DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN'de internetten yasa dışı bahis oynatan 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ve merkez Toroslar ilçelerinde haksız kazanç temin etmek için internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adli makamlarla koordineli olarak çalışma başlattı. Yapılan teknik takipler sonucunda yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Jandarma ekiplerince Erdemli ve merkez Toroslar ilçesinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 9 sim kart, 3 banka hesap kartı, bir banka dekontu, 2 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 bahis kuponu ele geçirildi.Gözaltındaki 7 kişi hakkında 104 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adlyeye sevk edildi.