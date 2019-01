Dha Yurt Bülteni -12

Teknenin batması sonucu barajda kaybolan balıkçıya arama çalışmaları sürüyorEdirne'nin İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda balıkçı teknesinin batması sonucu suda kaybolan Esat Akbaş'ı (71) arama çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda balıkçı teknesinin batması sonucu suda kaybolan Esat Akbaş'ı (71) arama çalışmaları sürüyor.



İpsala'nın Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Barajı'nda balık avlamak için açılan Nevzat Güneş ile Eset Akbaş'ın içinde bulunduğu balıkçı teknesi henüz bilinmeyen nedenle battı. Nevzat Güneş, durumu fark edenler tarafından kurtarılırken, Esat Akbaş ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi atlatan Güneş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Kaybolan Aktaş için bölgeye giden Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları, barajda arama çalışmaları yaptı. Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarını bugün devam edildi. Köylülerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında henüz Esat Akbaş'ın izine rastlanılmadı.



BALIKÇILAR KURTARDI



Batan teknede bulunan Nevzat Güneş'i kurtaran balıkçılardan Ahmet Avcı, "Suda balık ağlarını kontrol ederken rüzgarın kesilmesiyle ses duydum. Teknem ile suda ilerlediğimde Nevzat Güneş'i kayığın içinde gördüm. Bu sırada kayığın battığını fark eden balıkçı Kamil Yamalı da geldi. Oda kayığın battığını fark etmiş. Nevzat Güneş'i kayığıma alarak karaya çıkardık. Çok üşümüş bitkin haldeydi. Daha sonra arabayla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürdük. Şu an durumunun iyi olduğunu öğrendik fakat Esat Akbaş'ı hiç görmedik" dedi.



Kocahıdır köyü muhtarı Rüstem Önal, batan tekneden sağ kurtulan Nevzat Güneş ile suda kaybolan Esat Akbaş'ın hiç ayrılmayan iki arkadaş olduğunu belirterek, "Dün balık avlamak amacıyla baraja ağ atan, Esat Akbaş ile Nevzat Güneş, suya düşüyor. Balıkçı arkadaşların farkına varmasıyla Nevzat Güneş, kurtarıldı fakat Esat Akbaş, maalesef kurtarılamadı. İki arkadaş hep beraber balık avlar ve hiç ayrılmazlardı. Arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.



Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı



Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün Aksaray, Bolu, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA



==================



DP Genel Başkanı Uysal: Politik dönüşüme ihtiyaç var



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'nin kendisini yeniden konumlandırabilmek, gençleri bu ülkede üreten çarkların dişlisi haline getirebilme noktasında bir politik dönüşüme her alanda ihtiyaç vardır" dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Uysal, toplumun önceliği olan konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine girmekte zorlandığını savundu. Bunun temel sebebinin ise işlemeyen demokratik modelin olduğunu belirten Uysal, "Dışarıdan, içeriden baktığınızda istikametini kaybetmiş bir Türkiye görüntüsü ortadadır. Türkiye'nin dış politikasından iktisadi politikalarına, kendisini yeniden konumlandırabilmek, bu ülkede üreten çarkların dişlisi haline kendi gençlerini getirebilmek noktasında bir politik dönüşüme her alanda ihtiyaç vardır" dedi.



İTTİFAK YOK



'31 Mart seçimlerinde herhangi bir parti ile ittifak yapacak mısınız?' sorusuna Uysal, "Bir önceki genel seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer aldık. Ama bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz, kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN



Araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdular



Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle vatandaşlar araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdu. Bazı vatandaşlar traktörlerinin üstünü branda ile egzozlarını da salça kutusu ile kapattı. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise termometreler eksi 28'i gösterdi.



Sibirya soğuklarının yaşandığı Selim ilçesinde etkili olan şiddetli tipiyle birlikte hayat durma noktasına geldi. Selim'e bağlı Eskgigazi köyünde evler ve ahırlar tamamen karla kaplandı ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, donmaması için traktörlerini brandayla kapatmak zorunda kaldı. Traktörlerini tamamen brandayla örttükleri gibi motor kısımlarını saran köylüler, egzozlarına da salça kutusu kapattı. Köylülerden Halil Çimril, kış mevsimi boyunca traktörlerini çalıştırmadıklarını onun için de bu yollara başvurduklarını söyledi.



ARDAHAN GÖLE EKSİ 28,2 DERECE



Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 28,2 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ağrı Eleşkirt'te 25,6, Erzurum Havalimanı bölgesinde 23,4, Ağrı'da 22,4, Ardahan'da 21,5, Kars'ta 20, Erzurum'da 16,7, Erzcan'da 8,5, Muş'ta 8 ve Iğdır'da 7,7 dereceyi gösterdi.



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS



Foça'da CHP'nin itirazıyla 633 kursiyer seçmenin kaydı silindi



Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'in Foça ilçesinde 3 ay boyunca kurs gören 4 bin 2 askeri personelin burada seçmen olarak görünmesine itiraz etti. İl Seçim Kurulu kararı ile kursiyerlerden 633'ünün seçmen kaydı silindi. CHP, diğerlerinin de kayıtlarının silinmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.



CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş, Foça'ya 3 aylığına eğitim almak üzere gelen 4 bin 2 askeri personelin yerel seçimlerde Foça'da seçmen olarak göründüğünü belirterek İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan itirazda kursiyerlerin bir kısmının zaten ilçeden ayrıldığı, diğerlerinin de sadece kurs almak için geldiği, ilçenin 5 yıllık kaderinin oylanacağı bir seçimde oy kullanmasının kabul edilemeyeceği ve yasal olmadığı belirtildi ancak İlçe Seçim Kurulu tarafından bu itiraz kabul edilmedi. Bunun üzerine bu kez İl Seçim Kurulu'na başvuruldu. İl Seçim Kurulu, 633 kursiyer uzman seçmenin seçmen kütüğünden düşürülmesine karar verdi.



CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş, İl Seçim Kurulu'nun diğer 3 bin 369 kursiyer uzmanın durumunun yasalara uygun olduğu yolundaki kararına karşı ise CHP İzmir İl Başkanlığı'nın da desteğiyle YSK'ya başvurdu. Diğer 3 bin 369 kişinin de Foça'daki seçmen kütüğünden silinmesi talep edildi.



==================



Kocaoğlu: Başka partinin adayının kim olacağından size ne?



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday adaylığı başvurusunun ardından AK Parti'den gelen eleştirilere tepki göstererek, "Başka bir siyasi partinin adayının kim olacağından size ne? Sen kendini ve projelerini anlatırsın, İzmirli de değerlendirir. Aziz Kocaoğlu aday adayı oldu diye paniğe kapılmanın anlamı yoktur" dedi. Yeniden adaylık kararını vermeden önceki 3 gün boyunca hiç uyumadığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Bu karar kolay verilmemiştir. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği 4 ilçeyi kapsayan ziyaretlerini Kınık'tan sonra Aliağa ile devam ettirdi. CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Kocaoğlu'nu partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz ve İlçe Başkanı Gülsen Ustaoğlu Cirit ile gençlik ve kadın kolları üyeleri karşıladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, 30 ilçeyi de almak üzere yola çıktıklarını, Aliağa'yı da kazanacaklarına inandığını söyledi.



'PARTİMİZİN VE ADAYIMIZIN EMRİNDEYİM'



Özcan Durmaz'ın bekledikleri ve istedikleri bir aday olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Özcan Durmaz Başkanımızın arkasında durup 31 Mart akşamı Aliağa'ya tekrar CHP bayrağını çekmek üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Sadece adayımıza ve ilçemize başarılar dilemek üzere geldim. Gece gündüz çalışarak, maddi manevi her türlü desteği vereceğimi belirtmek, bu irademi sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 yıldır Aliağa'nın nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi penceresinden çok iyi biliyoruz. Geceli gündüzlü çalışacağız ve Aliağa Belediyesi'ni tekrar sağlıklı ellere teslim edeceğiz. Bu bizim asli görevimiz. Adaylığımla hiçbir ilgisi olmadan bunun sözünü veriyorum. Biz partimizin, buradaki belediye başkanı adayımızın ve ilçe başkanımızın emrindeyiz" diye konuştu.



'CHP'DEN BAŞKA HİÇBİR YERE GİTMEM'



Yerel seçim sürecinde çok fazla bilgi kirliliği yaratıldığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Aday gösterilmediğim takdirde bağımsız aday olacağımı, başka partiye gideceğimi söyleyenler beni hiç tanımamış. 15 yıldır bana bu ulvi görevi veren partimden başka hiçbir yere gitmem. Hiçbir yerden aday olmam" dedi.



'İTTİFAKI HALK SANDIKTA YAPIYOR'



Başkan Aziz Kocaoğlu, ittifakların seçim sonucunu nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşlerini ise şöyle dile getirdi: "Her seçimin ayrı bir dinamiği vardır. Bu seçimde partiler ittifak yapıyor. İttifaklar yukarıda yapılır. 2004'de, 2009'da, 2014'de yapılan seçimlerde bütün siyasi partilerden oy aldım. Yüzde 56.7'yi sadece CHP oyuyla toplamak mümkün değildir. İttifaklar ister yukarıda yapılsın, ister aşağıda yapılsın önemli olan halkın yaptığı ittifaktır. Biz üç seçimde de yaptığımız ittifaktan başarılı çıktık. İzmir'de büyük bir hata yapmazsak ki, bunu adayın kim olacağından bağımsız söylüyorum, sağlıklı bir şekilde organize olabilirsek, Millet İttifakı çok daha büyük bir başarı elde edecektir."



'BU KARARI KOLAY VERMEDİM'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday adaylığını açıklamasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın kendisini hedef alan açıklamalarını ise şöyle yanıtladı:



"AKP 30 ilçede ve Büyükşehir'de adaylarını belirledi. Ondan sonra da bizim adaylarımızı belirlemek üzere kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bilgi kirliliği yaratarak yönlendirmeye çalışıyorlar. Ben aday adaylığımı açıkladıktan sonra AKP'den Genel Başkan Yardımcısı, İl Başkanı ve milletvekili arkadaşlardan açıklamalar geldi. Arkadaş ben senin adayına bir şey dedim mi? Başka bir siyasi partinin adayının kim olacağından size ne? Sen kendini ve projelerini anlatırsın, İzmirli de değerlendirir. Aziz Kocaoğlu aday adayı oldu diye paniğe kapılmanın anlamı yoktur. Bize dil uzatmanın da anlamı yoktur. Evet gizlisi saklısı yok. Aday olmayacağımı söylemiştim. Bütün zorlamalara rağmen, zaruret olana kadar da aday olmama kararımı sürdürdüm. Ben İzmir'de 15 sene belediye başkanlığı yapan biri olarak, hemşerilerimin çıkarlarını korumak zorundayım. Beni bu göreve CHP getirdi. Benim CHP'ye borcum var. Partimin başarılı olması için inisiyatif almam gerekiyordu. 15 yıl belediye başkanlığı yapan birinin bir tehlike gördüğünde ortaya çıkmaması, sorumluluk üstlenmemesi kabahattir. Bu kararı vermeden önce son 3 gün boyunca hiç gözümü kırpmadım. Bu kentte her sokağa gidiyorum. Her köye gidiyorum. Müdahil olmadığım takdirde olumsuz bir sonuçla karşılaşıldığında hemşerilerim bana 'neden sorumluluktan kaçtın' diye hesap sorarsa, onlara ne cevap vereceğim. Ben bu kentte yaşıyorum. Bundan sonra da bu kentte yaşayıp ölmek istiyorum. Bu kente karşı görevimi yapmazsam bu laflar arkamdan gelmeyecek mi? Ben bu sorumluluğu üstlenerek aday adayı oldum. Özgür iradeyle bırakan da, 'bir başka arkadaş gelsin görev yapsın' diyen de bendim. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi. Gönlümün istediği de, uzun zamandır hayal ettiğim de buydu. Bu karar kolay verilmemiştir. Takdir Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisi ve MYK'nındır. Biz buradayız. Aday olsam da olmasam da gelip burada gereken çalışmaları yapacağıma söz veriyorum."



İZMİR



===================



Edirne Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay 'zimmet' suçlamasıyla başlatılan ve 'su faturaları tahsilatında usulsüzlük yapıldığı' iddiasıyla genişletilen soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda inceleme yaptı. Polis ekipleri, bazı personelin evlerinde de arama gerçekleştirdi.



Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan N.B., geçen yıl Aralık ayında abone imzalarını taklit ederek, geri verilmesi gereken yaklaşık 100 bin TL tutarındaki depozito ücretini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne Belediyesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.B., sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüpheli N.B.'nin verdiği ifade üzerine soruşturma genişletildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zimmet suçlamasının yanı sıra 'su faturası tahsilatında usulsüzlük' iddialarına yönelik Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda inceleme yaptı. Bilgisayarların imaj kayıtları alınarak, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bazı personelin evlerinde de arama yapıldığı belirtildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.



EDİRNE

