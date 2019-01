Dha Yurt Bülteni -12

Karlıova'da 44 köy okulunda kar nedeniyle karne dağıtılamadıBingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 44 köy okulunda olumsuz hava şartları nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 44 köy okulunda olumsuz hava şartları nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı. 44 köy okulundaki öğrencilere, karneleri önümüzdeki hafta yapılacak.



Karlıova ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanan 44 köyde karne dağıtımı yapılamadı. 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının yarıyıl tatili nedeniyle ilçe merkezi ile 14 köy okulunda karne dağıtımı yapıldığını söyleyen Karlıova Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, 44 köy okulunda karne dağıtımının önümüzdeki hafta içi yapılacağını bildirdi. Karlıova'da 27 Aralık'tan bu yana okullarda sadece 2 gün eğitim yapılabilmişti.



16 aylık Toprak bebek için seferber oldular



Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'nde ateşi yükselen 16 aylık Toprak bebek, kar motosikletiyle köye giden AFAD ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Nazımiye'nin Ramazan Köyü'nde oturan Neşe ve Özgür Aslan çiftinin 16 aylık bebeği Toprak, dün gece hastalandı. Ateşi 39 dereceye kadar yükselen bebeğin ailesi, sağlık görevlilerinden ambulans istedi. Köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle sağlık görevlileri de durumu jandarma ile AFAD ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen AFAD ekipleri, kar motosikletiyle köye ulaşmaya çalıştı. Ancak kar motosikleti tipide 2 kez kara saplandı. Ekipler, 4 saatlik çalışma sonunda köye ulaşmayı başardı. Toprak bebek, evden alınarak Nazımiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye altına alınan Toprak bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Konya'daki kazada ölen uzman çavuş ile ailesi toprağa verildi



Konya'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murtaza Kılçık, eşi, 2 çocuğu ve babası memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.



Kaza, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde Konya- Adana Karayolu'nun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önünde giden Orhan Toğrulca (55) yönetimindeki 33 DES 53 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altında giren otomobilin sürücüsü Murtaza Kılçık (39) ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde, diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) hastanede yaşamını yitirdi.



TOPRAĞA VERİLDİLER



Kazada yaşamını yitiren Uzman Çavuş Murzata, eşi Naile, oğulları Mert ve Emin Can ile babası Mehmet Kılçık'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Çamlarca Mahallesi'ne götürülen cenazeler, Sağnaklı Mezarlığı'nda cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Ayrılmak istediği kocasının öldürdüğü Kübra, gözyaşlarıyla uğurlandı



Edirne'nin Havsa ilçesinde ayrılmak istediği kocası Emre Şahin'in(22) tüfekle vurarak öldürdüğü Kübra Olgun Şahin(21), gözyaşları arasında toprağa verildi .Şahin'in ablası Hatice Özcan'a, en son kocasının boğasını sıkarak öldürmeyi kalktığını anlatarak, "Bu adam beni öldürecek, kurtarın beni" dediği öğrenildi.



Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde oturan Emre Şahin, 3 ay önce evlendiği eşi Kübra Olgun Şahin'e iddiaya göre şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın, eşinden gördüğü şiddet üzerine Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ablası Hatice Öz'ün yanına taşındı. Kübra Olgun Şahin, Edirne Aile Mahkemesi'nden geçen 19 Aralık tarihinde eşi Emre Şahin için 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtı. Dün boşanma evraklarını alan Emre Şahin, eşini gittiği ablasının evinde av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.



Öldürülen Kübra Olgun Şahin, bugün ilçeye bağlı Osmanlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin'in cenaze töreninde yakınları gözyaşları döktü. Babasını daha önce kaybeden Şahin'in cenazesinde annesi Fatma ile ikizi Büşra Olgun ile ablası güçlükle ayakta durabildi.



'BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK KURTARIN BENİ'



Şahin'in öldürülmeden önce eşinden sürekli şiddet gördüğü ve bu yüzden yakınlarından kendisini kurtarmaları için yardım istediği öğrenildi. Şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk edip boşanma davası açan Şahin'in ablası Hatice Özcan'a, en son kocasının boğasını sıkarak öldürmeyi kalktığını anlatarak, "Bu adam beni öldürecek, kurtarın beni" dediği öğrenildi. Bunun üzerine abla



Hatice Özcan'ın jandarma ile gidip kardeşini kocasının yanından aldığı belirtildi.



'KÜBRA KAÇMASA TURUNLARIMI DA ÖLDÜRECEKTİ'



Olayın yaşandığı evde oturan 2 çocuk annesi abla Hatice Özcan'ın kayınpederi Hüseyin Özcan, yaşanan olayda Kübra Şahin'in evden kaçmasının evde biri yeni doğan 2 torunun öldürülmesini önlediğini söyledi. Özcan, "Emre Şahin, oğlumun evine elinde tüfekle geliyor. O sırada evde Kübra'nın ikizi Büşra, gelinim Hatice ve 2 torunum oturuyor. Eve zorla girip pencereden ateş etmiş. Daha sonra evde Büşra, Hatice ve Kübra kaçmaya başlamış. Kübra kaçarken arkasından ateş ederek öldürmüş. Daha sonra eve tekrar dönmüş bu sırada diğer odada biri yeni doğan olmak üzere 2 torunum bulunuyordu. Emre Şahin, Kübra'nın kendisini terk etmesini gelinim Hatice ve ikizi Büşra'nın neden olduğunu söylüyormuş. Buraya hepsini öldürmek için geldiğini söylüyormuş. Eğer Kübra evden kaçıp Emre Şahin, onun arkasından gitmese evde torunlarımla birlikte herkesi öldürecekmiş. Kübra'yı vurduktan sonra kendisini vurarak öldürdü" dedi.



Eşini öldürdükten sonra intihar eden Emre Şahin ise ilçeye bağlı Necatiye köyünde toprağa verildi.



Burdur'da 43 bin öğrenci karne aldı



Burdur'da, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısında 263 okulda 43 bin 300 öğrenci karne aldı.



Burdur'da eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla merkeze bağlı Halıcılar Köyü Vefik Kitapçıgil Ortaokulu ve İlkokulunda tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Büğdüz Köyü Ömer Naci Bozkurt İlkokuluna gitti. Burada da karne törenine katılan Vali Şıldak, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını söyledi.



Burdur'da 263 okulda 43 bin 140 öğrencinin karne aldığını belirten Şıldak, "Öğrencilerimize ve ailelerine iyi tatiller diliyoruz. İlimizde 370'i Suriyeli olmak üzere 638 yabancı uyruklu öğrenci farklı sınıflarda eğitim gördü. İlimiz genelinde eğitim istatistiklerine baktığımızda okul öncesinde derslik başına 20, ilkokulda 12, ortaokulda 20 lise düzeyinde 18 öğrenci düşüyor. Türkiye ortalamasının çok üzerinde sayılar. Bütün öğretmenlerimize ve yönetici kadrolarımıza eğitimdeki çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.



Üniversiteli kız, cinsel saldırıya uğradığını gözyaşlarıyla anlattı



Zonguldak'ta üniversite öğrencisi İ.Y.'ye (25) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Y.Y.'nin (26) 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanığın kendisini tehdit ettiği için çıplak fotoğraflarını göndermek zorunda kaldığını anlatan İ.Y., "Fotoğrafları silebilirim düşüncesiyle buluşma teklifini kabul ettim. Darbederek tecavüz etti. Direnemedim. Kolumu ısırdı, kafama defalarca yumruk attı" diyerek, ağladı.



Olay, 25 Şubat 2018'de İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Farklı üniversitelerde okuyan İ.Y. ve Y.Y., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu. İzmir'de eğitim gören Y.Y., genç kızla buluşmak için Zonguldak'a geldi. Y.Y., genç kızı günlük kiralanan bir artı bir daireye götürdü. Y.Y., burada iddiaya göre İ.Y. ile ilişkiye girmek istedi. Ancak İ.Y. direndi. Y.Y., direnen genç kızı darbederek, cinsel saldırıda bulundu.



Gece saatlerinde evden çıkarak yurda giden İ.Y., bir gün sonra Y.Y.'den şikayetçi oldu. Yüzündeki ve vücudundaki darp izleriyle ilgili de rapor aldı. İzmir'de gözaltına alınan Y.Y., tutuklandı. Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından Y.Y. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan ilk duruşmasına sanık Y.Y., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, İ.Y. ve iki tarafın avukatları da hazır bulundu.



ÇIPLAK LARLA SANTAJ



Sanık ile sosyal medyada tanıştıklarını ifade eden İ.Y. arkadaş olduktan sonra sürekli kendisini kıskandığını ve üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Ardından tehditlerin başladığını ifade eden İ.Y., "Yine bir gün onu aldattığımı düşünerek sosyal medya hesabındaki şifremi istedi. Ben de verdim. Arkadaşlarımı görünce 'bunlarla beni mi aldatıyorsun?' diyerek tehdit etti. Arkadaşlarıma karşı beni kötü göstereceğini, rezil edeceğini söylüyordu ve benden çıplak fotoğraflarımı istedi. Tehditleri sürüyordu. Beni tehdit edince fotoğraflarımı gönderdim. Sonra beni hep baskı alında tutmaya çalıştı. Fotoğrafları da babama göndermekle tehdit etti. Sonra bana kendi istediği şekilde mesajlar göndermemi istiyordu. Beni hep yanına çağırıyordu, ben gitmiyordum. Gelmezsem fotoları babama atacağını söylüyordu" dedi.



TECAVÜZÜ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI



İ.Y., sanığın kaldığı yurda gelerek kendisini öldüreceğini söylediğini anlattı. En sonunda fotoğrafları telefonundan silmek için buluşma teklifini kabul ettiğini söyleyen İ.Y., şöyle devam etti:



"Zonguldak'a geldi ve apart ev tuttu. Orada fotoğrafları silerim umuduyla gittim. Benle ilişkiye girmek istedi. Darbederek tecavüz etti. Direnemedim. Kolumu ısırdı, kafama defalarca yumruk attı. Sonra ben hava almak istediğimi söyledim. Dışarı çıktık, bir şeyler aldık. Sonra eve geldik, yemek yedi, sonra uyudu. Bana 'kalkınca bir daha yapacağız' dedi. Ben de o uyuyunca arkadaşımı aradım. Beni yurttan arıyorlarmış gibi aramasını istedim. Arayınca sanık anladı ve 'senin gelmen için yapıyorlar' dedi. Telefonumu kurcaladı ve sosyal medya programı yüklü olmadığı için beni dövmeye başladı. Beni 1 saat dövdü. Sonra beni yurttan aradılar. Gitmemi kabul etti. Bana, 'çağırdığımda geleceksin, yoksa seni domuz bağı yaparım' dedi. Yurtta tüm arkadaşlarım benim durumumu gördü. Hastaneye gitmemi söylediler. Ben olayı ailem duymaması için arkadaşlarımın ısrarlarına rağmen gitmedim. Ancak bir gün sonra tehditleri de devam edince dayanamayıp gidip şikayet ettim."



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Y.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek İ.Y. ile daha önce bir kafede tanıştıklarını, olay günü de rızası dahilinde birlikte olduklarını söyledi. Günlük kiralık evi de birlikte tuttuklarını söyleyen Y.Y., "Madem tecavüz ettim, niye sonra gittiğimiz kafede yardım istemedi? Sonra tekrar eve geldik. Bana yemek yaptı ve yedik. Daha sonra ben uyudum. O da yanıma yattı. Gece çıktık, ben gittim. Olaydan bir süre sonra alınan darp raporuyla beni şikayet etmiş. Kamera kayıtlarından da anlaşılır. Olay günü yüzünde hiçbir morluk yoktu. Bunu sonra arkadaşlarına yaptırmış olabilir. Darbetmedim" diye konuştu.



Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

