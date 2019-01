Dha Yurt Bülteni-12

1)TEKİRDAĞ'DA FACİA; DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ ÖLDÜ (YENİDEN) TEKİRDAĞ'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobildeki 4'ü çocuk, 2'si kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

1)TEKİRDAĞ'DA FACİA; DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ ÖLDÜ (YENİDEN)







TEKİRDAĞ'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobildeki 4'ü çocuk, 2'si kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerden Erkan Aslan'ın (42) kanser hastası eşi Zehra Aslan'ın da pazar günü yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.



Bugün sabah saatlerinde Tekirdağ- Hayrabolu karayolu üzerindeki kırsal Ortaca Mahallesi'nde, dereye uçan otomobili fark eden çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ortaca Köprüsü'nden, buzlanan yoldan çıkıp dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile sudan çıkardı.



Otomobilde yapılan kontrolde, Erkan Aslan ile birlikte 4'ü çocuk, 2'si kadın, toplam 8 kişinin cesediyle karşılaştı. Kazada yaşamını yitiren bebeğin cesedinin, koltuğun altına sıkıştığı görüldü.



EŞİNİ PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERMİŞ



Erkan Aslan'ın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Büyükşehsuvar Mahallesi'nde minibüs şoförlüğü yaptığı belirlendi. Aslan'ın kanser tedavisi gören eşi Zehra Aslan'ın hayatını kaybettiği, pazar günü de Uzunköprü ilçesinde toprağa verildiği bildirildi.



Erkan Aslan'ın Uzunköprü'de yaşayan yakınlarının da acı haberi aldıktan sonra olay yerine gittikleri ifade edildi.



Kazada ölen 8 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Ruhan YALÇIN-TEKİRDAĞ/DHA



================================================



2)PERİBACALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ



TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile beyaza büründü. Karla kaplanan peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.



Nevşehir'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Peribacaları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da ise kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Turistler, peribacaları arasında dolaşarak güzel manzarının keyfini çıkardı. Göreme, Uçhisar, Ürgüp Üç Güzeller bölgesini gezen ve peribacalarını seyreden turistler, Güvercinlik, Zelve ve Zemi vadilerinde yürüyüş yaptı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Göreme'deki peribacalarında kar yağışı



-Göreme Kalesi'nde kar yağışı



-Seyir Tepesi'ndeki turistler



-Seyir Tepesi'nde kar yağışı



Süre: 2.43 Boyut: 89 MB



Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, DHA



===========================================



3)DÜZCE'DE KAR TATİLİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ



DÜZCE'de gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde ise etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Düzce'de okulların tatil edilmesi çocukları sevindirdi. Kar yağışı ile birlikte sokaklara akın eden çocuklar kar topu oynadı.



Düzce'de gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Düzce Valiliği kararı ile okulların tatil edilmesi ile evlerinden çıkan çocuklar sokaklara akın etti. Kar yağışı altında eğlenen çocuklar naylon poşetlerin üzerine oturarak karla kaplı alanlarda kayarken, birbirleri ile kartopu oynadı.



Kar yağışının ardından özellikle rampalarda araçlar ilerlemekte zorlandı. bazı araçlar karla kaplı yollarda kaydı. Düzce Belediyesi ekipleri özellikle ana arterlerin kapanmaması için yoğun mesai harcadı. Tuzlama ve yol açma çalışmalarını inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Beklediğimiz kar geldi. Geceden itibaren belediyemizin araçları önce tuzlama sonra ise yol açma çalışması yaptılar. Yaklaşık 35 aracımız çalışıyor. Ayrıca 125 personelimiz sadece karla mücadeleye devam ediyor. Düzce Belediyesi sınırları içinde kapalı yolumuz yok. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkin olduğu için çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Hiçbir sorun yok." dedi.



Görüntü Dökümü



------------------



Çocuklar karla kaplı alanlarda kayarken görüntü



Çocuklar kar topu oynarken görüntü



Kayan minibüs görüntüsü



Çocuklar ile röp.



Düzce Belediyesi ekipleri çalışma yaparken görüntü



Düzce Belediye Başkanı ile röp ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



============================================



4)İSLAHİYE'DE KAR YAĞIŞI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.



İlçede bugün başlayan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ders arasında çıktıkları bahçede kar yağışını izledi. Okul önünde park eden araçların üzerinde biriken karları toplamaya çalışan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdular.



Görüntü Dökümü



------------------



Okul bahçesi



Çocukların koşuşturmaları



Otomobil üzerinde kar toplamaya çalışmaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU : 76 MB



============================================



5)ANNESİNİN 40 GÜN SONRA KUCAĞINA ALABİLDİĞİ ASYA NUR, 2 YAŞINDA



ANTALYA'da 7 aylık hamileyken Derin Ven Trombozu (DVT) ve buna bağlı akciğer embolisi geliştiği için bebeği sezaryenle alınıp, kuvöze konulduktan sonra ameliyata giren Keziban Koçyiğit (30), 40 gün boyunca kucağına alamadığı, koklayamadığı, emziremediği Asya Nur ile birlikte 2'nci yaş günü öncesinde doktorlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.



Antalya'da oturan Keziban Koçyiğit, eşi Ramazan Koçyiğit ile birlikte ilk çocukları Ali Vahit'in (7) ardından 2'nci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanırken ölümle burun buruna geldi. 3 aylık hamileyken bacağında ağrı ve hafif şişlik oluşan Koçyiğit birkaç kez doktora başvurdu ancak teşhis konulamadı. 7 aylık hamileyken sol bacağı aşırı şişen ve şiddetli ağrıları başlayan Koçyiğit, nefes almakta da zorlanınca hastane aciline başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, toplardamarda pıhtı oluşması olarak bilinen DVT ve buna bağlı akciğer embolisi geliştiği belirlenen annenin, sezaryene alınmasına karar verildi. Ancak bebek 28 haftalık olduğu için akciğer gelişiminin sağlanması gerekiyordu. Hastaneye yatırılan anneye, önce karnındaki bebeğin akciğer gelişimi için 48 saatlik ilaç tedavisi uygulandı, ardından sezaryenle doğumu gerçekleştirildi.



1700 gram doğan Asya Nur, henüz annesinin kokusunu hissetmeden kuvöze alınırken, Koçyiğit de ameliyata girdi. Sol bacağındaki 300 gramlık pıhtı boşaltılan Koçyiğit 24 saat yoğun bakımda takip edildi. Koçyiğit'in akciğer embolisi de kan sulandırıcılarla tedavi edildi. Kendisi serviste, bebeği küvözde kalan Keziban Koçyiğit, bebeğinin kokusunu 40 gün sonra kucağına aldığında hissetti. Bu süre içerisinde yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki bebeğini sadece kuvözün ardından gören Koçyiğit, Asya Nur'u ilk kez kucağına aldığında ise gözyaşlarına hakim olamadı.



2 YIL SONRA DOKTORLARINA ZİYARET



Yaşadıkları zorlu günlerin üzerinden 2 yıl geçen Keziban Koçyiğit, kızı Asya Nur ile birlikte doktorlarını ziyaret etti. 1700 gramlık bebeği sağlıklı bir çocuk olarak karşılarında gören doktorlar ise Asya Nur'u kucaklarından indirmedi. Keziban Koçyiğit, 2 yıl önce yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hiç aklına gelmeyecek sıkıntılarla karşılaştığını söyleyen Koçyiğit, "3 aylıkken ufak tefek sıkıntılar başladı. 7 aylık hamileyken ayağım çok şişmişti, şiddetli ağrım başladı. Nefes alamıyordum. Kötüleşince hastanenin aciline başvurduk. Bebeğin sezaryenle alınması gerektiğini söylediler. 48 saat sonra doğuma aldılar. Bebeği aldıktan sonra ben ameliyata alındım" dedi.



'HANGİSİ BENİM BEBEĞİM BİLMİYORDUM AMA HİSSETTİM'



Bebeğini ilk kez ameliyattan 1 hafta sonra tekerlekli sandalye yardımıyla gidebildiği yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde gördüğünü anlatan Koçyiğit, duygularını şöyle ifade etti:



"Çok üzgündüm. Ameliyatımdan 1 hafta sonra tekerlekli sandalyeyle yeni doğan yoğun bakım ünitesine götürdüler beni. Bütün bebeklere bakıyordum. Hangisi benim bebeğimdi bilmiyordum. Ama hissettim. Bebeğimi hissedince o da hareketlenmeye başladı. Hemşireye 'Hangisi benim bebeğim?' dedim. Hissettiğim bebeği gösterdi. O an çok kötü oldum. Bebeğimi ilk kez görüyordum ama dokunamıyordum. Bebeğimi ilk kez 40 gün sonra kucağıma aldığımda hissettiklerimi anlatamam. Allah kimseye benim yaşadıklarımı yaşatmasın."



Çok sıkıntılı günler geçirdiğini, şu an hepsinin sona erdiğini söyleyen Koçyiğit, "Kızım Asya Nur, 2 Şubat'ta 2 yaşına girecek. Biz de doğum gününden önce bize hayat veren hocalarımızı ziyaret etmek istedik. Hocalarım olmasaydı bugün belki ben ve bebeğim yoktuk. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.



DOĞDUĞUNDA PARMAK ÇOCUKTU



Keziban Koçyiğit'in doğumunu gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Başasistanı Doğumhane Sorumlusu Dr. Bekir Sıtkı İsenlik, anne ve bebeği sağlıklı görmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. 28 haftalık gebeyken acile başvuran Koçyiğit'e DVT teşhisi konulduğunu, bu hastalık nedeniyle atan pıhtının akciğer embolisine neden olduğunu belirten Dr. İsenlik, "28 haftalık gebe olduğu için önce bebeğin gelişimini sağlamak amacıyla hemen akciğer geliştirici ilaçlara başladık. Kalp damar cerrahisi ile iletişim kurduk. 48 saatlik ilaç tedavisinin ardından bebeği sezaryenle aldık" dedi. Ziyarette Asya Nur'u kucağına alıp seven Dr. İsenlik, "Asya Nur şimdi bizi ziyarete gelmiş. Bu çok güzel bir duygu. Doğduğunda parmak bebekti şimdi maşallah büyümüş. Yürüyor, oynuyor, iletişim kuruyor. Onu böyle görünce çok mutlu oldum" dedi.



BACAKTAN 300 GRAM PIHTI ÇIKARDIK



Bebeği sezaryenle alınan annenin ameliyatını gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi'nden Opr. Dr. Zafer Erk ise Koçyiğit'in hastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Hastada sol bacakta iliyak venler denilen karın içerisindeki toplardamarlara kadar ani gelişmiş olan pıhtı ile damarın tamamen tıkalı olduğu, bu pıhtının bir kısmının da akciğere gittiği ve solunum sıkıntısı oluşturduğu belirlenince acil müdahale gerekiyordu. Öncelikle kadın doğum uzmanlarımız bebeği sezaryenle aldı. Sonra biz yaklaşık 300 gram pıhtı çıkardık. Hasta yoğun bakımda diz arkasından kateter aracılığıyla kan sulandırıcı ilaçlarla 24 saat tedavi edildi. Kontrollerde akciğer embolisinin de ortadan kalktığı görülünce servise aldındı."



Görüntü Dökümü



------------------



Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü



Anne ve çocuklarının koridorda yürürken görüntüsü



Çocukların görüntüsü



Servis dış plan görüntü



Doktor kucağında çocukla görüntüsü



RÖP 1: Dr. Bekir Sıtkı İsenlik



RÖP 2: Opr. DR. Zafer Erk



Anne ve çocuklarının görüntüsü



RÖP 3: Keziban Koçyiğit



Operasyondan görüntü



673 MB -- 06.04/// HD



Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



=======================================================



6)GEMİDE KALP KRİZİ GEÇİREN GENÇ MAKİNECİ KURTARILAMADI



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan Marshall Adaları bayraklı 'Tulpar' isimli gemide makineci olarak görev yapan Ebubekir Topbaş (24), fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç gemici için bu andan itibaren Boğazda seferberlik ilan edildi. Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Botu, sağlık ekiplerini de alarak süratle gemini yanına intikal etti. Gemiden alınan Topbaş, Sahil Güvenlik Botu'yla Yat Limanı'na getirilirken, sağlık ekibi yol boyunca kalp masajı yaptı. Topbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İzmir'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları bayraklı 179 metre uzunluğundaki 'Tulpar' isimli gemi, Çanakkale Boğaz geçişi yaparken Akbaş Feneri yakınlarında makineci Ebubekir Topbaş aniden rahatsızlandı. Kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bu dakikada itibaren gemi personelinin hastaneye sevki için Boğazda seferberlik ilan edildi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Botu, sağlık ekibini de alarak, 10 dakikada geminin yanına intikal etti. Gemi kaptanın beyanına göre hayatını kaybettiği ifade edilen personel, Sahil Güvenlik Botu'na alındı. Yat Limanı'na getirilmek üzere yola çıkan bottaki sağlık ekibi, yol boyunca hasta gemiciye kalp masajı yaptı. Gemici Yat Limanı'na gelen Sahil Güvenlik Botu'ndan alınarak, burada hazır bekletilen ambulansa nakledilirken de kalp masajı devam etti.



Gemici Topbaş, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



'Tulpar' isimli gemi ise savcılık talimatıyla Karanlık Liman mevkiine demirletildi.



Görüntü Dökümü



------------------



-Çanakkale Boğazındaki Tulpar gemisinden görüntü.



-Sahil Güvenlik Botu'nun gemiye intikal etmesi ve rahatsızlanan gemiciyi almasından görüntü.



-Yat Limanına yanaşan Sahil Güvenlik botundan görüntü.



-Rahatsızlanan gemiciye sağlık ekiplerinin kalp masajından görüntü.



-Rahatsızlanan gemicinin sahil güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmasından görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



=======================================================



7)ABDULLAH, BAĞLAMA İLE YAŞAMA TUTUNDU



VAN'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan müzik kursunda eğitim alan doğuştan görme engelli Abdullah Akçay (25), bağlama çalarak yaşama tutundu.



Çelebibağ Mahllesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli Akçay, çocukluk hayali olan bağlama çalmayı öğrenmek için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna katıldı. Aldığı eğitimle bağlama çalmayı öğrenen ve türküler seslendiren Akçay'ın özgüveni arttı. 2 ay gibi kısa sürede bağlama öğrenen Akçay, en büyük hayali olan bağlama çalmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Akçay, "Bu hayalimi aldığım derslerle yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hocam Uysal Sabahat'ın verdiği eğitim ile bunu başaracağım. Bir aylık kısa zaman diliminde 7 türkü çalmayı da öğrendim. Amacım, bağlamayı tam öğrendikten sonra başkalarına da bağlama kursu vermek. Ben doğuştan görme engelliyim. Benim durumumda olan engelli kardeşlerim hayattan hiç umutlarını kesmesinler. Gelip burada bağlama çalmayı öğrensinler" dedi.



Kurs Eğitmeni Uysal Sabahat ise görme engelli Abdullah'ın kulağının müziğe duyarlı olduğunu söyledi. Sabahat, "20 öğrencim var, Abdullah bunların arasında en başarılı olanı. Buraya gelen bütün kursiyerlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" diye konuştu.



Baba Yusuf Akçay da oğlunun bağlama kursunun yanı sıra özel bir rehabilitasyon merkezinde okuma yazma kursuna da gittiğini, 4 çocuğundan 2'sinin engelli olarak dünyaya geldiğini ifade etti.



Görüntü Dökümü



------------------



-Bağlama Kursundan Görüntüler



-Engelli ile Röportaj



-Engelli Babası ile Röportaj



-Kurs Hocası ile Röportaj



-Detaylar



-4 Dakika 9 Saniye -665 MB



VAN/DHA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti

Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum

Denizli'de Bakıcı Kadın Dehşeti: Yaşlı Adamın Yüzüne Biber Gazı Sıkarak Parasını Çaldı

Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik