Dha Yurt Bülteni-12

1)FIRTINANIN ZARAR VERDİĞİ SERALAR TAMİR EDİLİYORANTALYA'nın Serik ilçesinde hortum, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören seralarda tamirat çalışması başlatıldı.

1)FIRTINANIN ZARAR VERDİĞİ SERALAR TAMİR EDİLİYOR



ANTALYA'nın Serik ilçesinde hortum, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören seralarda tamirat çalışması başlatıldı. Serik ilçesinde geçen cumartesi günü etkili olan dolu yağışı ve ardından oluşan hortum nedeniyle 15 mahallede yaklaşık bin 500 dönüm cam ve plastik sera zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının ardından üreticiler, ürünlerin telef olduğu seralarda tamirat çalışması başlattı. Bilginler Mahallesi'ndeki seraları zarar gören Doğan Yıldırım, kırılan camları yenilemeye başladıklarını ancak cam bulmakta zorlandıklarını söyledi. Mahsulün zarar gördüğünü belirten Yıldırım, "Zararımız büyük. Bankaya ve ilaç firmalarına borçlandık. Yardım bekliyoruz. Borçlarımız ertelensin" dedi. Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afetten dolayı cama büyük talep olduğunu anlattı.



CAM KIRIKLARI NEDENİYLE SERALARA GİREMİYORLAR



Burmahancı Mahallesi'ndeki seraları zarar gören Osman Balaban ise şöyle dedi:



"Doludan dolayı seralarımızda çok büyük zarar var. Köylünün ve çiftçinin en verimli zamanıydı. Yeni satmaya başlayacaktık. Çiftçi mağdur oldu. Özellikle bizim mahallemiz dolu kaynaklı zarar var. Bugün seralardaki biberi toplayacaktık fakat şu an ürünü toplayamıyoruz. Çünkü camlar kırık, içeriye girmek tehlikeli. Temizlemek ve yenilemek en az bir ay sürer. Bu yıl mağdur olduk. Bu yıl ki mahsulümüzden hiçbir şey beklemiyoruz." Burmahancı Mahallesi'nde üretim yapan Aygül Balaban da dolu nedeniyle sera camlarının kırıldığını kaydetti. Balaban doğal afet nedeniyle sebze fiyatlarının yükseleceğini belirtti. Üreticilerden Soner Yıldırım da afet nedeniyle mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



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Seralardaki çalışmalardan detaylar



Üretici röpleri



Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),



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2)ANTALYA'DA HORTUM FELAKETİNİN ARDINDAN YAZDAN KALMA BİR GÜN



ANTALYA'da 4 gün süren hortum ve fırtına felaketinin ardından bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahile koştu. Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren kentte hayatı kabusa çeviren yağış, fırtına ve hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, güneşi gören yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı kişiler denize girerken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi ve çocukları ile oynamayı tercih etti. Kendisi gibi öğretmen olan eşi ve çocuğu ile tatile çıktıklarını söyleyen Osman Savat, "Yakınlarımıza Antalya'ya gittiğimizi söyledik. Bunun üzerine bizi telefonla arayıp hemen dönmemizi, Antalya'da felaket yaşandığını söylediler. Biz de ısrarla buraya gelmek istedik. Şimdi ise cenneti yaşıyoruz" dedi. Oğluyla sahile gelen Rus kadın ise 2 gün önce dev dalgaların görüldüğü sahilin yeniden cennete döndüğünü belirtti.



ALANYA'DA DA GÜNEŞ AÇTI



Alanya ilçesinde de günlerdir süren yağışlı havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 17 derece, nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü ilçede güneşi fırsat bilenler sahile ve yürüyüş yollarına indi. Bazı kişiler sahildeki banklarda güneşin keyfini sürerken bazıları ise sahilde vakit geçirdi.



Görüntü Dökümü



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Konyaaltı-çakırlar deresinden detay görüntüler



Konyaaltı sahilinden görüntüler



-Sahilde balık tutan ve ailesiyle birlikte gelen kişilerden detay görüntüler



Sahil bandında yürüyen kişilerden detay görüntüler



Röp1: Natalie



Röp2: Osman savat



Denizden detay görüntüler



519 MB/// 4.46 "



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,



Görüntü Dökümü



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- Sahilden görüntü



- Bisiklete binenler



- Detay



Kamera: Engin ANAK/ALANYA



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3)DEVLET HASTANESİNİN ESKİ BİNALARI HARABEYE DÖNDÜ



ANKARA'nın Polatlı ilçesinde devlet hastanesinin yeni yerine taşınması ardından boşalan 2 bina, harabeye döndü. Polatlı'nın Şehitlik ve Şentepe Mahallelerinde bulunan Devlet Hastanesine ait 2 blok, 2015 yılında Karapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 300 yataklı yeni yerine taşındı. Taşınma sonrası toplam 200 yataklı 2 blok Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildi. Fakat kaderine terk edilen binalarda elektrik kabloları çalındı, malzemeler tahrip edildi. Madde bağımlılarının barınak olarak kullandığı öne sürülen binaların camları da kırıldı.



MANSUR YAVAŞ'IN KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Polatlı'da yaşayan muhtar adayı kardeşi Mahir Yavaş, binaların kaderine terk edilmesine tepki gösterdi. 2 binanın mahallede hayatı tehdit eder hale geldiğini söyleyen Mahir Yavaş, "Şehitlik ve Şentehe mahallelerinde bulunan binalar mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Uyuşturucu bağımlıları geceleri ateş yakıp madde kullanıyorlar. Vatandaşlar buralardan geçerken korkuyor. Binalardaki kablolar ve para edecek materyallerin tamamı çalındı. Binalar tahrip edildi. Yetkililerin bu binalar hakkında bir an önce işlem yapmasını bekliyoruz" dedi.



Taksici Osman Çelik ise, binaların 4 yıldır çürümeye terk edildiğini belirterek, "Tinercilerin, sokak hayvanlarının barınağı haline geldi. Artık durum tehlike saçar hale geldi. Yetkililere defalarca söyledik fakat sonuç alamadık. Burada taksicilik yapmaya korkar olduk" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Muhtar adayı Mahir Yavaş'ın konuşması



-Taksici Osman Çelik'in konuşması



-Binanın genel görüntüsü



-Binanın içeriden farklı görüntüleri



Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara),

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