Dha Yurt Bülteni -12

12BAKAN KURUM: İMAR BARIŞINDAN 9 MİLYON 210 BİN KİŞİ YARALANDIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı uygulamasından 9 milyon 210 bin vatandaşın yararlandığını söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ -12



BAKAN KURUM: İMAR BARIŞINDAN 9 MİLYON 210 BİN KİŞİ YARALANDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı uygulamasından 9 milyon 210 bin vatandaşın yararlandığını söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e geldi. İlk olarak Vali Davut Gül'ü ziyaret eden Bakan Kurum, bir saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gaziantep'e yapılacak yatırımlardan bahseden Bakan Kurum, kentte riskli bölge olarak nitelendirilen Aydınlar Mahallesi'nde 200 bin metrekare alanlık kısımda kentsel dönüşüm yapılacağını ifade ederek, "Yıllardır mücadele edilmiş ve neticelendirilememiş Aydınlar Mahallesi'ni bugün neticelendirmiş bulunuyoruz. 200 bin metrekarelik alanda metruk yapıların, deprem riski yaşayan yapıların, afet riski yaşayan yapıların kentsel dönüşüm projesine dahil edilmesiyle TOKİ Başkanlığımızca bu alandaki kentsel dönüşü gerçekleştireceğiz ve yapacağımız yeni proje içinde 'Millet Bahçesi' olan, sosyal donatıları olan, tüm bölgenin sosyal ihtiyacını giderecek bir proje olacak. Buradaki 1500 hak sahibinin sorunlarını problemlerini inşallah çözmüş olacağız" dedi.



4 MİLYON METREKARE ALANA ÖRNEK KENT PROJESİ



Gaziantep'in nüfusunun her geçen gün arttığını ve buna bağlı olarak konut ihtiyacının da arttığını dile getiren Bakan Kurum, Geneyik bölgesinde yeni bir örnek kent yapımına başlanacağını belirterek şöyle dedi:



"Artan nüfusuyla, sanayisi ile büyümesiyle Gaziantep bizim hem ülkemiz hem bölgemiz adına çok önemli bir ilimiz. Oldukça fazla da konut ihtiyacımız var. Hem alt gelire, hem orta gelire hem burada görev yapan memurlarımızın çok ciddi konut ihtiyacı var. Bu konut ihtiyacını gidermek adına 4 milyon metrekare alanda Geneyik bölgesi olarak nitelendirilen bölgeye yeni bir örnek şehir inşa etmeyi planlıyoruz. Bu plan çerçevesinde 4-5 katı geçmeyecek, yatay mimari esaslı, bizim kültürümüze, örfümüze, adetlerimize uygun, Antep'in kültürüne uygun bir projeyi inşallah büyükşehir belediyemiz ile beraber başlatıyoruz. Burada orta gelirli vatandaşlarımıza, memurumuza, esnafımıza, çalışanlarımıza hitap eden projenin ilk etabında 750 konutu talep örgütlenmesi suretiyle başlatacağız ve inşallah bu projeyi de 2019 yılı içinde başlatmayı düşünüyoruz."



Kentte, yaklaşık 65 milyon Euro'luk 11 altyapı projesi planladıklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, 400 milyon bedelli atık su arıtma tesisi, düzenli depolama tesisi, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma şebekesini içeren proje yapılacağını dile getirdi. Kente yapılacak millet bahçesinin projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Kamil Ocak Stadyumu vardı, biz bunun yerine yeni modern bir stadyum yaptık ve Kamil Ocak Stadyumunun yeri olan 50 bin metrekare alanı da millet bahçesine çeviriyoruz. Projeleri son safhaya geldi. Bu millet bahçesinin de ihalesini 2019 yılı içerisinde ilk çeyreğinde yapacağız" dedi.



İMAR BARIŞINDAN 10 MİLYAR 350 MİLYON LİRA GELDİ



Bakan Kurum, imar barışı ile ilgili de konuşarak son başvuru sayısını açıkladı. İmar barışı için son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatan Kurum şunları söyledi:



"Türkiye'de toplam 9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdu ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdı. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar İmar Barışı'ndan yararlandı. Devletin vatandaşıyla barışını içeren, vatandaşımızın elektriğini, suyunu ve doğalgazını alabilmesi adına yapılan bu düzenlemede 10 milyona yakın vatandaşımız kanundan istifade etti.ö



YALILAR YARARLANAMAYACAK



Bakan Kurum, İstanbul Boğazı'ndaki yalıların imar barışından yararlanamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dün Plan Bütçe Komisyonumuza İmar Barışı'na ilişkin bir teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu. Daha önce biliyorsunuz biz İmar Barışı'ndan boğaz ön görünümünde Tarihi Yarımada, Çanakkale'de belirli alanları İmar Barışı'na dahil etmemiştik. Ancak boğaz ön görünümünde kalan Sarıyer, fiilen ön görünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde yer alan alanı da İmar Barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz ön görünümünde olan ancak fiilen ön görünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar'da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde ön görünümde olan, fiilen ön görünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil."



Bakan Kurum daha sonra yaya olarak Millet Bahçesinin yapılacağı yıkılan Kamil Ocak Stadının arazisinde incelemelerde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Bakan Murat Kurum'un Valilige gelmesi



Bakan Kurum'un konuşması



Bakan Kurum'un millet bahçesi alanını incelemesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 423 MB, 279 MB



Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI - GAZİANTEP - DHA)



=====================



ALİ YALÇIN: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NA İLİŞKİN HAZIRLIĞIMIZ TAMAM



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışılıyor. Bunu son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla burayla ilişkin hazırlığımız tamam. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları ile saat 15.00'te bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 ve 2 nolu şubeleri tarafından 'Birlik ve Kardeşlik' yemeği bir düğün salonunda verildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katıldığı yemeğe, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülkadir Hız, Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 ve 2 nolu başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda üye katıldı. '



3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA GAYRETİMİZ DEVAM EDİYOR'



Toplantıda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusuna değindi. 24 Haziran seçimleri öncesi yaptıkları görüşmeleri salonda bulunanlara aktaran Yalçın, "3600 ek göstergeye ilişkin 24 Haziran seçimleri öncesi Başbakan ile yaptığımız 17 kişilik Memur-Sen heyeti görüşmesinde 27 başlık sunmuş ve 3600 ek göstergenin olmazsa olmaz olduğunu ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran sürecinde 4 meslek grubuna ilişkin 3600 ek göstergeye ilişkin ifade ettiği cümle ne kadar doğru noktadan hareket ettiğimizi gösterdi. Fakat onun içeriğinin doldurulması tüm kamu görevlilerini kuşatan herkesi 600 puan yükselterek toplu bir memnuniyeti üreten çerçeveye oturmalı. Bu şekilde gayretimiz devam edecek. Buna ilişkin takibimiz sürüyor. Buna ilişkin yaptığımız raporu geçen AK Parti TBMM Grup Başkanı ile paylaştık. Bütün hizmet kollarının memnuniyeti üretecek bir çerçeve hedefliyoruz" dedi.



'MESLEK KANUNU MUTLAKA OLMALI'



Son dönemde gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarına da değinen Yalçın, bununla ilgili olarak salı günü Cumhurbaşkanlığında bir görüşme yapacaklarını ifade etti. Yalçın, şöyle konuştu:



"Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışılıyor. Bunu son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla burayla ilişkin hazırlığımız tamam. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları ile saat 15.00'te bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Ne istiyoruz? Meslek kanunu ne getirmeli? Özlük haklarından tayin ve terfi sistemine varana kadar bütün süreci içerisinde bulunduran öğretmenlik mesleğine yönelik o saygınlığı ve kariyer mesleki dolduracak bir içerik olmalıdır. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Ali Yalçın'ın oturduğu masadan detay



Salondan detay



Genel detaylar



Ali Yalçın'ın konuşması



Hediye takdimi



Ali Yalçın kürsüden inerken detay



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



===================



MARAŞ OLAYLARI'NDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI



Kahramanmaraş'ta 1978 yılının Aralık ayında yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenler, düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte, ölenlerin anısına karanfil bırakılırken, katılımcılar gözyaşı döktü.



Maraş Olayları'nda yaşamını yitirenler için Mağralı Mahallesi'ndeki cemevinde anma etkinliği düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı program, Alevi dedelerinin, ölenlerin anısına mum yakıp dua okumasıyla başladı. Mum yakılan masaya ölenlerin yakınları ve programa katılanlar karanfil bırakırken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Semahların da dönüldüğü programda konuşan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Balkanı Hüseyin Mat, aradan geçen 40 yılda adaletin yerini bulmadığını ve katillerin hesap vermediğini söyledi. Yıllardır Sivas, Maraş ve Çorum'da anma yaptıklarını ve bu anmalarda tek bir kişinin dahi burnunun kanamadığını ifade eden Mat, "Biz buraya bir yarayı kaşımaya gelmiyoruz. Biz buraya, bir daha katliamlar olmasın diye geliyoruz. Katliamları unutursak yeni katliamların gelmesine de sebep veririz. Katliamları unutmak insanlık suçudur. Onun için buradayız. Ağır bedeller ödedik, büyük katliamlar yaşadık, kimsenin bizim yaşadığımız acıyı yaşamasın istiyoruz" diye konuştu.



'BU VATAN BİZİM, GİDECEK BAŞKA BİR YERİMİZ YOK'



Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ise katliamı nereden gelirse gelsin kınadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Alevisi Sünnisi fark etmiyor. Nitekim burada katledilenler sadece Alevi de değil, içinde 10-11 tane de Sünni canımız var. Dolayısıyla kör olmamak, sağır olmamak lazım ve herkesi, her şeyi, görmek ve duymak lazım. Bizim duygularımız birdir. Bu vatan bizim, gidecek başka bir yerimiz yok. Ortadoğu coğrafyasına, Müslüman coğrafyasına baktığınız zaman her şeye rağmen, bütün ötekileştirmeye, bütün ayrışmalara rağmen bu ülkede birlik, bütünlük bozulmuyorsa, insanların Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu bir arada yaşıyorsa, bu halkın sayesindedir."



'ARŞİVLER AÇILSIN'



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da iyilik, dostluk ve kardeşlik istediklerini dile getirerek, "Pir Sultan böyle dememiş miydi? Hacı Bektaşi Veli böyle dememiş miydi? Elbette onlar da bunu böyle söylemişlerdi. Bu katliamı yapanlardan hesap sorulsun, ama Genelkurmay'ın arşivleri bir açılsın, nedir bu, neden böyle oldu, gerekçesi nedir? Nerde bu insanların mezarları, o toprakların altında kim, nerede yatıyor, neden ailelerine teslim edilmiyor bunlar? Ne kadar insanımız yok olup gitti" dedi.



CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in de katıldığı programda yapılan konuşmalarda Kahramanmaraş'taki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince Maraş Olayları'nın yıl dönümünde imzalanan, olayların kınandığı, Maraş halkının Alevisi, Sünnisi ile kardeşçe yaşadığı ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğinin deklare edildiği 'Kardeşlik Bildirisi'ne teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Cemevi



Ölenlerin resimlerinin olduğu afiş



Polis kontrol noktası



İnanların cemevine gelmesi



Mum yakılıp gülbenk okunması



Karanfil bırakılması



Ağlayanlar



Semah yapılması



Hüseyin Mat'ın konuşması



Doğan Demir'in konuşması



Orhan Sarıbal'ın konuşması



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 743 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



==================



8'İNCİ KATTAN ÜZERİNE 5 KİLOLUK AĞIRLIK DİSKİ DÜŞEN ŞOFÖR YARALANDI



Rize'de binanın 8'inci katından düşen 5 kiloluk ağırlık diski omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı.



Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün üzerine 8'inci kattan 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Diskin omzuna isabet ettiği İrfan Öksüz yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Öksüz'ü Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ağırlık diskinin hangi daireden düştüğü belirlendi. Dairedeki ismi bilinmeyen kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Olay yeri detayları



Yaralının yerde yatışı



5 kiloluk ağırlık plakasının görüntüsü



Yaralının ambulansa taşınması



Çevreden detaylar



Olayı anlatan görgü tanığı



Detaylar



Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



==================



HATAY'DA BİR İŞÇİ ELİNİ PRES MAKİNESİNE KAPTIRDI



Hatay'ın İskenderun ilçesinde parmaklarını pres makinesine kaptıran işçinin kopan parmakları sağlık ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla sıkıştığı makineden kurtarıldı.



İskenderun İlçesi'nde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy (39), elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy'un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy'un elini sıkıştırdığı makinenin parçası sökülerek sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Aksoy 'un elindeki makine parçası, İskenderun itfaiyesinde çalışan görevliler tarafından önce spiralle kesildi. Aksoy'un makine parçaları bükülerek parmakları sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak, Aksoy'un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının da büyük oranda zedelendiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



------------



Pres makinesinin görevliler tarafından sökülmesi



Elin makineden çıkarılması



Kopan parmak



SÜRE: 37" BOYUT: 69 MB



Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,



==================



MOTOSİKLET ÜZERİNDE ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU



Adıyaman'da, çöp toplayan Suriyeli çocukların sepetli motosiklet üzerinden tehlikeli yolculukları tepkiye neden oldu.



Cumhuriyet Caddesi üzerinde ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle kaçan ve Adıyaman'a sığınan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve çöplerde plastik, kağıt ve benzeri artıkları toplayarak geçimini sağlayan babalarıyla birlikte sepetli motosiklet ile yolculuk yapan babanın yanında yaşları 6 ile 10 yaşlarında 5 çocuk açık havada yolculukları tehlikeye davetiye çıkarttı. Görenlerin tepkisine neden olurken sepetli motosiklet üzerinde babaları ve 5 çocuk gözeden kayboldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Cumhuriyet Caddesi



Motosiklet üzerinde yolculuk yapan çocuklar



Motosikletin ilerlemesi



Çöpleri kontrol etmeleri



Ters yöne girmeleri



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



=================



AK PARTİ ADAYINDAN, 'ADAY DEĞİŞECEK' İDDİASINA YALANLAMA



Şanlıurfa'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, partisinin Şanlıurfa adayının değişeceği yönünde ortaya çıkan iddiaları yalanladı. Beyazgül, kendisinin aday olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığını hatırlatıp, iddiayı ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.



AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve parti yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.



AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, projelerinin yanı sıra Şanlıurfa adayının değişeceği iddialarını yalanladı.



Kendisinin aday gösterilmesinin ardından bir algının ortaya atıldığını kaydeden Beyazgül, "Son günlerde kamuoyunda 'Şanlıurfa'nın adayı değişecek' diye algı yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın ilk açıkladığı iller arasında yer alıyoruz. Asla aday değişeceği yönündeki iddialar doğru değildir. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir