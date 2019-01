Dha Yurt Bülteni -12

Mardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Talayhan ve Nusaybin teşkilatı istifa ettiMardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi partiden istifa etti.

Mardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi partiden istifa etti.



CHP Nusaybin İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Berat Talayhan, İl Başkan Yardımcılığı yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı. Talayhan ile birlikte CHP'den 27'nci Dönem Mardin Milletvekili Adayı olan kardeşi Abdulkerim Talayhan ve ilçe teşkilatı üyesi bazı partililer de istifa etti.



Berat Talayhan, 120 kişiden oluşan yönetim ve üyelerin tamamının partiden istifa edeceğini söyledi. Talayhan, "CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kardeşim 27'nci Dönem milletvekili adayıydı. Büyük ağabeyim Nusaybin İlçe Başkanıydı. İl Başkan Yardımcısı, milletvekili adayı ve Nusaybin ilçe yönetimi olarak hepimiz CHP'den istifa ediyoruz. Göreve başladığımızdan beri maddi ve manevi durumlardan, hiçbirinden kaçmadık. Görevimiz neyi gerektiriyor ise ben, kardeşlerim, Nusaybin İlçe Başkanlığı, Nusaybin ilçe yönetimi ve üyeleriyle birlikte her şekilde en iyisini yaptık. Ama İl Başkanı başta olmak üzere bulunduğumuz duruma dair teşkilattan hiçbir destek alamadık. Yolumuz Atatürk yoludur. Hiçbir zaman şaşmaz ancak bu koşullarda CHP'deki pozisyonumuzdan istifa ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------------



CHP Nusaybin İlçe Başkanlığı



Atatürk portresi



Berat Talayhan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),



=================



İcra görevlilerini gören otel işletmecisi kadın, kriz geçirdi



Rize'de borçları nedeniyle hakkında başlatılan icra takibi için gelen görevlileri karşısında gören otel işletmecisi Esra Balta (34) sinir krizi geçirdi. Karayolu ortasına oturarak ağlayan kadın, polis ekiplerince ikna edildi.



Ekrem Orhon Mahallesi Menderes Bulvarı Karadeniz Caddesi üzerinde otel işleten Esra Balta, hakkında borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Otele gelen icra memurlarını gören kadın sinir krizi geçirdi. Kendini yola atan ve karayolunun ortasına oturarak ağlayan kadın, polis ekiplerince kaldırılarak yol dışına alındı. Otel işletmecisi kadın, yol kenarında bayıldı. Vatandaşların müdahale ettiği kadın bir süre sonra kendine geldi. İcra görevlileri borcunu ödeyeceğini taahhüt eden kadına süre tanıyarak otelden ayrıldı.



Hakkında icra takibi başlatılan sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne süren Esra Balta, "Yasadışı bir imza ile haciz işlemi yapılmak istenmiyorö diyerek tepkisini dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------



Otel detayları



İcra görevlileri detayı



Kadının karayoluna oturması



Kadının snir krizi geçirmesi



Kadınla röp.



Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



=================



Özel halk otobüsünde 'taciz' kavgası: 1 yaralı



KAHRAMANMARAŞ'ta, özel halk otobüsünde kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen K.Y. ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.Y., bıçakla yüzünden yaralandı.



Olay, sabah saatlerinde Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan K.Y., bir kadının yanına oturdu. İddiaya göre, kadın daha sonra rahatsız olarak K.Y.'nin yanından kalkıp başka koltuğa geçti. Bunu gören diğer 2 yolcu, kadını taciz ettiğini öne sürerek K.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve K.Y. bıçakla yüzünden yaralandı. Olay sırasında sürücü Fuat Yıldız otobüsü yolun kenarına çekerken, K.Y.'yi yaralayanlar kaçtı.



Bıçakla yüzünden yaralanan K.Y., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otobüs sürücüsü Fuat Yıldız taciz iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Kadına sarkıntılık yapıldığı söylendi. Ama kadın yolcu 'Sadece, babana bile güvenme, bu hayatta kimseye güvenme, dedi' diyor. Ondan sonra böyle bir olay çıktı" ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Otobüsten detay



Fuat Yıldız ile röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 146 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



===============



Hakkarili öğrencilere İstanbul'dan yardım eli



İstanbul'da yaşayan Mimar Burcu Özer'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı kampanya ile toplanan kışlık giyim ve kırtasiye malzemeleri, Hakkari'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.



Mimar Burcu Özer tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan kışlık giyecekler ve kırtasiye malzemeleri Hakkari'ye ulaştı. Gelen yardımlar Biçer Mahallesi'ndeki Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. Yardımlar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İç Mimar Burcu Özer, Sanatçı Yiğit Okan, Çağrı Karslı ve Mert Çay, katıldığı törenle öğrencilere teslim edildi.



Vali Akbıyık, İstanbul'da mimar olan Burcu Özer ve sanatçı Yiğit Okan'ın Hakkari'deki eğitime katkıda bulunmak amacıyla çocuklar için çeşitli hediyeler getirdiklerini söyledi. Gelen giyim ve kırtasiye yardımlarını öğrencilere dağıttıklarını söyleyen Vali Akbıyık, şöyle konuştu:



"Giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri çocuklarımıza dağıttık. Bizim birinci meselemiz, kitap ve eğitim. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, Hakkarililerin meselesi de kitap olacak, eğitim olacak. Onun için buradayız. Ben Burcu Hanıma, Yiğit Beye destek veren hayırseverlere teşekkür ediyorum. Tabi ki; Hakkari ilimizde birçok faaliyetler ve destekler yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da okullarımızda yardıma muhtaç çocuklarımıza destek veriyor. Yine İl Emniyet Müdürlüğümüzün, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanlığımızın çok çeşitli destekleri oluyor. Amacımız, Hakkari'de eğitimi birinci gündem maddesi yapmak. Hakkari güzelliklerle, iyiliklerle, eğitimle, kitap ile anılsın istiyoruz" dedi.



Mimar Burcu Özer ise arkadaşlarıyla birlikte başlatmış oldukları kampanyada kısa sürede 100 öğrenci için giyim ve kırtasiye hazırladıklarını belirterek, "Bu da bize gösteriyor ki; Türkiye bütün olarak gönül birliği yaptığı zaman, 24 saatte her yere el uzatabiliyor. Çünkü, 81 ilin hepsi bizim. Tek bayrak, tek vatan, tek millet olarak birlikteyken, Türkiye olabiliyoruz. Bizler küçük kardeşlerimizin sıcacık gönüllerinde ısınmaya geldik" diye konuştu.



Yardım dağıtımın ardından sanatçı Yiğit Okan, öğrencilere mini bir konser verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



Vali Akbıyık ve Mimar Burcu Özer'in öğrencilere hediye vermesi



Vali Akbıyık'ın açıklaması



- Burcu Özer'in açıklaması



Sanatçı Yiğit Okan, sınıfta öğrencilere şarkı soylemesi



Genel ve detaylar



BOYUT: 346 MB



SÜRE: 3 DK 5 SN



Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

