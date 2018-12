Dha Yurt Bülteni-12

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)1)ANAMUR'DA YOL ÇÖKTÜMERSİN'in Anamur ilçesinde yağış sonrası D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



1)ANAMUR'DA YOL ÇÖKTÜ



MERSİN'in Anamur ilçesinde yağış sonrası D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış, heyelanı da beraberinde getirdi. İlçede Melleç Mahallesi'ni D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlayan tali yol, aşırı yağışın çamurlaştırdığı toprağın kayması sonucu çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Karayolunun genel görüntüsü



Araçların geçişi



Heyelan bölgesinden genel görüntü



Çöken yolun genel ve detay görüntüleri



Röportaj, genel ve detaylar



SÜRE: 03'44" BOYUT: 111 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),



==================================================



2)KARTEPE KAYAK MERKEZİ'NE YILBAŞI AKINI



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metre 80 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkardı.



İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe Kayak Merkezi, yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşını geçirmek için gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de akın ettiği kayak merkezinde pistler dolup taştı. Pistlerde kar kalınlığı 1 metre 80 santime ulaşırken, yılbaşı nedeniyle otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.



Otelin tamamen dolduğunu söyleyen Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, "Yılbaşı gecesi otelimiz tamamen dolu. Üç günlük paketler halinde satışını yaptık odaların. Bugün dün ve Cuma gününden itibaren 3 gündür otelimiz tamamıyla dolu. Burası öncelikle bir kayak oteli. İnsanlar daha çok kayak yapmaya geliyorlar ve kayak yaparken de yılbaşını burada geçirmeyi tercih ediyorlar. Şu anda otel çevresinde bulunan 17 pistimiz açık. Her türlü zorluk derecesine göre pistimiz var. Kar kalınlığı da şu an itibariye 1 metre 80 santimetre. Bu da kayak seven müşterilerimiz için oldukça keyifli oluyor" dedi.



Yılbaşı tatili için İstanbul'dan günübirlik kayak yapmaya gelen Mert Okumuş, "Çok hareketli ve güzel geçiyor. Kar da çok güzel. Uzakta olanlar yılbaşını değerlendirmek için buraya gelebilirler. Karda kayıyoruz, teleferiğe biniyoruz. Herkes karın tadını çıkarıyor şu an" şeklinde konuştu



Eşi ve çocuklarıyla birlikte Kartepe'ye yılbaşı gecesini geçirmeye geldiğini söyleyen Neslim Güngen, "Tatilimi gayet iyi ve güzel geçiyor. Yılbaşı demek kar demek, kayak demek. Biz de çoluk çocuk hep beraber tadını çıkarıyoruz. Ailecek geldik buradayız. Çok keyifli. Normalde bende kayak yapıyorum. 4 yaşında kızım var. O eğitim alıyor, şu an o kayıyor. Önce onu izlemek istedim. Sonra ben eşimle beraber kayak yapacağım. Gayet keyifli bir şekilde kayıyoruz" dedi.



Yılbaşı tatilini değerlendirmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Filiz Demirtaş, "Kartepe'ye geldik, kaymaya çalışıyoruz. Düşe kalka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ailecek geldik, çoluk çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya Cumartesi günü geldik. Yollar gayet iyiydi. Gelirken ve buraya çıkarken de zorlanmadık. Benim ilk kayak deneyimim, pek bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda biraz zorlanıyorum. Eşim ve çocuklarım benden daha iyi bu konuda. Onlara ayak uydurmaya çalışıyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Kayak yapan tatilcilerden detaylar



-Kayak pistleri ve karla kaplı dağlardan detaylar ve drone görüntüsü



-Otel Müdürü Zeki Ünal ile röportaj



-Tatilcilerle röportaj



-Detaylar



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),



=================================================



3)MEHMETÇİĞİN ATATÜRK SEVGİSİ



HAKKARİ'nin Üzümcü Köyü'nde bulunan jandarma karakolunda görev yapan bir asker, Atatürk büstü üzerindeki karları çıplak elleri ile temizleyip Türk bayrağı açtı. Asker, daha sonra kendisini görüntüleyen arkadaşlarına bu şekilde poz verirken yoğun kar altında dışarı çıkarak büstü temizlemesi takdir topladı.



Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü Köyü'ndeki kar kalınlığı ise yarım metreyi aştı. Ücümcü Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir asker ise yoğun kar yağışı altında dışarı çıkarak karakolun bahçesinde bulunan Atatürk büstü üzerindeki karları temizledi. Çıplak eleri ile büstün üzerindeki karları titizlikle temizleyen Mehmetçik ardından da Türk Bayrağı açarak kendisini görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi.



Görüntü Dökümü



CEP TELEFON KAMERASI



--------------------------------



-Kar tutan Atatürk büstünü temizleyen asker



-Asker, kardan temizlediği Atatürk büstü önünde Türk bayrağı açıp poz verirken



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA



===============================================



4)CİZRE'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BOYNUZLU BAYKUŞ BULUNDU



ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.



Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Rehberlik ve araştırma merkezi bahçesinde yaralı boynuzlu baykuşu görenler seferber oldu. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık ve görevliler tarafından bulunup koruma altına alınan yaralı boynuzlu baykuşun ayağındaki kırık nedeniyle uçamadığı fark edildi. Olayın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerene hayvan için veteriner gönderildi.



Bu büyüklükteki bir baykuşu ilk defa gördüğünü söyleyen Agit Işık, "Baykuş tüm arkadaşlarımızla birlikte çok ilgimizi çekti. Hayvanla ilgilenmeye çalıştık ve bir o kadar da üzüldük çünkü hayvan yaralıydı. Muhtemelen çok uzak bir yerden geldi çünkü burada daha önce hiç rastlanılmayan bir baykuş türü. O yüzden biran önce tedavi edilip doğal ortamına bırakılmalı. Muhtemelen çok ürktüğü için ya da yaşadığı acıdan dolayı verdiğimiz yemi yemedi. Görünümü çok ürkütücü olmasına rağmen çok masum bir hayvandır. Kurumdaki bütün arkadaşlarımız kendisi ile bir resim çekti ve hiç birine de zarar vermedi. Hayvanın tedavi edilip koruma altına alınması için Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimi ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdür Orhan Kalay'a hayvanla ilgili bilgi ve resimleri göndererek nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşun biran önce tedavi edilmesi gerektiğini söyledik" dedi. Yaralı boynuzlu baykuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Rehberlik merkezi



Kuşun yakalanmasi



Işık 'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK-DHA-



======================================================



5)VALİ MEMİŞ, YENİ MEZUN POLİSLERDEN RİCA ETTİ: "KABA,SABA DAVRANMAYIN"



ERZURUM Polis Mektebi, 2018 Eğitim Öğretim Yılı 22'nci Dönemi'nde 280 mezun verdi. Törende konuşan Vali Okay Memiş, "Lütfen vatandaşa iyi davranın sizden rica ediyorum. Kaba saba davranmayın. Çok incitici oluyor, insanların hafızasında iyi hatıralarla yer bulun. Bir tanenizin yapacağı kaba saba hareket o insanların hafızasında yer alacaktır"dedi.



Merkez Palandöken ilçesindeki Polis Mektebi Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İşadamı Adnan Polat ve konuklar ile polis adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, dereceye giren polis adaylarına ödülleri verildi.



TÜRKİYE GENELİNDE 6500 MEZUN DİPLOMA ALDI



Türkiye'nin 20 farklı ilinde aynı törenin düzenlendiğini belirten Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Burada gördüğünüz 248 aslan parçası arkadaşımız gibi toplam 6500 genç polis adayı daha emniyet teşkilatının saflarına katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülke olarak bir çok terör örgütünün farklı cephelerden aynı anda pek çok saldırılarına maruz kalırken bir yandan da devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemek için çok önemli görevler ifa ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Türk Polis Teşkilatı sadece ve kayıtsız şartsız meşru otoritenin emrinde hareket ederek, milli iradenin yanında yer almış milletin desteğiyle, milletle kol kola demokrasi tarihine altın harflerle kaydedilen bir kahramanlık destanının baş aktörlerinden birisi olmuştur. Polisimizin bu amansız mücadelede bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilk edinmiş yönetim anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yolumuz engelebi, yorucu ve uzun olduğu kadar onurlu ve kutsal bir yoldur. Bizler tarihten günümüze kadar bu kutsal yolu mübarek kanlarıyla aydınlatan alın terleriyle sulayan aziz şehitlerimizin gazilerimizin bizlere teslim ettikleri hizmet bayrağını aynı vazife aşkı ve inancıyla elden ele yükselterek daha ileri taşıma azim ve kararlığı içinde olacağımıza yemin ettik" diye konuştu.



POLİSLİK KARAKOLDA ÖĞRENİLİR



Vali Okay Memiş de polislik mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu söyledi. Polislik mesleğinin önce karakolda öğrenildiğini vurgulayan Memiş, "Sizler bu toplumun maalesef daha çok en sorunlu kesimi olan hırsız, yankesici, dolandırıcı, katil, üç kağıtçı veya terörist ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu nedenle hepiniz işinizi çok iyi öğrenmeniz, bilmeniz lazım. Olaya nasıl müdahale edeceğiniz çok önemli. Kendi düşünceniz ne olursa olsun 81 vilayette 82 milyona hizmet ettiğinizi unutmayacaksınız. Kendi kanaatlerinizi, işinize mesleğinize yansıtmayacaksınız güçlünün zorbanın değil, vatandaşın yüce Türk milletinin polisi olacaksınız. Mazlumun size ihtiyacı olan, 'bu devlet nerede' diyen, 'nerede bana yardımcı olacak' diyen insanlara daha çok hizmet edeceksiniz. Yasalar bize görev yetkiler vermiş, bize de temsil görevi vermiş, ben vali olarak devleti temsil ediyorum. Benim kimliğinden ziyade sizin taşıdığınız üniformanın vatandaş nazarında değeri daha fazla. Aynı şekilde jandarmanın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin" dedi.



RİCE EDİYORUM VATANDAŞA İYİ DAVRANIN



Zaman zaman polisin ve jandarmanın kendileri asayiş sorunu haline gelebildiğini hatırlatan Vali Okay Memiş, kendilerinden vatandaşa da iyi davranmasını rica ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunu söylemek durumundayım. Buna dikkat edeceksiniz. Atandığınız yerde almaya değil vermeye gittiğinizi unutmayacaksınız. Anayasa öncelikli değerimizdir. Anayasal değerlerden sapmayacaksınız. Sıralı amirleriniz var. Anayasa'nın size tanıdığı görev ve hak yetkilerden başka rotanız olmayacak. Adamın amiri var, yine cemaat mensubu, bilmem ne tarikatı, ne cemaati. Yaşadık bu süreci, 15 Temmuz'da gördük. Bu işten ders aldığımıza inanıyoruz. Amirlerinizden başka amiriniz yok, cenabı haktan başka gücümüz yok. Bu Anayasal sistem içerisinde hareket ettiğinizi unutmayacaksınız. Hepiniz üniversite mezunu arkadaşlarsınız. Kendinizi iyi yetiştireceksiniz, kimseye minnet etmeyin, boyun eğmeyin. Devlet size imkanları ölçüsünde maaş veriyor, imkanlar veriyor. Az olabilir, bana sorsan benim maaşım da az. İmkanlar ölçüsünde bu ülkeye, bu millete hizmet edeceğiz. Tek bir çizgimiz var en önemli çizgimiz vatanın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Bizim kırmızı çizgimiz. Bu konuda töleransımız sıfır. Haricinde herkesi kucaklamak bizim işimiz. Bakın insan olarak hepimiz hatıralarla yaşıyoruz. Vatandaşla sizlerin güzel hatıranız olsun, sizden istirham ediyorum. Vatandaşa iyi davranın. Az önce belirttiğim gibi suçluya töleransımız sıfır. Ama lütfen vatandaşa iyi davranın sizden rica ediyorum. Kaba saba davranmayın. Çok incitici oluyor, insanların hafizasında iyi hatıralarla yer bulun. Bir tanenizin yapacağı kaba saba hareket, o insanların hafızasında yer alacaktır. Okay Memiş olarak 49 yaşına girdim, olumlu olumsuz hatıralarım var. Ama sizin tavrınız göstereceğiniz davranış toplumda bu asil millette çok daha fazla etki ve tesir ediyor. Lütfen iyi hatıralarla ayrılın. Suçu günahı olmayan vatandaşa iyi davranın. Ama suçu günahı olan da sizi iyi hatırlasın, hukuk düzeni içinde sizi onlar da iyi hatırlasın. Sıradan vatandaşlara iyi nezaketli davranın. Bir kişiye karşı olumlu tavranız büyük bir hizmettir, olumsuz tavrınız da büyük risk teşkil eder bizim açımızdan."



Konuşmaların ardından mezun öğrenciler yemin edip, kep attı. Trübünde oturan aileler de koşarak çocuklarına sarıldı.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Polis mektebi salonundan detay



-Mezun olan polisler detay



-Törene katılan polislerin ailelerinden detay



-Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkayanın konuşması



-Vali Okan Memiş'in konuşması



-Polislerin yemin merasimi



-Polislerin kep fırlatması ve birbirlerine sarılması



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



SÜRE: 06.00 BOYUT: 683 MB

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı

Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı