Dha Yurt Bülteni -12

12Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ -12



Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç beldesi girişinde meydana geldi. Güven Karatepe (44) yönetimindeki 67 DS 530 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Hasan Sarı'nın (44) kullandığı 67 UG 175 plakalı öğrenci servisine çarptı. Minibüs, hızını alamayarak arkadan gelen halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Hasan Sarı ile öğrenciler Ayşe Doğan (17) Özlem Cebeci (16) Esra dikmen (16) Özkan Cebeci (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Güven Karatepe ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kavşaktan dönüş yapan öğrenci servisine çarptığı, çarpmanın etkisi ile minibüsün yolda savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza anı güvenlik kamerası



-Yaralılara ambulansta müdahale



-Kaza yapan araçlar



-Polislerin incelemesi



-Araçların kaldırılması



Süre: (2.29) Boyut: (459 MB )



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı



ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir (27) kurtarılamadı. Aynı kazada arkadaşı Elif Dağdelen de yaşamını yitirmişti.



Kaza, Çarşamba günü Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Dost yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı. Kazada, Dağdelen ve Aytemir yaralandı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Dağdelen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise Metin Dost tutuklandı.



Yoğun bakımda tedavisi süren Emine Şevval Aytemir de bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman'ın Tut ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Kazanın arşiv görüntüleri



Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, -



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Karaman'da günlük 6 gazete, haftalık yayın kararı aldı



Karaman'da günlük 6 yerel gazete, ekonomik nedenlerden yayın hayatlarını 'haftalık gazete' olarak sürdürmeye başladı. Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmek Küçükcicibıyık, "Personel maaşı, vergisi, sigortası ile son dönemlerde dövizdeki artışların ardından kağıt ve kalıp maliyetleri yüzde 200-300 civarında arttı. Bu nedenlerden günlük yayın yapan 6 gazete olarak bu masrafları kaldıramaz olduk" dedi.



Kentte günlük yayınlanan 6 gazetenin sahipleri bir araya gelerek haftalık yayın kararı aldı. Gazete sahipleri, kararlarını Karaman Valiliği'ne bildirdi. 1 Ocak tarihi itibarıyla, farklı sayıda yayınlanan gazeteler haftada 3 gün, 6 sayfa ile okurlarına ulaşmaya başladı. Gazetelerin, 2017 yılında toplam 1 milyon 30 bin, 2018 yılında ise 830 bin lira resmi ilan ücreti aldığı öğrenildi.



Yerel yayın yapan 2 gazetenin sahibi de olan Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, 35 yıldır kentte gazetecilik yaptığını ve yerel gazetelerin tek gelir kaynağının resmi ilan olduğunu belirtti. AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte resmi ilanlarla yerel basına önemli derecede katkı sağlandığını ifade eden Küçükcicibıyık, artık resmi ilan gelirinde her yıl düşüş yaşandığını söyledi.



MALİYET ARTTI



Başkan Ahmet Küçükcicibıyık, "Bizler vasıflı gazete olarak 4 personel çalıştırmak zorundayız. Personelin maaşı, vergisi, sigortası ile son dönemlerde dövizdeki artışların ardından, dışa bağımlı olduğumuz kağıt ve kalıp maliyetleri yüzde 200-300 civarında arttı. Bizler maalesef bu nedenlerden dolayı Karaman'da günlük olarak yayın yapan 6 gazete olarak bu masrafları kaldıramaz olduk. 6 gazetenin sahipleri olarak bir araya gelerek gazeteleri bir alt vasfa düşürerek haftalık yayın hayatına geçtik. Haftalık 1 gazete çıkarma hakkımız varken, bizler okurlarımızı da gözeterek haftada 3 gün gazete çıkarmaya karar verdik. Bu sayede en azından kağıt masrafları ve diğer girdilerimizde biraz olsun tasarruf etme kararı aldık" diye konuştu.



Küçükcicibıyık, yerel yayın yapan gazetelerin birçoğunun kapanabileceğini belirterek, "Bu şekilde devam ederse, Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin yerel gazete var, bunların yarısından çoğu 6 ay içerisinde kapanır" dedi.



Görüntü Dökümü



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Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ile Röp



-Gazete bayisindeki gazetelerden detay



-Karaman'da çıkan yerel gazetelerden detay



-Cemiyet Başkanının gazeteleri incelemesi



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Rize'de kafelerin sahile kurduğu sobalar kaldırıldı



Rize'de sahil parkında hizmet veren kafelerin dışına kurulan sobalar, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Rizeliler ise sobaların yeniden kurulmasını istedi.



Rize'de sahil parkındaki bazı kafelerin dışına işletme sahipleri tarafından masalar yerleştirildi. İşletmeciler, kış aylarında müşterilerine dışarıdaki masalarda da hizmet vermek amacıyla ilginç çözüm buldu. Sahile sobalar kuran işletme sahipleri, müşterilerini ısıtmaya çalıştı. Sahile kurulan sobalar görenlerin ilgisini çekerken, müşteri sayısında da artış yaşandı.



ZABITA MÜDAHALE ETTİ



Rize Belediyesi zabıta ekipleri, sahil parkındaki yürüyüş alanlarına konulan masa ve kurulan sobaların yönetmeliğe aykırı olduğunu belirledi. Kafe sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, sahil parkından vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu istifade etmeleri amacıyla, açık alana kurulan masa ve sobaları kaldırdı.



SOBALARI GERİ İSTİYORLAR



İşletme sahipleri uygulama hakkında suskunluklarını korurken, kent sakinleri ise kaldırılan sobaların yeniden kurulmasını istiyor. Hüseyin Mecit Ülger adlı kişi, sobaların kaldırılmasını olumlu karşılamadığını belirterek, "Soğuk havalarda işimize yarıyordu. Güzel mekanlar olmuştu. Bu sobalarla sahile gelenlerin sayısı artmıştı. Soba olmayınca kimse gelmez. Sobaların tekrar kurulmasını istiyoruz" dedi. Samet Yazıcı ise "Sobaların kaldırılması iyi olmadı. Burada oturuyorduk. Açık alanda üşüyorduk, soba ile ısınıyorduk. Soba olmayınca gelmeyiz" diye konuştu. Fatuli Bostan da "Ben sahile sobaları görmeye geldim. Baktım ki ne soba var ne bir şey. Sobalar olmayınca buralar ıssızlaştı. Sobaların yeniden kurulmasını istiyoruz. Sobalar yanar, biz ısınırız" ifadelerini kullandı. Sahile kurulan sobaları görmeye geldiklerini anlatan Hatice Birinci ise "Ama sobaları kaldırmışlar. Bir değişiklik olsun diye geldik ama sobaları göremedik. Sobaları göremeyince üzüldük. Değişik bir ortamdı, güzel olmuştu ama sobalar yok" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sobaların kaldırıldığı alandan detaylar



Vatandaşlarla röp.



Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



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Safranbolu'da pet şişe getirene, bez çanta ve file



Karabük'ün Safranbolu ilçe kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, marketlerde poşetin ücretli olduğuna değinerek," Önümüzdeki hafta Misak'ı Milli Meydanı'nda 5 plastik şişe getirene bir tane bez çanta ve file hediye edeceğiz" dedi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, bir kafeteryada 2018 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Slayt eşliğinde yapılan çalışmaları anlatan Ürkmezer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır atık' projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti. Poşetlerin artık marketlerde ücretli olduğuna değinen Ürkmezer şöyle dedi: "Poşet artık ücretli oldu. Önümüzdeki hafta Misak'ı Milli Meydanı'nda 5 plastik şişe getirene bir tane bez çanta ve file hediye edeceğiz. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'ne (SAKEM) talimat verdik. İŞKUR ile iş birliği içerisinde file üretim kursu başladı. Bize file üretecekler. Bizlerde onları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bez çantalarını şu anda bastırdık. Hazırlıklarımız tamam. Amaç, atıkları da kazanmak, pet şişeleri toplamak. Vatandaşlara o bilinci sağlamak." dedi. Ürkmezer, daha sonra basın mensuplarına bez çanta hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Fatih Ürkmezer'in konuşması



-Fatih Ürkmezer'in bez çantayı göstermesi,anlatması



Süre: (02.32), Boyutu: (282 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU/Karabük,



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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobili 20 metre savurdu



BOLU'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında Dağkent mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Recep Bülbül idaresindeki BN HR 8181 yabancı plakalı otomobil, tipi şeklinde yoğun kar yağışının yaşandığı yolda kırmızı ışıkta bekleyen Özen Çolak yönetimindeki 14 GH 843 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Lüks otomobilin çarptığı eski model otomobil yaklaşık 20 metre savruldu. Kazada sürücü Özen Çolak ve otomobilin arka koltuğunda sıkışan Abdullah Çolak yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Abdullah Çolak, UMKE ve itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazadan yara almadan kurtulan lüks otomobilin sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ışığını göremediğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Sıkışan yaralının çıkarılması



-Araçlardan görüntüler



-Yoldan görüntüler



-Ekiplerin çalışmaları



-Detaylar



Süre: 02.15-Boyut: 253 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama



MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 12'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Mağdur' olarak emniyette işlemleri yapılan 6 kadın ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Manisa'da polis ekipleri, il genelinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bağlantı kurup, 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen evli 4 çifti teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce dün sabah düzenlenen operasyonda, 6'sı kadın 18 kişi yakalandı. Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada 'suça sürüklenen' ve 'mağdur' sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.Ö., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Haber: Cemil SEVAL/MANİSA, -

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