nefes alınamaz duruma geldi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce'de ki kirleticileri tespit etmek amacıyla mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile farklı bölgelerde ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde Düzce'nin 4 ana kirleticisi ve oranları tespit edildi.

Başkan Faruk Özlü yaptığı açıklamada, "Yaptığımız ölçümler ve geçen 3 yıla ait değerlendirmeler sonucunda Düzce'de ki hava kirliliğinin kaynaklarına ilişkin ilk sonuçları almaya başladık. Bunları 4 ana gruba ayırabiliriz. Birinci fabrika bacalarından çıkan kirlilik, etkisi yaklaşık yüzde 25-30 civarında. İkincisi evlerde ki kömür yakıtından kaynaklanan hava kirliliği, bunun da sayısal karşılığı yüzde 22-25 civarında. Özellikle dizel yakıtlı kamyonların çıkardıkları egzoz gazlarından meydana gelen kirlilik. Bunda sadece şehir içi trafiği değil ilimizden geçen D-100 karayolundan geçen araçların oluşturduğu kirlilik var. Otobandan günde 80 bin üzerine araç geçiyor, D-100'den günde 25 binden fazla araç geçiyor. Bunların meydana getirdiği kirlilik söz konusu. İlk elde ettiğimiz sonuçlar bunların sayısal değerlerinin birbirlerine çok yakın olması. Yani birisi çok önde biri çok geride değil. Dördüncü önemli kaynak özellikle sanayi sitelerinde ısınma amaçlı yakılan atık yağlar. Bunun çok büyük etkisi var. Atık yağ ve lastik yakmadan kaynaklanan kirlilik var. Bunların sayısal değerlerini tespit ettik. Hemen hemen yüzde 22 ile 30 arasında bir orana sahipler. Önümüzde ki günlerde bunların üzerine gideceğiz.ö dedi.

FABRİKALAR MERKEZİ SİTEMLE İZLENECEK

Kirletici olarak belirlenen fabrikalara merkezi sistemle izlenecek bir sistem takılacağını söyleyen Özlü, "Bütün fabrikalarımızın standartlara uygun bir şekilde bacalarına filtre taktırmalarını arzu ediyoruz. Bunu da merkezi bir sistemle izleyeceğiz. Bunlar hiçbir zaman devre dışı kalmayacak. Devre dışı kaldıklarında merkezi sistemde uyarı olacak. Dolayısıyla cezai işlem uygulamasına gerek kalmadan fabrikalarımızın standartların gerektirdiği baca filtrelerini taktırmalarını önemle rica ediyoruz.ö diye konuştu.

MOTOR YAĞI VE LASTİK YAKILMAMASINI İSTEDİÖzlü özellikle Düzce'de yağ ve lastik yakılmamasını isteyerek, şöyle konuştu: "Özellikle eski, yeni ve küçük sanayi sitelerinde ki iş yeri sahiplerimizin, esnafımızın, motor yağı yakmamalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten ciddi boyutlarda kirliliğe neden oluyor. Bununla ilgili öncelikle gidip uyaracağız. Ancak devam ederlerse cezai işlem uygulayacağız. Bunun miktarı çok yüksek. Ben özellikle esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan motor yağı yakmamalarını, lastik yakmamalarını rica ediyorum.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDüzce yaşanan kirlilik görüntüsüBaşkan Faruk Özlü ile röp ve detayalar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Mahsur kalan yavru kedi, kurtarıldı

TRABZON'da düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kalkınma Mahallesi'nde apartman ile kayalıklar arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, vinç yardımı ile 20 metrelik boşluğa inerek, mahsur kalan kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı tespit edilen kedi, sokakta koşarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İtfaiye eri kediyi kurtarması

HABER KAMERA: TRABZON,-

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Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

TOKAT'ta polisler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Kendi imkanları ile mama alan polisler, kent genelinde bulunan park ve sokakları gezerek sokak hayvanları için mama bıraktı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemediği için aç kalan sokak hayvanlarını Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü unutmadı. Zile İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların beslemek için ulaşamadığı sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Hayvanları beslemek için harekete geçen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde bulunan park ve sokakları tek tek gezmeye başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, park ve sokaklarda bulunan kedi ve köpeklere su ve mama bıraktı.