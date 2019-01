Dha Yurt Bülteni -12

Bakan Kurum: Hedefimiz 'Sıfır Atık' ile yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamakÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de yaptığı açıklamada 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini, bu sayıyı 13 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kurum: Hedefimiz 'Sıfır Atık' ile yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de yaptığı açıklamada 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini, bu sayıyı 13 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Kurum, "Bu sayede 2023 yılındaki hedefimiz 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak istiyoruz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve daire müdürleri katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, 'Sıfır Atık Projesi' hakkında bilgi verdi.



'100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK'



1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, 'Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirildiğini belirtti. Proje ile 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşunda uygulama başlattıklarını anlatan Bakan Kurum, "İkinci 100 günlük eylem planları çerçevesinde bu sayıyı 13 bin kuruluşa çıkaracağız. Bu sayede 2023 yılındaki hedefimiz 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak. Bu proje kapsamında ücretli poşet uygulamasına ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik çerçevesinde poşetlerimizin bir yüzünde çevreci sloganlar olacak, diğer yüzünde de yüzün alanının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde firmalar reklam verebilecekler. Diğer taraftan vatandaşlarımızın bez poşet ve filelere ulaşımını kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında, kampanyalar kapsamında marketler vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar. Ocak ayının ilk 10 gününe baktığımızda gıda perakendecilerinden aldığımız veriye göre, geçen senenin ilk 10 gününe göre poşet kullanımı yaklaşık yüzde 60-65 oranında azalmış durumda. Bu sayede 3 bin 500 ton plastiği de kullanmamış oluyoruz" diye konuştu.



Belediyelerin de vatandaşlara ücretsiz file ve bez torba hediye edeceğini söyleyen Kurum, belediyelere desteklerinden ötürü teşekkür etti.



BALIKESİR'E 10 BİN KONUTLUK PROJE



Konuşmasında Balıkesir'de yapılacak projelerle ilgili bilgiler de veren Bakan Murat Kurum, merkez Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 263 hektarlık alanda 10 bin konutluk örnek proje gerçekleştireceklerini söyledi. Projenin az katlı ve yerel mimariye uygun olacağını belirten Bakan Kurum, "Yerel malzemenin kullanıldığı ve Balıkesir halkının istifade ettiği bir proje olacak. Bu alanın kuzeyinde organize sanayi bölgemiz var. Hem organize sanayi bölgesinde çalışan vatandaşlarımıza hem alt hem de orta gelirli vatandaşlarımıza hizmet verecek, örnek bir şehircilik anlayışını başlatıyoruz. İlk etapta 1000 konutu Balıkesir'e kazandırıyoruz. Gümüşçeşme Mahallesi'nde bir rezerv alanımız var. 46 dönem bir arazi. Burası içinde şehrin kültürüne uygun bir proje olacak. 400 bağımsız bölüm olacak. Burada üretilen konutlar rezerv olarak kullanılacak. Böylelikle yeni meydanlar ve parklar kazandıracağız kentimize" dedi.



BEZ TORBA DAĞITTI



Bakan Murat Kurum, Balıkesir'in diğer ilçelerinde hayata geçirilecek projeler ve millet bahçeleri hakkında bilgiler verdi. Bakan Kurum daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bez torba dağıtım etkinliğine katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte halka ücretsiz bez torba dağıtan Kurum, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"AK Parti seçim kampanyalarında, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile vatandaşlarımıza bu torbaları ücretsiz vereceğiz. Bu sayede yüzde 65 oranında 2018'in ilk 10 gününe göre azalma gördüğümüz poşet kullanımı daha azaltacağız. Daha çevreci, daha doğaya saygılı bir şehir yapma adına bu uygulamaları tüm ilçe ve belediyelerimizde yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz de bu uygulamaya yönelik bu bez çantaları yaptırdılar. Vatandaşlarımıza bunları hediye ediyoruz."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bez torba dağıtım etkinliğinden sonra Sındırgı'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı, Bigadiç TOKİ şantiye alanında inceleme gezisinde bulundu. Bakan Kurum'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrılacağı belirtildi.



Bakan Selçuk Uşak'ta toplantıya katıldı



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uşak'a gelerek, düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katıldı.



Uşak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretine Valilikle başladı. Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan ve protokol üyeleri tarafından Uşak Valiliği önünde karşılanan Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Uşak'ta eğitimin değerlendirilmesi, buradaki kalitenin yükseltilmesi anlamında birtakım istişareler yapılması temel amacımız. Bu ziyaret neticesinde de eminim karşılıklı bir değerlendirme süreciyle, çok daha güzel işler yapacağız. Çok büyük başarı hikayelerine birlikte imza atacağız. Uşağa gelmiş olmaktan; burada meslektaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle birlikte bu çalışmayı yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise, "Eğitim ülkemiz için çok önemli. İlimiz için de çok önemli bir mesele. İlimizde eğitim, Türkiye ortalamasının biraz üstünde ama bize yetmiyor. Biz daha da ileride olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun için de 2023 vizyonu bizlere rehber teşkil etmekte. Sizlerin rehberliğinde ve desteğiyle daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.



TOPLANTI SONRASI KENTTEN AYRILDI



Bakan Selçuk, Uşak Valiliği ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlere ve okul müdürlerine yönelik hazırlanan '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. 1 saat süren toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Anraka'ya döndü.



İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (2)



ALSANCAK'TA İŞYERLERİNİ SU BASTI



İzmir'de etkili olan sağanak yağıştan Alsancak semtindeki 1476/1 sokakta bulunan ev ve iş yerleri de etkilendi. Sokağın kaldırım olmayan kısmındaki işyerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaf, yıllardır aynı durumu yaşadıklarını söyleyerek sokaktaki mazgal eksikliğinden yakındı. Yağmur çizmeleriyle dükkanlarındaki suyu kovalarla boşaltan esnafa vatandaşlar da yardım etti. Bazı işyeri sahipleri, su baskınını engellemek için dükkanlarında önlem almaya çalıştı. Dükkanının içinin su dolu olduğunu söyleyen market sahibi Cemil Çakmakçı, "Alt yapı eksikliğinden dolayı bu rezilliği 20 yıldır çekiyoruz. Karşı tarafa kaldırım yaptılar, bizim tarafa yapmadılar. Dükkanımın içine dolan sulardan da pislik çıkıyor, lağım suları çıkıyor. Sabahtan beri dükkandan 20 kova su çıkardım. Üç günden beri bu durum böyle. İş yapamıyoruz. Her yağmur yağdığında biz bu rezilliği çekiyoruz. Belediye hep aynı, oya gelince evet, işe gelince hep aynı" dedi.



Yüksekliği 30 santimi bulan sular, bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.



1 AYLIK YAĞMUR 3 GÜNDE GELDİ



İzmir'de neredeyse aralıksız devam eden şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilgili tüm birimler ile İZSU ekipleri, son 3 günü teyakkuzda geçirdi. Bazı ilçelerde dağdan gelen sel suları ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanırken, bazı bölgelerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.



Uzun dönem (1938-2017) istatistiklerine göre İzmir'de Ocak ayı boyunca toplam yağış miktarı ortalama 133.2 kilogram olurken, 2019 Ocak ayının ilk 12 gününde, kentin pek çok bölgesinde metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağış düştü. Bu yağışların çok önemli bir kısmı da son 3 gün içinde gerçekleşti. Bir başka ifadeyle, İzmir'e 3 gün içinde 1 aylık yağmur yağdı. Karabağlar 254.8, Gaziemir 238.6, Buca 235.7, Menderes 235.7, Narlıdere 222.1, Balçova 204.2 kilogram yağış aldı.



Yağışların başladığı 9 Ocak gecesinden bu yana sahada aralıksız görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 30 ilçede birden adeta seferberlik ilan etti. Torbalı'dan Kınık'a, Seferihisar'dan Foça'ya, kent merkezinden Kemalpaşa'ya kadar kentin pek çok noktasındaki yüzlerce olaya müdahale eden Büyükşehir ekipleri, 2 bin personel ve 500 araçla selden ve heyelandan kapanan yollara ve taşan derelere müdahale etti; su çekme, devrilen ağaçları kaldırma, kar küreme, tuzlama ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürdü.



Koray Aydın: Türkiye'nin belediye tablosu değişecek



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa'da partisinin mahalle başkanları eğitim toplantısına katıldı. Aydın, "Bu seçimde Türkiye'nin belediye tablosu değişecek" dedi.



Merkez Osmangazi ilçesinde Merinos Kongre ve Atatürk Kültür Merkezi'nde, İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından mahalle başkanlarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Berna Sukas, İYİ Parti Bursa milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Toplantıda, partinin mahalle başkanlarına yerel seçim öncesi nasıl hareket etmeleri, seçmene nasıl davranılması konularında eğitim verildi. Bursa'da ittifak konusunda zorlukların aşıldığını belirten Koray Aydın, "Belirli bir mutabakata vardık. Esas bundan sonrası önemli. Bursa'nın bir değişime ihtiyacı var. Yerel anlamda Bursa'nın sıkıntılarını görüyoruz. Bu yüzden bu değişimi sağlayacak bir atağa ihtiyacımız vardı. Bu işbirliğinin, bu durumun zeminini hazırladığını düşünüyorum. Allah izin verirse mart ayının sonunda Bursa bu değişimi yaşayacak" dedi.



'TÜRKİYE'NİN BELEDİYE TABLOSU DEĞİŞECEK'



Seçim için titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirten Aydın, "Türkiye'nin belediye tablosu bu seçimde değişecek. Ortaya farklı bir tablo çıkacak. İyi kurgu ve iyi çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Tüm adaylarımızın açıklamasını önümüzdeki Çarşamba gününe kadar bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.



Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandı



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan Şimuni Diril (64), kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı.



Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Şimuni Diril, bugün evinde rahatsızlandı. Yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Diril'i almak için 2 Sikorsky tipi helikopter havalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando özel harekat timi ve beraberindeki sağlık personelini taşıyan helikopterler, köye iniş yaptı. Helikoptere alınan Şimuni Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kardan F-35 savaş uçağı yaptı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda F-35 savaş uçağı yaptı.



Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü ilçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işçiliği ile çobanlık yaparak, geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı. Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın kardan F-35 savaş uçağının yapımı 23 gün sürdü. Karahan, savaş uçağını, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yapıp, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı. Üzerine Türk bayrağı astı. Tüm imkanlarını kullanarak yaptığı F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri kendi imkanlarıyla aldığını ve soğukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Karahan, herkesi uçağını görmeye davet etti.



Kayseri'de mobilyacılar sitesinde yangın



Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, yan tarafında bulunan ve ahşap malzemeyle dolu olan hangara sıçradı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Yangın, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi, Oymaağaç Mahallesi'nde Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan fabrikada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yanda bulunan içi ahşap dolu hangara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, hem yerden hem de merdivenli araçla pencerelerden alevlere su sıktı. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine de sıçramaması için çaba harcarken, 15 itfaiye aracının katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.



Üniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklara bağışlıyor



Edirne'de Trakya Üniversitesi Münevver Gizem Erdi(22), kestirdiği saçlarını lösemili çocukların tedavisi için bağışlıyor. Erdil, lösemili çocukların tedavisi için bugüne kadar 100 bin liranın üzerinde saç bağışladığını belirterek, "Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım" dedi.



Bulgaristan'ın Haskova şehrinden Edirne'ye gelerek, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Münevver Gizem Erdil, uzattığı saçlarını lösemili çocukların tedavileri için kestirip UNİCEF'e bağışlıyor. Kestirdiği saçlarını peruk yapılıp satıldığını, gelirinin ise lösemili çocuklara bağışlandığını söyleyen Erdil, 11 yaşından bu yana saçlarını kesip bağışladığını belirtti. Erdil, empati yapmak için kestirdiği saçlarının hasta olduğunu sananlar tarafından çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldığını ifade etti. Lösemi hastalarının tedavisi için 4'üncü kez saç bağışında bulunan Erdil, şunları söyledi:



"Birazcık empati kurmak gibi düşünün hani küçük çocuklara nasıl baktıklarını gördüğüm için ilk kestiğimde bana da öyle bakacaklar mı dedim, evet bakıyorlar. Ailemden bile garip şekilde bakmaya devam ediyorlar, hiç kimse tebessüm etmiyor. Acaba gerçekten öyle mi yardım etmek amaçlı kesti mi, diye sormuyorlar. Ben kendi adımı vermeden bağışta bulunuyorum. Kendi adımı vermeden İstanbul'da yaşayan çocukluk arkadaşıma yolluyorum. O saçlarımı satıp ya ilaç alıp lösemi çocukların ilaç alması için yardımda bulunuyor, ya da direk saçlarını gönderiyor, UNİCEF'e peruk yapsınlar diye. Saçlarımı keseli 1 ay oldu, ben hala saçlarımı bağlı unuttuğumu zannedip tokamı arıyorum saçımda."



'TEPKİ GÖSTERENLER OLDU'



Saçlarını kestirdiği için çevresinden sert tepkiler aldığını ifade eden Erdil, "Çevremde sert tepki gösterenler oldu. Yaklaşık 200 tane mesaj aldım geçmiş olsun mesajı. Arkadaşlarım, çevremdekiler kendini rezil ettin diye mesaj atanlarda oldu. Benim de lösemi hastası olduğumu düşünenler oldu. Ben 11 yaşından bu yana saçlarımı kesip bağışta bulunuyorum. Henüz 11 yaşındayken dizime kadar saçlarım vardı. Uzun saçtan sıkılmıştım ve o zaman insanlarda bana hasta olarak bakacaklarım mı dedim. Hem uzun saçtan sıkılmıştım, Sonra kestirdim. ilk başladığımda öylesine kesmiştim sonra ne yapacağım diye düşündüm sonra bağış yapmaya karar verdim. Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım. Bugüne kadar toplam 100 bin lira değerinde saçımı lösemili çocukların tedavileri için bağışladım" dedi.



Erdil, saçlarını 30 santim uzatıp lösemili çocukların tedavisi için tekrar bağış yapacağını söyledi.



