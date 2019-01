Dha Yurt Bülteni-12

1)DONAN KIZILIRMAK'TA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDISİVAS'ta yüzeyi buzla kaplanan Kızılırmak üzerinde mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

1)DONAN KIZILIRMAK'TA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI



SİVAS'ta yüzeyi buzla kaplanan Kızılırmak üzerinde mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.



Sivas'ta uzun süredir sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak buz tuttu. Kızılırmak üzerinde donan yüzeyden geçmek isteyen bir sokak köpeği, buzun kırılmasıyla içinde mahsur kaldı. Yarıya kadar suyun içerisine gömülen köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra çalışma yaptı. Bir itfaiye eri buzları kırarak nehrin ortasındaki köpeği ulaştı. Halat bağlanarak bulunduğu yerden köpeği çıkaran itfaiye eri, hayvanı kıyıya kadar güçlükle taşıdı. Beline bağlanan ip yardımıyla yukarı çekilen köpek, itfaiye aracına bindirilerek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönderildi. Burada ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Köpeğin görüntüsü



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Köpeğin bulunduğu yerden çıkarılması



-Halatla yukarı çekilmesi



-Götürülüşü



Haber: SİVAS,



=======================================================



2)HAKKARİ'DE 2 KATLI BİNA BOYUNDA BUZ SARKITI OLUŞTU







HAKKARİ'de kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilerken, 2 katlı bir binanın çatısından yere kadar ulaşan buz sarkıtı görenleri hayrete düşürdü.



Hakkari'de geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, derelerin donmasına, çatılarda ise buz sarkıklarını oluşmasına neden oldu. Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan Musa Bor'a ait 2 katlı evin çatısından yere kadar uzanan buz sarkıtı da görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, 2 yıldır ilk defa bu kadar soğuk bir kış ve kar yağışı gördüklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



---------------------



İki katlı binanın çatısından yere kadar uzanan buz sarkıtı



Mahalle sakini Murat Çelik'in konuşması



Genel Detay



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



=======================================================



3)BAŞKAN ÇETİN: HALKIMIN YARARINA OLMAYAN HİÇBİR İŞİ YAPMAM



ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri ve 100. Yıl mahallelerinde halkla buluştu. Esnaf ziyaretinin yanı sıra kahvehane ve ev toplantılarına katılan Başkan Çetin, "Ben içinizden biriyim. 5 yıl ilçemizi nasıl birlikte yönettiysek, bir beş yıl daha beraber yöneteceğizö dedi.



Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden halkla buluşan Başkan Soner Çetin, Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, Türkiye'nin en değerli ve güzel projelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Çetin, "Mahallemiz Afet Riskli Alan ilan edildiğinden bu yana, projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeğe olanlara teşekkür ediyorum. Ancak projenin uygulanması noktasında, halkımız bilinçlendirilmemiş ve bir takım eksiklikler meydana gelmiş. Burada en büyük eksiklik ise sizlerin yanlış bilgilendirilmesi. Burası Afet Riskli Alan ve burada dönüşüm yapmak için 3'te 2 çoğunluğa gerek yok. İstesek, kamulaştırır bir an önce dönüşüme başlarız. Ancak, ben bugüne kadar halkımızın yararına olmayan hiçbir şeyi yapmadım, yapmayacağım da. Burada, sizlerle birlikte, tüm haklarınızı sizlere vererek, bu projeyi hayata geçirmek istiyorum. Proje geciktikçe, sizler evinize tadilat yapamıyorsunuz, bizler de istediğimiz hizmetleri veremiyoruz. Ben inanıyorum ki, önümüzdeki 5 yılda, bu dönüşümü hep birlikte hayata geçirip, Türkiye'ye örnek bir mahalle ortaya koyacağızö dedi.



Belediyeevleri sakinleriyle yaptığı toplantının ardından, kahvehane toplantıları gerçekleştiren Başkan Soner Çetin, 5 yıl boyunca, sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisinin gecenin geç saatlerine kadar devam ettiğini söyledi. Başkan Çetin, "Güneş doğmadan sizlerle de biraraya gelerek ilçemizin sorunlarını ve sizlerin isteklerini konuştuk. Halk günü yaptık hesap sizlere hesap verdik. Sosyal medya etkinliği düzenledik, istek ve taleplerinizi yerine getirdik. Hayata geçirdiğimiz birçok proje Türkiye'de ses getirdi ve başka belediyelere örnek oldu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bizim projelerimizi hayata geçirmeleri için, kendi partisinin belediyelerine talimat gönderdi. İşte tüm bunlar gösteriyor ki, biz çok doğru işler yapmışız. Sizlerden aldığımız güçle, önümüzdeki 5 yılda da, Türkiye'de ses getirecek projelere imza atmayı sürdüreceğizö diye konuştu.



Gitti her yerde, vatandaşın coşkusu ile karşılaşan Başkan Soner Çetin, ev ziyaretlerine de katılarak, biraraya gelen mahalle sakinlerinin isteklerini ve sorunlarını dinledi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Vatandaşlarla bir araya gelmesi



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin vandaşlarla açıklama yapması



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 05'03" BOYUT: 560 MB



Haber-Kamera: ADANA,



=======================================================



4)EVİ YANAN YAŞLI KADIN YARDIM İSTEDİ



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçen hafta çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen yüzde 80 görme ve işitme engelli 72 yaşındaki Şehri Çukur, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Yangından canlarını zor kurtardıklarını anlatan Çukur, "Bu kış gününde evsiz kaldık. Yardım bekliyorum" dedi.



Merkezefendi ilçesi Ilbade Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk sahibi Mehmet Çukur (76) ve eşi Şehri Çukur'un (72) yaşadığı 253 Sokak'taki kiralık evde, geçen 9 Ocak Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken; evdeki eşyalar kül oldu. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Şehri Çukur, oğlu 33 yaşındaki Barış Çukur'un yaşadığı eve taşındı. Hurdacılık yapan eşi Mehmet Çukur ise, kağıt ve hurda topladığı triportörde yaşamaya başladı.



ŞOKU HALA ATLATAMADI



Yüzde 80 görme ve işitme engelli Şehri Çukur, yangının şokunu henüz üzerinden atamadı. Şehri Çukur, oğluyla birlikte her gün yanan evine gidip gözyaşı dökerken, bazı eski eşyalarıyla avunmaya çalışıyor. Şehri Çukur, yaklaşık 20 yıldır yaşadığı evin kül olduğunu, eşinin çoucklarıyla küs olması sebebiyle hurda topladığı triportörde kaldığını söyledi. Yangından canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şehri Çukur, "Ben uyandığımda içeride dumanlar vardı. Sobadan çıktığını düşünerek pencereleri açtım. Daha sonra alevler artmaya başlayınca, eşim beni evden çıkardı. Daha sonra itfaiye yangını söndürdü. Bütün güzel günlerim ve anılarım bu yangınla kül oldu gitti. Küçük oğlumun yanına yerleştim. Onun da durumu yok. Bu kış gününde evsiz kaldık. Yardım bekliyorum" dedi. Evinin yandığını ağlayarak izlediğini anlatan Çukur, "Ne yapsam bilemiyorum. Bir canımdan başka bir şeyimiz yok. Bir yardım eden, bir ev olsa da içine girebilsem. Yardımsız da olmayacak. Yaşım 70'i geçti. Bundan sonra nerelere gideyim" diye konuştu.



Barış Çukur da, anne ve babasının evinin yangınla beraber kullanılamaz hale geldiğini, maddi durumunun iyi olmadığını, yardım beklediklerini dile getirdi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Şehri Çukur'un oğluyla evine gelmesi



Şehri Çukur'un gözyaşı dökerek yaşadıklarını anlatması



Yanan evden detaylar



Yangının görüntüsü



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



=================================================



5)SAHİL YOLUNDA 3'ÜNCÜ ETAP ASFALTLAMA TAMAMLANDI



ADANA Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu'nda lunaparktan Çobandede Parkı'na kadar olan güzergahı otoyol standartlarında asfaltla kapladı.



Kentte peyzaj düzenlemelerini sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap olarak altyapısı tamamlanan 500 metrelik bölümde de asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güneşli havayı fırsat bilip, bitümlü sıcak karışım asfaltlama çalışmalarını Çobandede Parkı'na kadar uzattı. Yüksek tempolu çalışmayla otoyol standartlarına yükseltilen güzergah Güney Marina'ya kadar erişti.



Marina Port Ekolojik Çekim Merkezi Proje Yarışması'nda birincilik ödülü alan projeden yararlanarak hazırlanan Adnan Menderes Bulvarı Sahil Yolu Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi'nde daha önce taşıt yolu, bisiklet yolu, yürüyüş-koşu yolu, dinlenme alanları, çocuk parkları, umumi tuvaletler, engelliler için cep otoparkları, 1000 araçlık otopark, büfeler ve dekoratif aydınlatmalar oluşturulmuştu. Sahil boyunca mevcut ağaçları koruyup, yeni fidanlar diken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsimine uygun çiçekler ve çim ekimiyle Adnan Menderes Sahil Yolu'nun dört mevsim cazibe merkezine dönüştürmüştü.



Görüntü Dökümü



----------------------



Dron ile çekilen görüntüler



Asfalt çalışmasından görütüler



SÜRE: 02'37" BOYUT: 289 MB



Haber-Kamera: ADANA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez

Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım

Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir