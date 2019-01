Dha Yurt Bülteni - 12

BAKAN DÖNMEZ: SUDAN VE ÖZBEKİSTAN'DA MADEN ARAMA RUHSATI ALDIKENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sudan ve Özbekistan'da maden arama ruhsatı aldıklarını belirterek, "Sudan'da ruhsatı aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız.

BAKAN DÖNMEZ: SUDAN VE ÖZBEKİSTAN'DA MADEN ARAMA RUHSATI ALDIK



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sudan ve Özbekistan'da maden arama ruhsatı aldıklarını belirterek, "Sudan'da ruhsatı aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız. Ata yurdumuz Özbekistan'da da maden arama ruhsatı aldık, orada da değerli metaller arayacak" dedi.



Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sondajla 2 bin 300 metre derinliğinde 60 derece sıcaklıkta ulaşılan Jeotermal Su Kuyusu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kurum müdürleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, jeotermal su kuyusunun önemine değinerek, "Jeotermal kaynakları, hayvanın etinden sütünden yararlanıldığı gibi jeotermal de öyle. 100 derecenin üstünde sıcaklığa ulaşmış olsa elektrikte üretecektik. 100 derecenin altında bölgesel ısıtma, termal etkinliklerde kullanılıyor. Bölge tarıma elverişli, seracılıkta değerlendirme de söz konusudur. Elazığ, başta krom ve mermer olmak üzere bakırdan kurşuna, çinkodan demire kadar her şeyi içinde barındırıyor. Bizde üzerimize düşeni yaparak, bunları işleyerek milletimizin hizmetine sunmak için ekibimizle çalışıyoruz. MTA Elazığ'da büyük faaliyet içinde 50 bin metre sondajı Elazığ'da yapmış bulunmakta. 20 milyon liralık yatırım yapıldı. Her bir yatırımda bölge ekonomisi daha da büyüyecek ve Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak. Bu yatırımların birinin açılışını yapacağız. Sondaj faaliyetlerinin sonucunda 60 derecelik bir sıcaklıkla yüksek mineral içeriğine sahip kaynak, bölge ekonomisine farklı bir canlılık katacak. Buradan çıkan kaynağı turizmde kullanacağız. Bu kaynak şehre yeni bir kimlik kazandıran sektörün başında geliyor. Ege bölgesi ve İç Anadolu'daki şehirlerimiz bunların en büyük örneği. Fark yaratan bir azlığı göreceğiz. Elazığ bu yönü ile önemlidir, cazibe merkezi alanına dönecek. Termal otel ya da bin konutu ısıtmaya elverişli konuda" dedi.



SUDAN VE ÖZBEKİSTAN İÇİN RUHSAT ALINDI



Bakan Dönmez, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nce Sudan ve Özbekistan'da yer altı kaynaklarının aranması için ruhsat alındığını ifade ederek, "MTA'nın daha önce yurt içinde çalışmaları varken, yurt dışında da çalışmaları devam ediyor. Sudan'da ruhsatı aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız. Ata yurdumuz Özbekistan'da da maden arama ruhsatı aldık, orada da değerli metaller arayacak. Hem kendi topraklarımızda hem de dost ülkelerin topraklarında yer altı zenginliklerini yerin üstüne çıkarma çalışmalarına devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem ise Elazığ'ın sahip olduğu jeolojik yapı, maden çeşitliği ve potansiyeli ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir maden kenti olduğunu kaydederek, "Bugün burada açılışını yapacağımız termal kaynağın da bu potansiyele eklenmesi ile artık jeotermal alanında da bir maden potansiyeline kavuşmuş olacaktır. Çalışma yaptığımız bu alanda kaynak varlığını bekliyorduk. Bu nedenle yapılan etütler ve çalışmalarla belirlediğimiz bu alanı, yaklaşık 40 TIR'la nakledilen sondaj makinesini getirdik. 3- 4 aylık bir çalışmayla 2300 metre derinlikte, 60 derece 90 litrelik jeotermal akışkana ulaşmış olduk. Ayrıca bu bölgede yapmış olduğumuz 2300 metre en derin sondaj çalışma ile Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'a öncülük edecektir. MTA ailesi olarak yaptığımız bu çalışmada ulaştığımız sonuçtan mutluyuz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kuyunun açılışı yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Çalışma alanından görüntü



Jeotermal sudan görüntü



Bakan dönmez'in gelişi



Protokol tarafından karşılama



Konuşmalar



Su kuyusunun açılışı



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



=================================



KADİRLİ'DE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI







OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kızılçam ormanına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, saat 17.00 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kızılçam ormanına sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye araçlarının yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve personel, büyümeye devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yangından detay görüntüler



-Vatandaşın yangına müdahalesi



İtfaiye erinin yangına müdahalesi



SÜRE02' 21 - BOYUT 261 MB



Haber-Kamera Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



VİTESLERİ KARIŞTIRINCA OTOMOBİLLE MARKETE GİRDİ, EŞİ FENALIK GEÇİRDİ



KAHRAMANARAŞ'ta kullandığı otomobilin viteslerini karıştıran Sibel Kanat (50), geri manevra yapmak isterken öndeki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, polisler kaza tutanağı yazdığı sırada Kanat'ın kalp hastası eşi fenalaşarak yere yığıldı.



Olay, öğleden sonra Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Kanat, sokakta marketin önüne park ettiği 46 BJ 105 plakalı otomobiline binerek geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, vitesleri karıştıran Kanat, gaza basınca otomobiliyle markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak yazarken, Sibel Kanat'ın yanında olan kalp hastası eşi Mehmet Akif Kanat birden fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edilen Mehmet Akif Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



'ARADA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUM'



O sırada kasada olan market çalışan Sebahattin Gümüşbaş ise kazayı şans eseri yara almadan atlattığını belirterek, "Arkamı döndüğümde otomobil içerideydi. Son anda diğer taraftan ürün almaya geçmem, beni arada kalmaktan kurtardı" dedi.



Kaza nedeniyle markette büyük çapta hasar meydana gelirken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Marketteki otomobil



Sürücü Sibel kanat



Kasiyer ile röp.



Kaza yerinden detay



Otomobilin çekilmesi



Otomobildeki camların temizlenmesi



Mehmet Akif Kanat'ın fenalaşması



Kanat'ın otomobille binmesi



Sürücünün eşinin yanına binmesi



Olay yerine gelen ambulans



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



GÜVERCİNLER KEMALPAŞA'DA 'GÜZELLİK' İÇİN YARIŞTI



İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 400 güvercinin katılımıyla 'Güvercin güzelik yarışması' düzenlendi.



Kemalpaşa'da yaşayan güvercin yetiştiricisi Ahmet Genç öncüğünde Kemalpaşa Belediyesi'nin destekleriyle kırsal Akalan Mahallesi'ndeki düğün salonunda, 'Hünkari' cinsi güvercinlerin tanıtmak ve sevdirmek için düzenlenen güvercin güzellik yarışmasına ilgi büyük oldu. 11 ayrı kategoride yapılan yarışmada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 400 güvercin boy gösterdi. Güvercin sahipleri yarışma boyunca büyük heyecan yaşadı. Yarışma ile ilgili bilgi veren Ahmet Genç, amaçlarının yerli çok değerli bir ırk olan 'Hünkari' cinsi güvercinleri tanıtmak olduğunu belirterek, "Hünkari cinsi güvercin, Osmanlı Dönemi'nde yetiştirilen ender güvercin türlerinden biridir. O dönemde bu tür, sadece saraylarda beslenir ve yetiştirilirdi. Bugün ise bazı ülkeler bu cins güvercini değişik yöntemlerle farklı bir cins haline getirerek elimizden alamaya çalışmakta. Hünkari cinsi güvercinlerimize, Almanya, Hollanda gibi ülkeler sahip çıkmaya çalışıyor. Atalarımız bu kuşları yurt dışından gelen misafirlerine hediye olarak vermişler. Avrupalılar bu kuşları değişik yöntemlerle değişik bir ırk haline getirmiş. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmez. 'Hünkari' cinsi güvercin bizim atalarımızdan kalan yerli bir ırktır. Bizler bu tür etkinliklerle nesli azalan bu ırkı tekrar çoğaltmak ve yerli ırk olan bu güvercin cinsine sahip çıkmaya gayret ediyoruz" dedi.



'5 BİN LİRADAN 7 BİN LİRAYA KADAR DEĞER BİÇİLİYOR'



Güzellik yarışmasının kriterleri ile ilgili bilgiler veren Genç, bu cins güvercinlerin en önemli özelliğinin gaga yapısı olduğunu belirtti. Genç, "Güzellik yarışmalarında, güvercin yetiştiricisi olan hakemlerimiz her bir güvercini belirli kriterlere göre değerlendirir. Hünkari cinsinin en önemli özelliği gaga yapısıdır. Daha sonra kafa yapısı, tepe yapısı, gül, paça yapısı ve kuşun bütününe bakılarak puanlama yapılır. Bir Hünkari güvercinin 32 çeşit özelliği vardır. Ancak en önemlisi gagasının yapısıdır. Gagasının sıfır olması bu cinsin en belirgin özelliğidir. Hünkari cinsi kuşlar çok değerlidir ve bugün burada yarışmaya katılan kuşların fiyatları 5 bin - 7 bin TL. civarındadır. Bazı cinsler ise bu rakamların çok çok üzerinde alıcı bulmaktadır" dedi.



Yarışmalar sonunda dereceye giren güvercin sahipleri kupa ve plaket ile ödüllendirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yarışmadan görüntü



-Yarışmaya katılan güvercinlerden görüntü



-Büyük heyacan yaşayan güvercin sahiplerinin görüntüsü



-Dereceye girenlere kupa ve plaketlerinin dağıtılması



-Yarışmayı organize eden Ahmet Genç ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA(İzmir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================



AK PARTİ'Lİ ŞAHİN: CHP, YALAN, İFTİRA VE HAKARETİ KURUMSALLAŞTIRDI







AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP kurduğu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu. Böyle bir anlayıştan bu ülkeye bir fayda gelir mi? Gelmez" dedi.



AK Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından Hamit Kaplan Spor Salonu'nda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin siyasi tarihe kara bir leke olarak geçecek bir uygulamaya imza attığını söyleyen Şahin, "Partide iftira ve hakaret fonu kurdu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksız, hukuksuz, ithamlarına, hakaretlerine, iftiralarına adeta destek olmak amacıyla bunları fonlamak amacıyla milletvekilleri ödeme yapmakla mükellef kılındı. CHP kurulan bu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu. Böyle bir anlayıştan bu ülkeye bir fayda gelir mi? Gelmez. Bu anlayışın ne kendilerine ne kendi partilerine ne ülkemize ne de milletimize asla hiçbir faydası dokunmayacaktır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Aday tanıtım programı genel detay



Salonunun içerisinden detay



-AK Parti Genel sekreterinin konuşması



Diğer detaylar



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



HAKKARİ'DEKİ KAYAK MERKEZİNDE TATİL YOĞUNLUĞU







HAKKARİLİLER, hafta sonlarını 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde geçiriyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte yoğunluk yaşanan kayak merkezine gidenler kayak ve snowboard yaptı, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.



Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğramaya başladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çakırtıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi.



Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan kayak merkezi, Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor. Merkeze gelenler kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Terörle mücadelede aktif rol oynayan özel harekat polisleri de hafta sonlarını kayak merkezinde kayak yaparak geçirdi.



'KAYAK MERKEZI CIVIL CIVIL'



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari'deki kayak merkezinin hafta sonları cıvıl cıvıl olduğunu söyledi. Güldal, "Bu yıl buradaki kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşmış durumda. Türkiye'nin en uzun sezonu Hakkari'deki kayak merkezinde oluyor.Buradaki kayak sezonu Kasım'da başlayıp Mayıs ayına kadar sürüyor. Vatandaşlarımız, aileleri ile birlikte gelip burada eğlenip stres atıyor. Çevre illerimiz ve ilçelerimizden gelen vatandaşlarımız da var. Hatta Iraktan bile gelen misafirlerimiz var. Bugün itibari ile 2 bin 3 bin insana hizmet ediyoruz. Diğer hizmetleri de açtığımızda 5 bin kişiye hizmet vereceğiz" dedi.



Kayak yapmaya gelen Beritan Ağacanoğlu ise Hakkari'nin tek eğlence kaynağının kayak merkezi olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Vatandaşların kayak yapması



-Kayak yapmaya gelenlerden genel ve detaylar



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'ın açıklaması



Özel Harekat polislerinin kayak yapması



Kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kayması



Vatandaşların mangal yapması



Beritan Ağacanoğlu ile röportaj



-Kayak yapanlardan genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



==========================



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Elimize ulaşan resmi bir tebligat yok



HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te seçim güvenliği ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Soylu'nun bu sözlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirterek, "Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok" diye konuştu.



Haber: Hüseyin BOZOK/HATAY,



==============================



Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (3)



TUTUKLANDI



Şüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Atılır, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.







Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,



============================



Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak, adliyede (2)



SERBEST BIRAKILDI



Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan ve sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.



Haber: KAYSERİ,



===================

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Dönmez: Sudan ve Özbekistan'da Maden Arama Ruhsatı Aldık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz

Kestane Üretimi 'Gal Arısı' Tehdidi Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem