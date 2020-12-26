DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-11

26.12.2020 14:33
DHA YURT BÜLTENİ-11, System.String[]

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde depremELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.09'da meydana geldi. Yerin 11.57 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ELAZIĞ,

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Torosların zirvesinde internetsiz köy kalmıyor

TOROSLAR'ın zirvesinde, 25 noktada açılan EBA noktasının ardından, Erdemli Belediyesi internet olmayan köy bırakmıyor.

Radyo link sistemi ile Erdemli Belediyesi ekipleri, öncelikli olarak internet erişimi olmayan veya az olan köylerde çalışmayı başlattı. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler ilk olarak 25 köy, 34 noktada EBA noktasına ücretsiz internet sağladı ve öğrencileri internetle buluşturdu. Ekipler, köylerde evler için de çalışma yürüttü. Evlerde internet erişiminden faydalanılması için teknik çalışmalar tamamlandı.

Kent merkezinde ne varsa köylerde de o imkanları sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, köylerde yaşayan öğrencilerin, bilgiye ulaşmalarının önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını vurguladı. Başkan Tollu, "Köyde kalan çocuklarımızın eğitim imkanından geride kalması bizleri huzursuz ediyordu. İlçe Kaymakamımızın önderliğinde, internet erişimi olmayan köylerimizin tamamına internet erişimi sağladık. Öğrencilerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimizin tamamı bilgiye erişmek adına hiçbir eksikleri kalmadı. Yani kenteki imkanlar neyi gerektiriyorsa, köyde ki çocuklarımızda, köyde ki yavrularımızda bu imkana kavuşmuş oldu. Bundan dolayı ben emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

34 Noktada EBA Noktalarının kurulduğunu belirten Erdemli Kaymakamı Avni Kula, öğrencilerin fırsat eşitliğini yakaladığına dikkat çekti. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ekibine teşekkür eden Kaymakam Avni Kula, "Önce Erdemli belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. 34 noktada belediye tüm masrafları karşılayarak EBA noktası kurdu. Öğrencilerimizin eğitime daha rahat ulaşabilmeleri için. Fakat zaman içerisinde EBA noktasına gelemeyen, evinden cep telefonu ile internete bağlanmak isteyen kendi online ders harici, sosyal medyadan diğer sosyal ağlardan derslerini takip etmek isteyen öğrencilerimiz için bir adım ileriye giderek örnek bir çalışma ortaya kondu. Daha uzakta olan köylerde, sınırsız, limitsiz, çok cüzi bir ücretle evinden, kendi internetine bağlanacak, böylece Toros Dağları'nda da 110 rakımda, fırsat eşitliğine uygun bir şekilde derslerine erişim sağlayabilecek" diye konuştu.

Eski köy okullarının tamir edilmesinin ve internet alt yapısı ile donatılmasından mutlu olan köylüler, evlerine uygun interneti alabilecek olmanın sevincini yaşıyor. Köylerine gelen hizmetten memnun olduklarını vurgulayan, 110 rakımdaki Veyselli Mahalle Muhtarı Bülent Arslan, "Köyümüze sınırsız internet ağı çekildi. Çocuklarımız sınırsız bir şekilde çalışabiliyor. İçinde sobamızı kurduk, sıralarımızı kurduk. Çocuklarımız sabah geliyor. Canlı derslerine girebiliyor" diye konuştu.EBA Destek Noktasına gelerek derslerini canlı olarak takip eden öğrencilerde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 'ya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------EBA noktalarının kurulması-Mükerrem Tollu açıklama-Bülent Arslan açıklama-Sınıflardan ve öğrencilerden görüntüHaber-Kamera: ERDEMLİ(Mersin),

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Afyonkarahisar'da sokaklar boş kaldı

Ülke geneline uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Afyonkarahisar'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla hafta sonunda kentin işlek noktalarına sessizlik hakim oldu. Kentte Bankalar Caddesi, 2. Dumlupınar Caddesi, Basın Caddesi ve Ordu Bulvarı'nda sadece izin belgesi olan kişiler hareket halinde olurken vatandaşların büyük bir bölümünü kısıtlamaya uydu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'da 7 uygulama noktasında araç ve yayaları durdurarak izin belgeleri kontrol etti. İzin belgesi olmayan kişilere tutanak tutuldu.Ayrıca sokakların boş kalmasında Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçe Birimi de budanması gereken ağaçların çalışmalarını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ağaç budama sonrasında dalları ve yaprakları toplayan işçilerDenetime giren araçlarYaya belge kontrolüBoş sokaklar detayHABER -KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

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Park halindeki sıfır aracı sopayla bu hale getirdi

BİLECİK'te psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Gül, eline aldığı sopa ile park halindeki Serkan ile Gurbet Cin çiftinin 13 gün önce sıfır aldığı aracın camlarını ve farlarını kırarken, kaportasını da yamulttu. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiye "Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi" diye cevap veren Gül, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracında büyük maddi hasar oluştuğunu ifade eden araç sahibi Gurbet Alış Cin ise "12-13 gün önce sıfır Adapazarı'ndan aldık. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimizde yoktu. Tanıyorum kendisini" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Gül, sabah 09.00 sıralarında eline aldığı sopa ile Kırklar sokak üzerinde park halinde olan 11 AG 882 plakalı aracın camlarını ve farlarını kırarken, kaportasını da yamulttu. Çevrede kendisini uyaranlara "Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi" diye cevap veren Gül, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gül ifadesi için emniyete götürüldü.

'ARAÇTAN DAHA HEVESİMİZİ BİLE ALAMADIK'Serkan Cin, 13 gün önce Adapazarı'ndan sıfır aldıkları araçlarının çok kötü durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Eşimin arabası 13 gün önce sıfır aldık Adapazarı'ndan. Sabah 09.00 gibi aile bakkalımız, 'aracınıza bir kişi vuruyor, polisler aşağıda' diyerek bizi kaldırdı. İndiğimizde araç kötü durumdaydı. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimizde yoktu. Tanıyorum kendisini de. Bir alt sokağımızda oturuyor. Ama sadece bize zarar vermemiş, diğer evlerin camlarını da kırmış diye bilgi aldık. Araçtan daha hevesimizi bile alamadık"

Öte yandan Çağrı Gül'ün araca yakın bir binanın da giriş kapısının camlarını kırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hisarcık, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika


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