Dha Yurt Bülteni -12

12MERSİN'DE 'TELEFONCULAR ÇARŞISI'NI SU BASTIMersin'de gece etkili olan sağanak yağış nedeni ile kent merkezinde 'Telefoncular Çarşısı' olarak bilinen pasajı su bastı.

DHA YURT BÜLTENİ -12



MERSİN'DE 'TELEFONCULAR ÇARŞISI'NI SU BASTI



Mersin'de gece etkili olan sağanak yağış nedeni ile kent merkezinde 'Telefoncular Çarşısı' olarak bilinen pasajı su bastı. 35 dükkanın bulunduğu pasajda telefon ve bilgisayarların su altında kalması, yaklaşık 200 bin TL'lik maddi zarara yol açtı.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak yağışla birlikte kentin bazı noktalarında su birinkintileri oluştu, kent merkezinde bazı işyerlerini su bastı. Çankaya Mahallesi'nde 'Telefoncular Çarşısı' olarak bilinen Nail Göksu Pasajı da baskından etkilendi. Zemin kotunun altında bulunan pasajda suların yaklaşık 20 santimetre yükselmesi ile yerde bulunan çelik kasaların içindeki telefonlar ve elektronik malzemeler kullanılamaz hale geldi. İşyerlerini su basması üzerine erken saatlerde pasaja gelen esnaf, kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye etti. 35 dükkanın bulunduğu pasajdaki zarar ilk etapta yaklaşık 200 bin TL olarak hesaplandı.



Yaşadıkları olayı anlatan esnaflardan Muhammed Kaymaz, "Sabah saat 5-6 gibi geldim. Pasajın ve dükkanın içi su dolmuştu. Gerekli yerleri aradım ama kimse gelmedi. Bilgisayar ve telefonlarımız su içinde kaldı. Zararımız büyük. Kimse ne gelip sordu, ne gelip yardım etti. Kendi çabamızla suyu çekmeye çalışıyoruz. Benim 3 bilgisayarım gitti, yeni yaptırdığımız parkeler zarar gördü. 4-5 telefonum kullanılamaz hale geldi. Benim dükkanımda 10 bin TL'ye yakın zarar var. Diğer esnafların da bir o kadar zararı var" dedi.



Bir başka esnaf Cesim Uysal ise "Dükkanların hepsini su bastı. Birinin telefonları gitti, birinin bilgisayarları gitti. Yaklaşık 200 bin TL'lik zarar var. Sabahın 5'inde kalkıp geldik. Bu zararı kim karşılayacak?" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Pasajın dışarıdan görüntüsü ve tabelası



-Su altındaki pasajın görüntüsü



-Bir işyerinin içinden görüntü



-Pasajdan genel görüntü



-Bir esnafın işyerindeki suyu kova ile tahliye etmesi



-Muhammed Kaymaz'ın zarar gören eşyalarını göstermesi



-Kullanılamaz hale gelen malzemeler



-Röportajlar



-Kullanılamaz hale gelen telefonlar ve diğer elektronik eşyalar



SÜRE: 03'06" - BOYUT: 338 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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BELEDİYE, POLİS VE AFAD YAVRU KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDU



Van'da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan yavru köpek için Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşların ardından dalgıç tarafından kurtarılan yavru köpek, hayvan hastanesine kaldırıldı.



Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Gölü'nde yiyecek aramak için dolaşan sahipsiz yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yere sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği görenler köpeğin kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Olay yerine giden veteriner hekimler kıyıdan 150 metre ileride bulunan köpeğe müdahale edemeyince polisi aradı. Köpeği kurtarmak için göle gelen Emniyet Müdürlüğü Dalgıcı Polis Burak Ökten, suya girerek buzları kıra kıra köpeğe ulaştı. Soğuk ve açlıktan yorgun düşen köpeği alarak kıyıya getiren Ökten, köpeği veteriner hekimlere teslim etti. Kıyıda hazır bulunan ekipler köpeği alarak hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı.



Köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirten dalgıç polis Burak Ökten, "Göl kısmen buz tutmuş. Köpeğe ulaşmak gölün donmasından dolayı zor oldu. Donan köpek, maalesef vücut ısısının düşmesine bağlı hipodermi geçirmiş. Zor bir yüzüş olmasına rağmen kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi veteriner hekimlerimiz tedavisini yapacak. Umarım hayata tutunur" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge ise yavru köpeği yaşatmak için veterinerler olarak seferber olduklarını söyledi. Bilge, "Bize vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi olarak olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde köpek kıyıya 150 metre uzaklıkta buzun üzerinde donmuş bir şekilde duruyordu. Su ve buz arasında kalmıştı. Olay yerine gittiğimizde baş hareketlerinin olduğunu gördük. Bunun üzerine 155 Polis ihbar hattını arayarak su altı polis dalgıç ekiplerinden yardım istedik. Beraber yürüttüğümüz operasyonla köpeği oradan kurtardık. İlk tedavisinde refleksini aldık. Hipodermi geçirmiş. Durumu ağır. Nefes aldığı için bize ümit vaat etti. Buna istinaden şu an arkadaşlarımız köpeği yoğun tedavi altına aldı. İnşallah tedaviye cevap verir ve iyileşir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Köpeğin gölde mahsur kaldığı alan



-Köpeği kurtarmak için yüzen dalgıç



-Dalgıçtan detaylar



-Köpeği kurtarma anı



-Köpeği kıyıya getirmesi



-Veterinerlerin kalp masajı yapması



-Köpeğin ambulansa binirilmesi



-Dalgıç ile röportaj



-Tedavi edilen köpek



-Veteriner ile röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



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İZNİK'TE BU KEZ DE DURAKLARA SALDIRDILAR



Bursa'nın İznik ilçesinde daha önce bankların yakılmasının ardından şimdi de duraklara saldırıldı. Belediye Başkanı Osman Sargın isyan ederek, "Bu işin takipçisiyiz, bunlar kimse bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.



İznik ilçesindeki göl kenarına belediye tarafından 20 milyon TL harcanarak yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmıştı. Bugün ise kimliği belirsiz kişi veya kişiler yeni yapılan otobüs bekleme duraklarını adeta tuz buz ettiler. İznik sahilinde turizm işletmesi bulunan Ali Karaman, "Kamu malını vatandaşın malını böyle bir kaç serseri gelip kırdılar. Bu durak sizin babanızın vergileri ile yapılmış. Yağmurlu havada ıslanma üşüme diye bu durağı yaptılar. Geçen haftada bankları yaktılar. Buraya güvenlik kamerası şart" diye konuştu.



BAŞKAN SARGIN İSYAN ETTİ



İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise, "Bu saldırıları kim yapıyor ise bu işin ciddi anlamda takipçisiyiz emniyet ekiplerimiz soruşturma başlattı. Bunlar kimse cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü



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-Vatandaş röportaj



-Duraktan detaylar



Süre: 1 dakika 30 saniye, Boyut: 168 MB



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),



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JANDARMA, MASKELİ KASA HIRSIZLARINI YAKALAMAK İÇİN 600 KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEDİ



Erzurum'da, içerisinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasayı plakasını traş köpüğü ile kapattıkları otomobil ile kaçıran hırsızlar, jandarma tarafından incelenen 600 kamera görüntüsü sonrası kıskıvrak yakalandı.



Hırsızlık olayı, Erzurum'un merkez Aziziye ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiya göre, 21 Aralık gecesi saat 05.48'de işyerinin deposunu delerek içeri giren ellerinde eldiven ve yüzleride maske bulunan 8 kişi içerisinde yüklü miktarda para bulunduğu belirtilen çelik kasayı dışarı çıkardılar. Hırsızlar, battaniyeye sardıkları çelik kasayı önceden plakasını traş köpüğü ile kapattıkları otomobile yükledi. Çevreyi son kez kontrol eden maskeli hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştılar.



İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma istihbarat ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Jandarma, kasanın içerisinde bulunduğu otomobilin şehir merkezine gittiğini belirledi. Çalışmayı genişleten jandarma, kent merkezindeki 600 güvenlik kamerasını tek tek inceleyip içerisinde çelik kasa bulunan otomobilin merkez Palandöken ilçesine gittiğini tesbit etti. Jandarma otomobilin sahibi İ.Y'yi gözaltına aldı ve yaptığı sorgulama sonucu suç ortaklarını öğrendi. 25 Aralık sabahı yapılan eş zamanlı operasyon sonucu aranan 8 kişiden 5'i ele geçirildi. Firarda olan 3 kişi ile birilkte bulunamayan çelik kasanın aranmasına ise devame ediliyor.



Jandarmada, ifadeleri tamamlanan 5 kişi bugün adliyeye çıkardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Hırısızların çelik kasayı yerde sürükleyerek götürmesi



-Hırısızın geri dönerek çevreyi kontrol etmesi



SÜRE: 01.19 BOYUT: 243 MB



Haber-Kamera: Turgay İPEK - ERZURUM,



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RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk' saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerlerin olması ise dikkat çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA ZİRVE TIRMANIŞI



Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri, Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına, Amanos Dağları üzerindeki Keldaz mevkiine zirve tırmanışı yaptı.



Kent merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulunan bin 540 rakımlı Zorkun Yaylası'nda toplanan 15 doğaseverler, buradan yağan kar altında 2 bin 100 rakımlı Keldaz mevkisine doğru yürüdü. Zorlu geçen 6 saatlik yürüyüş sonunda zirveye ulaşan dağ ve doğa sporcuları burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua etti. ODAK Başkanı Muhammet Doğan, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyleyerek, "Sarıkamış'a gitmeyi çok istiyorduk ama gitmek nasip olmadı. Bugünde Sarıkamış şehitlerimizi anmak üzere böyle bir faaliyet düzenledik. Şehitlerimiz, bizler ve ülkemizin geleceği için İslam nuru sönmesin diyerek şehit oldular. Bizler de onları bu soğuk günde ilimizin en güzel yaylası olan Zorku'nun zirvesinde bulunan Keldaz'ın zirvesinde dualarla andık, İstiklal Marşımızı gururla söyledik, Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Allah bütün şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin.Ruhları şad olsun" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Yürüyüşe katılanların dik karlı yamaca tırmanması



Karlı ormanlık alandan genel detay



Katılımcıların tek sıra halinde yürüyüşünden detay



Zirvede bayrak ve dernek flaması açan katılımcılardan detay



İstiklal marşı ve dua okunması



Odak Başkanı Muhammet Doğan Konuşması



BOYUT: 101 MB SÜRE: 02'47"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,



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FETÖ'NÜN SÖZDE 'BÜYÜK BÖLGE TALEBE SORUMLUSU'NA 7,5 YIL HAPİS



Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Büyük bölge talebe sorumlusu' olduğu ddiasıyla tutuklu yargılanan Yasemin Ü., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 küçük çocuğu olan ve eşi de cezaevinde bulunan sanığı, İstinaf ve Yargıtay süreçlerini dikkate alarak, tahliye etti.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ev hanımı tutuklu sanık Yasemin Ü. hazır bulundu. Tanık ifadelerinde örgütün sözde, 'Büyük bölge talebe sorumlusu' ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Yasemin Ü., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. 2 tanığın dinlendiği duruşmada Yasemin Ü, "Tanıkları tanımıyorum. İddiaları kabul etmiyorum. 'ByLock'un varlığından televizyonlardan haberim oldu. Çocuklarım çok küçükler. Eşim de cezaevinde, mağdur olduk. Çocuğum yeni yürümeye başladı. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



ÖNCE CEZA, SONRA TAHLİYE GELDİ



Mahkeme yargılama sonucunda Yasemin Ü.'yü 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, İstinaf ve Yargıtay süreci ile çocuklarının küçük ve eşinin de cezaevinde olmasını göz önüne alarak, sanığı, yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti.



Aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açılan farklı bir davada yargılanan tutuksuz Mehmet Ali Y. de 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meslekten ihraç edilen öğretmen Rümeysa D. ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirildi.



Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -



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ANTALYA'DA DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 479 BİN TL CEZA



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen Bahama bandıralı gemiye 479 bin 600 lira ceza uyguladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, Antalya Port Akdeniz Liman sahasında bağlı bulunan Bahamalar bandıralı 16 bin 960 grostonluk 'Danny Boy' isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiye 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 479 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Gemi, para cezası ödenene kadar seyrüseferden men edildi.



ANTALYA, -



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Sivas'ta kar yağışı başladı; 248 köy yolu ulaşıma kapandı (4)



D-100 KARAYOLU ERZİNCAN İSTİKAMETİ, TRAFİĞE KAPATILDI



Tokat- Erzincan D-100 karayolu'nun Gölova ilçesi Çobanlı rampasında yol açma çalışmaları gecikince, Suşehri Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, tedbiren Erzincan istikametine kapatıldı. Yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, akaryakıt istasyonlarına alınarak beklemeye başladı. Yolun açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



SİVAS,

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