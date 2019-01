Dha Yurt Bülteni -12

SMA hastalığından ölen Arda Tahsin, gözyaşları arasında toprağa verildiKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastalığından yaşamını yitiren Arda Tahsin Acen (11), Eskibedir köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SMA hastalığından ölen Arda Tahsin, gözyaşları arasında toprağa verildi



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastalığından yaşamını yitiren Arda Tahsin Acen (11), Eskibedir köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Metin Acen, "İlacı temin edebilseydik oğlum ölmeyecekti. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi.



Lüleburgaz'da oturan Metin ve Mezide Acen çiftinin 3 çocuğundan Arda Tahsin Acen'e 3 yaşındayken omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldıran SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Küçük Arda Tahsin'e geçen 31 Aralık'ta hastalığının ilerlemesi sonucu Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda Tahsin, kurtarılamadı.



Arda Tahsin Acen'in cenazesi, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskibedir köyüne getirildi. Köyde, Arda Tahsin için cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarına boğulan baba Metin Acen taziyeleri kabul ederken, şunları söyledi:



"Oğlum evde rahatsızlandı, biz de yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile alıp Lüleburgaz'da özel bir hastaneye götürdük. Orada birtakım müdahaleler yapıldı ve daha sonra Çorlu'daki hastaneye sevk edildik. Burada doktorlar gerekli müdahalenin ardından oğlumu yoğun bakım ünitesine aldı. Aradan 22 gün geçti, oğlum vefat etti. Oğlum, kullanması gereken ilacı temin edemediğimiz için hayatını kaybetti. İlacı temin edebilseydik oğlum ölmeyecekti. 20 Aralık 2018 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok."



Arda Tahsin Acen'in cenazesi, Eskibedir köyündeki camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), -



==================



Samsun'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı (2)



HASTANEYE YATIRILDI



Samsun'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.K.'nin hastanede akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığı araştırılıyor.



Görüntü Dökümü



------------



-Yaprak Koçer'in anonsu



-Siteden görüntü



-Detaylar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Tayfur KARA/ SAMSUN,



==================



Karlıova'da bazı öğrenciler 5 gün sonra karne aldı - (ÖZEL) -



Son yılların en çetin kışını yaşayan BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde öğrenciler 5 günlük gecikmenin ardından karne heyecanı yaşayabildi.



Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerdeki öğrenciler kar yağışının ulaşımda yaşattığı aksamalar nedeniyle geçen Cuma günü karne alamadı. Karlıova'ya bağlı Bahçe köyünde yolların temizlenerek ulaşıma açılmasıyla bugün Ayten Tekışık İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Kaymakam Levent Yetgin, 214 öğrenciye karnelerini dağıttı. Öğrenciler, 5 günlük gecikmenin ardından karne sevinci yaşadı.



Kaymakam Levent Yetgin, kar ve tipi nedeniyle köy yolunun 10 günden fazla süredir kapalı olduğunu belirterek, öğrencilerin karne heyecanı yaşamaları için ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Bahçeköy yolunun saatler süren çalışma sonucu ulaşıma açıldığını ifade eden Kaymakam Yetgin, "Bugün ben de öğretmenlerimiz ile birlikte köye gelip öğrencilerin karne heyecanını birlikte yaşayalım istedim. Kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 26 gün okullar tatil edildi. Öğrencilerimiz derslerinden geri kalmasın diye öğretmenlerimiz yoğun bir mesai harcayarak aradaki farkı kapattılar. Burada kar kalınlığı 2 metreyi geçti ve bu kış şartlarına rağmen öğretmenlerimiz büyük sıkıntılara rağmen görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar" dedi.



'YOLLARDA MAHSUR KALIYORDUK'



Bahçe köyündeki Ayten Tekışık İlk ve Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Saime Ercan ise, tipi ve fırtınadan dolayı okula gelip gitmekte büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, "Bir hafta gecikmeli karnelerimizi dağıtabildik. Okula gelme şansımız yoktu. Burada kar ve tipi eğitimi olumsuz yönde etkiliyor. İlçeden köye gelmemizde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çoğu zaman yollarda mahsur kalıp, servis aracımızı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte iterek kardan çıkmasını sağladık. Ama yine de okulumuzu ve öğrencilerimizi çok seviyoruz" diye konuştu.



Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kar nedeniyle yolu kapalı 11 köyün öğrencilerinin karneleri de dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.



Görüntü Dökümü



-----------



Okuldaki karne töreni



Kaymakamın öğrencilere karnelerini dağıtması



Kaymakamın konuşması



Öğretmen Saime Ercanın konuşması



Öğrencilerin konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),



===================



Edirne'de yaralı at iğneyle uyutulacak



Edirne'de geri dönüşüm malzemesi yüklü talikayı çeken at, açlık ve yorgunluk nedeniyle yere yığılarak yaralandı. Edirne Belediye Başkan yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kaburga kemikleri kırılan atın iç kanama geçirdiğini ifade ederek, "Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda hayvan büyük bir sakatlık geçirdi" dedi.



Edirne'de talikayla geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçimini sağlayan Recai T.'ye ait at, açlık ve yorgunluktan dolayı 1'nci Murat Mahallesi'ne geldiğinde bitkin bir halde yere yığıldı. Arkadaşlarıyla birlikte atı yerden kaldırmayan Recai T., Edirne Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Belediye ekipleri ilk incelemede güçsüz kalan atın, kaburgalarının kırılıp iç kanama geçirdiği belirledi. Yaralı at, daha sonra Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne götürüldü.



'BAKAMAYACAKLARI HAYVANLARI BİZE GETİRSİNLER'



Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, at sahiplerinin yeterli besleyemediğinden dolayı bu tür vakaların yaşanmasının son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek, "Bugünkü olay da bizi çok üzdü ve yaraladı. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda, büyük bir sakatlık geçirdi. Bakamayacakları hayvanları bize bildirsinler, biz elimizden geleni yapalım. Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil bu hayvanlar. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar. Bakın bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken ne yazık ki ayağı kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi. İç kanama geçiren ve kaburgaları kırılan atın durumunun kötü. Sahibinin de izniyle ne yazık ki at daha fazla acı çekmemesi için uyutulacak" dedi.



Görüntü dökümü:



------------



Yaralı attan genel



Yaralı attan detay



Diğer atlardan genel-detay



Atın sahibi



Edirne Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri aracının gelişi



Veterinerin müdahalesi



Farklı açılardan detay



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



==============



Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor



Hatay'ın Arsuz ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları sürüyor.



İKEM Koleji civarında bot ile denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen'in yakınlarının haber alınamadığı başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlarla ve dalgıç ekibiyle, Hakan Şen'in balığa çıktığı nokta ve çevresinde yürütülüyor.



Görüntü Dökümü



---------------------



Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi



Dalgıçların denize girerek arama çalışmaları



karada ekiplerin çevreyi kontrol etmesi



Kaybolan balıkçının sağlık fotoğrafı



SÜRE: 03'56" BOYUT: 179 MB



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),



===================



Eskişehir'de, Gaffar Okkan için mevlit okutuldu



Eskişehir'de, 18 yıl önce Diyarbakır'da şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi için mevlit okutuldu.



Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy için, ölümlerinin 18'nci yıl dönümünde Reşadiye Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına, Gaffar Okkan anısına düzenlenen hentbol turnuvası için Hatay'dan gelen Atınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.



Gaffar Okkan'ın arkadaşı Kazım Ay, "Gaffar ağabey 24 Ocak 2001 yılında, Diyarbakır'da hain bir saldırı sonucu şehit düştü. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü içinde canını, kanını son damlasına kadar bu topraklara akıtmıştır. Vatanını, milletini seven bu güzel insanı bugün burada anıp, onun mevlidini okutuyoruz" dedi. Mevlit sonrası kılınan öğle namazından sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.



Görüntü dökümü:



-----------



-Cami dışından,



-Camiye gelen polislerin,



-Hentbol takımı sporcularının,



-Mevlitten,



-Kazım Ay'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Boyut: 245,74 MB



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA



===================



Ünlü top modeller If Wedding Fashion İzmir'de podyuma çıktı



İzmir'de 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında gerçekleşen defilede birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinlikler göz doldurdu. Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer gibi ünlü top modellerin de aralarında bulunduğu defilede özel koleksiyon tasarımlar izleyicilerden tam not aldı.



Avrupa'nın en büyüğü olan If Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 13'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar kapsamında düzenlenen defilede Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer gibi ünlü top modeller podyuma çıktı. Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz'e ait firmanın 30 parçalık birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinliklerin sergilendiği defile, izleyicilerden tam not aldı. Öte yandan defileyi izleyenler, gümüş işlemeli gelinlikleri ve tasarım abiyeleri ilgiyle takip ederek fotoğraf ve video çekimi yaptı. Organizasyonu gerçekleştiren firma sahipleri Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz muhteşem bir defile ortaya koymanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Defileden genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Hande NAYMAN- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,



====================



7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı



Malatya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, çoğu askerlikten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandığı belirtildi.



Haber: Taha AYHAN/MALATYA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kerç Boğazı'ndaki Faciada Ölen Genç, Bedelli Askerlik İçin 20 Gün Önce Gemide İşe Başlamış

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu

Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı