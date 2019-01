Dha Yurt Bülteni- 12

Kerç Boğazı'nda ölen stajyer gemici son yolculuğuna uğurlandıKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut baba ocağı Yalova'da toprağa verildi.

Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut baba ocağı Yalova'da toprağa verildi.



Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakın transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan biri olan 22 yaşındaki Sinan Karabulut'un cenazesi için memleketi Yalova'nın Kadıköy İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Orhan Karabulut ile ağabeyinin denizci üniformalarını giyen kardeşi Enes Karabulut taziyeleri kabul etti. Tabuta Türk bayrağı ve ölen denizcinin kepinin olması ise dikkat çekti.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Orhan Karabulut, burada yaptığı kısa açıklamada olayın takipçisi olacaklarını söyledi.



Kadıköy Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sinan Karabulut'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Karabulut'un naşı Kadıköy Belde Mezarlığı'na defnedildi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.



Kardak kayalıklarında sakinlik sürüyor



Muğla'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümü sonrası Türk askeri bugün de kayalıklar çevresinde bekledi. Yunan askeri bölgeye gelmezken, öğlene kadar geçen zamanda bölgede sakinlik hakim oldu.



Gümüşlük Mahallesi açıklarında 28 Ocak 1996'da Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıl dönümünün ardından bugün de Türk askeri bölgede bekledi. Öğle saatlerine kadar geçen sürede herhangi bir Yunan sahil güvenlik ekibi, kayalıkların yakınına gelmedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3 fırkateyn ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ise dün olduğu gibi bugün de bölgedeki nöbetini sürdürdü. Fırkateynlerden biri Çatal Ada yanında, diğeri Çavuş Adası yanında bekledi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye yaptı.



Fabrikada patlama ihbarına herkesi alarma geçirdi



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikada patlama olduğu ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirirken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.



Olay, dün gece Malkara Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi sanayi bölgesinde bir fabrika da patlama olduğu ve fabrikanın yandığı ihbarı yaptı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı araştırmada çevrede kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan bir ateşin olduğunu ve fabrikada patlamanın asılsız olduğunu belirledi.



Olaydan habersiz olduğunu ve birden tüm ekipleri karşısında görünce şaşırdığını anlatan Malkara Organize sanayi Bölgesi Güvenlik Müdürü İbrahim Çakmak, "Yeni devriye attık. Giriş kapısına geldik. Ne olduğunu anlayamadan birden karşımıza ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Patlamanın ve yangının nerede olduğunu sordular. Öyle bir şey olmadığını söyledim. Hep birlikte yangın aramaya başladık. Allah şükür hiç bir şeyin olmadığını gördük. Büyük kargaşa yaratmanın anlamı yok. Bu ihbarı yapan kişide belli değil. Neden böyle bir ihbar yaptı oda belli değil. Herhangi bir olayda yok. Böyle yalan ve asılsız ihbar bizleri çok üzdü. Biz zaten burada sürekli devriye atıp kontrollerimizi yapıyoruz" dedi.



Asılsız ihbara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.



-Tüm ekiplerin bölgeye gelişi



-Kargaşa anı



-Yakılan ateş



-İbrahim Çakmak'ın konuşması



-Tüm ekiplerden detay



-Çevreden detay



Kaçak ocak sahibine 6 yıl 8 ay hapis



Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen tekrar açılan, 2 işçinin yaşımı yitirdiği kaçak maden ocağının sahibi Şenol Medik(53), 15 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Subatan Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında 7 Temmuz 2018'de meydana gelen göçükte, işçiler Erkan Conkur(46) ve Hasan Yıldız(30) yaşamını yitirdi. Tutuklanan ocak sahibi Şenol Medik hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasındaki bilirkişi raporunda, tutuklu sanık Şenol Medik'in yüzde 70 asli kusurlu, ölen maden işçilerinin de 'kaçak ocak olduğunu bilerek, çalıştıkları' gerekçesiyle yüzde 15'er tali kusurlu bulunduğu belirtildi. Ayı zamanda ocağın ruhsatsız işletildiği için daha önce mühürlendiği ancak tekrar açılarak üretime devam edildiği ifade edildi.



Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şenol Medik, ölen işçilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Şenol Medik, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şenol Medik'i 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



-Ocaktan detaylar



-Ölen işçinin çıkarılması



-Cenaze töreni



-Adliyeden detay



-Ölen işçilerin fotoğrafları



Kurt sürüsünün beslenme saati fotokapanda



Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatını görüntülerdi. Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerde, kurt sürüsünün avladıkları başka bir hayvanı yedikleri anlar görülüyor. Görüntülerde, kurtların ardından iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilkinin de aynı avdan arta kalanla beslendileri yer alıyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor.



Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışması yapıyor.



-Kurt, Kızıl şahin, kızıl akbaba ve tikli beslenirken görüntüler



Sunucu Özlem Yıldız, oğlunu Uludağ'da jandarmadan tslim aldı



Uludağ'da oğlu Demir Serter ile birlikte tatil yaptığı sırada borçları yüzünden Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarldığı mahkemece tutuklanan Sinan Serter'in eski eşi sunucu Özlem Yıldız, olayın ardından Uludağ'a gelerek, oğlu Demir Serter'i jandarmadan teslim aldı.



Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, iddiaya göre borçları yüzünden jandarma ekipleri tarafından oğlunun yanında gözaltına alındı. Uludağ Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye çıkartılan Serter, tutuklanarak Bursa Açık Cezaevine gönderildi.



HABERİ ALIR ALMAZ ULUDAĞ'A KOŞTU



Kötü haberi alan Serter'in eski eşi ünlü sunucu Özlem Yıldız, İstanbul'dan yola çıkarak Bursa Uludağ'a geldi. Burada jandarma ekiplerinin yanındaki oğlu 10 yaşındaki Demir Serter'i teslim alan Yıldız, bir otele yerleşti. Oğlunun moralini ve psikolojisini düşünen Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter'i kayak yapması için pistlere çıkarttı. Demir Serter, birinci oteller bölgesindeki pistlerde kayak yaparken, ünlü sunucu da bir kafede arkadaşlarıyla birlikte onu izledi. Basın mensuplarının sorularını kabul etmeyen Yıldız, oteline girerek gözden kayboldu.



-Pistlerde yüyüren Özlem Yıldız ve oğlu Demir Serter'den görüntüler



-Otele girmesi



DHKP- C şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı



Edirne'de, 'DHKP- C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.K. (51), Yunanistan'a kaçmak isterken tarlada jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, Yunanistan'a kaçmak isteyen kişiyi tarlada yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelinin 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.



Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı



Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlandığını tespit eden polis Elazığ merkezli Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.



