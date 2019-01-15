Dha Yurt Bülteni-12

1)SİVEREK'TE İKİ AİLE ARASINDA SİLAH, TAŞ VE SOPALI KAVGAŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 aile arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 işyeri ile otomobilde hasar oluştu.

1)SİVEREK'TE İKİ AİLE ARASINDA SİLAH, TAŞ VE SOPALI KAVGA



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 aile arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 işyeri ile otomobilde hasar oluştu. Olay, öğle saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi meselesinden dolayı husumet bulunan Gülcan ve Çelik ailesi fertleri, edliye binası yakınlarında karşılaştı. Bunun üzerine 2 aile fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Hasan Çelik dövülürken, 63 ER 607 plakalı otomobilinin camları da taş ve sopalarla kırıldı. Öte yandan olay sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar ise bölgedeki bir işyerine isabet ederek, camlarının kırılmasına yol açtı.



Kavga ihbarıyla olay yerine gelen polisler yaralanan Hasan Çelik'i ambulansla hastaneye gönderirken, kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Olay yeri



-Kurşunlanan işyeri



-Polis ekipleri ve zırhlı araçlar



-Kavgada camları kırılan otomobil



-inceleme yapan polis ekipleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 379 MB



=================================================



Adana'da otomobil göle uçtu: 1 ölü (2) EK GÖRÜNTÜ



2)CESEDİ BULUNDU



Adana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten'in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------



Aracın Gölden çıkartılması



Cesedin görüntüsü



Olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması



Ölen adamın yakınlarının görüntüsü



SÜRE: 01'37" BOYUT: 180 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,



=================================================



3)OTOMOBİLİN TABANINDAN 52 KİLO 500 GRAM EROİN ÇIKTI



KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan Irak plakalı otomobilde yapılan aramada aracın tabanına gizlenen 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan Irak plakalı otomobili takibe aldı. TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın taban kaplamaları söküldü. Aracın tabanına gizlenen 100 paket halinde 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis, 3 kişiyi gözaltına alırken, haklarında 'Uyuşturucu Madde Nakli ve Ticareti Yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Köpek ile arama yapılması



Aracın taban kaplamalarının kaldırılması, paketlerin çıkarılması



Koltuğun sökülmesi



Paketlerden görüntü



(Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),



=================================================



4)ÇANAKKALE SAVAŞLARI GEZİCİ MÜZESİ ADİLCEVAZ'DA



ÇANAKKALE Savaşları Gezici Müzesi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ziyarete açıldı. Müze Koordinatörü Yürükaslan, 9 yılda yaklaşık 10 milyon civarında ziyaretçiye Çanakkale'yi anlattıklarını söyledi.Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesi'nin katkıları ile ilçeye getirilerek ziyarete açıldı. Adilcevaz Belediyesi otogar düğün ve konferans salonunda bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışı törenle yapıldı. Açılışa Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Müzede, 1. Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor.



9 YILDA 10 MİLYON ZİYARETÇİ



Projenin önemini anlatan Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, savaşın bilnmeyen yönlerine ışık tutan müzenin İçişleri Bakanlığı'nın da desteğiyle özel müzeler, koleksiyonerler ve köylülerin malzemelerinden derlendiğini söyledi. Türkiye'nin her yerini 9 yıldır dolaşarak gezici müzeyi vatandaşın ayağına götürdüklerini belirten Yürükaslan, Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Çanakkale'yi ve Çanakkale ruhunu ayaklarına götürürek yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Bunun çok büyük bir sosyal sorumluluk proje olduğunu ve 9 yıldır yaklaşık 10 milyon civarında ziyaretçiye Çanakkale'yi anlattıklarını belirten Yürükaslan şöyle konuştu:



'BİLİNMEYEN ÇANAKKALE'Yİ ANLATIYORUZ'



"Müzede bine yakın malzeme var. Bunların hepsi 104 yıllık Çanakkale'de kullanılmış orijinal ve çok özel malzemelerdir. Hatta müzemizde bulunan malzemelerin birçoğu Çanakkale'mizde dahi yok. Gittiğimiz yerlerde öğretmenler, öğrenciler ve halkımız biz Çanakkale'ye gittik fakat bunları görmedik diyorlar. Doğrudur, çünkü çok özel malzemelerİ içinde bulunduran bir müzemiz var. Bunların yanı sıra Çanakkale'yi anlatan 30'a yakın tanıtım tablomuz var. Ayrıca çocuklarımızın görmesi ve daha iyi anlaması için sıhhiye çadırımız var. Çanakkale'de dahi olmayan, Çanakkale tarihinin dahi çok yazmadığı, bilinmeyen bir Çanakkale'yi tanıtıyoruz. Biz bu görselleri tüm Anadolu'yu karış karış gezerek sergi halinde halkımıza sunuyoruz. Bilinmeyen yönleri açısından müzemiz oldukça değerlidir ve çok önemlidir. Bu ruhu görmek, tanımak, yaşamak için herkes müzemizi ziyaret etmeli ve tarihi burada yaşamalıdır."



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, müzenin bir hafta süreyle açık kalacağını belirterek, "Çanakkale Şehitliği'ne gitme imkanı bulamayan öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için bu büyük bir fırsat. Müzemiz Adilcevaz Belediyesi düğün ve konferans salonunda hafta sonuna kadar öğrenci ve vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır. Herkesin mutlaka ilçemize gelen Çanakkale gezici müzesini görmesini temenni ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan'ın Çanakkale savaşları hakkında öğrencileri bilgilendirmesi



Öğrencilerin ve vatandaşların müzeyi gezmesi



Gezici müzede bulunan tarihi eserlerden detaylar



Protokolün gezici müzeyi gezmesi



Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan'ın açıklaması



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), -



=================================================



5)TOKAT'TA KENEVİR ÜRETİMİ HEYECANI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ile ilgili açıklamaları sonrası ekim yapılacak illerde heyecan yaşandı. Eskiden kenevir üretimi yapılan ve yeni dönemde de üretim yapacak iller arasına alınan Tokat'ta da kenevirden yapılan urgan, yular ve halatlar şehir müzesinde sergileniyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimi ile ilgili açıklamaları sonrası, üretimin yapılacağı illeri heyecan sardı. Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde bakanlığın izniyle kenevir üretilecek. Kenevir üretiminin ülke ekonomisine ve üretimi yapılan illere katkı sağlanması amaçlanıyor. 1574 yılında kenevir üretimine başlanan Tokat'ta 1980'li yıllara kadar ekim devam etti. 1980'li yıllarda yasaklanan kenevirlerden yapılan yular, urgan ve halatlar şehir müzesinde sergileniyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kenevir ekimi yapılacak iller arasında Tokat'ın yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.



Başkan Eroğlu, "Şu anda 19 ilde kenevir üretimi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu illerden birisi de Tokat. Kenevir üretiminin, Tokat'a katma değer anlamında büyük katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Küçüklüğümden hatırlıyorum, kenevirler ekilirdi. Yapılan üretimler şehirlere, köylere ciddi anlamda katkı sağlardı. Ama sonrasında kenevir, daha farklı bir algıyla yasaklandı ve kullanılmadı. Bir anda Türkiye'nin gündeminden kenevir kalktı. Kenevirin nerelerde kullanıldığı, nelere fayda sağladığı saymakla bitmiyor. Kenevir oksijen anlamında ciddi bir kazanım sağlayan bir ürün. Kağıt üretiminde de kenevir çok önemli bir yerde. Ağaç 3 kez kağıda dönüşebiliyorken, kenevir 8 kez dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Bu kenevirin ne kadar ekonomik bir değer katacağını ortaya koymaktadır. Hem Türkiye de hem Tokat'ta üretilmeye başladığında bir çok sektörde hem ülkemize katkı sağlayacak hem de şehrimize katkısı olacak. Burada Cumhurbaşkanımızın feraseti, bu konudaki ilgisi ve attığı adım ve atılımlar hem ülkemize, hem bu kenevir üretiminden fayda sağlayacak 19 ile büyük katkı sağlayacaktır" dedi.



ŞEHİR MÜZESİNDE SERGİLENİYOR



Şehir Müzesindeki kenevirden yapılan ürünlerin olduğu kısmı ziyaret eden Eroğlu, "Bizim de şehir müzemizde oluşturduğumuz bu Osmanlı çarşımızda bir kısım dükkanımızda urgancı diye tabir ettiğimiz bu kısım. Bütün bu eskiye dair ürünlerimizin hepsi de kenevirden, kendirden yapılmış. Bunları biz günümüzde de artık inşallah üretimle beraber yeniden göreceğiz. Biz hem geçmişi yad etmek, hem de bu anlamda kenevirin nasıl ve nerelerde kullanıldığı burada anlatmak, Tokatımızın da bundan istifade ediyor olmasından dolayı da buradan duyduğumuz mutluluğu paylaşmak için toplandık" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-Kent müzesinden görüntüler



-Kenevirden yapılan ürünlerin sergilendiği bölüm



-Belediye Başkanı Eroğlu'nun açıklamaları



Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,



(488 mb)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatının Şokunu Yaşadı

Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor

Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı

Son Dakika! Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez