Dha Yurt Bülteni -12

Bakan Pakdemirli, "Hayvana yönelik şiddet suç sayılacak""ARTIK PETSHOPLARDA KEDİ VE KÖPEK SATILMAYACAK"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasında, hayvanlara yönelik şiddetin kabahat kapsamından çıkarıp suç haline gelmesini kararlaştırdıklarını, yeni çıkacak yasanın kamuoyu...

Bakan Pakdemirli, "Hayvana yönelik şiddet suç sayılacak"



"ARTIK PETSHOPLARDA KEDİ VE KÖPEK SATILMAYACAK"



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasında, hayvanlara yönelik şiddetin kabahat kapsamından çıkarıp suç haline gelmesini kararlaştırdıklarını, yeni çıkacak yasanın kamuoyu vicdanını rahatlatacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, artık petshop'larda kedi ve köpek satılmayacağını da kaydetti.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de çeşitli temaslarda bulunup, açılışa katıldı. Bakan Pakdemirli, ilk olarak Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün Sevindik Pazaryeri'nde düzenlediği ceviz fidanı dağıtım törenine katıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da eşlik ettiği fidan dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ceviz ithalatçısı bir ülke olduğunu, ihracatçı konuma gelmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin orman ve ağaç varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Orman varlığımızı son 16 yılda 1.5 milyon hektar artırdık. Toplam arazilerimizin 2013 yılında yüzde 30'u orman ve ağaçlık arazi olacak. Bu yapmamız gereken bir sorumluluktu. Bunun neferi olmaktan gururluyuz. 2023'e kadar dünyada yaşayan 7 milyar insan için, yani her kişiye bir adet ağaç dikme hedefimiz var. Türkiye bugün itibariyle cevizde ithalatçı konumunda, ithalatçı konumundan, ihracatçı konuma geçeceğiz. Ceviz 500 yıl yaşayan bir varlık. Cevizin anavatanı Türkiye'dir. İthalatçı konumunda olmamamız gerekiyor. Bu açığı çok hızlı bir şekilde kapatacağız. Bakanlığımız çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Türkiye dünyada dördüncü büyük üretici, birinci Çin, ikinci ABD, üçüncü ise İran geliyor. Ama biz burada level (kademe) atlayıp, üst sıralara yerleşmek istiyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından vatandaşlara ceviz fidanı dağıttı.



TESİSİ AÇTI, DENİZLİ HOROZU VE SOKAK KÖPEKLERİNİ SEVDİ



Bakan Pakdemirli, fidan dağıtım töreninin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Karakurt Mahallesi'nde yaptırdığı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın açılışını yaptı. Tesisteki rehabilite edilen sokak hayvanlarını kucağına alan Bakan Pakdemirli, tesisten hayvan sahiplenen vatandaşlara mama da dağıttı. Bakan Pakdemirli, bir sokak köpeğini kucağına alıp uzun süre sevdi. Tesisteki Denizli horozu üretim bölümünü de inceleyen Bakan Pakdemirli, horozla gazetecilere poz verdi. Ardından tesisin poliklinik bölümüne geçen Pakdemirli, burada bir sokak köpeğinin sezaryenle dünyaya getirdiği iki yavruyu sevdi. Bakan Pakdemirli bir aylık bir yavru köpeğe 'Paşa' ismini verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da diğer yavrunun adının 'Cesur' olmasını istedi.



AVRUPA ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ



Bakan Pakdemirli, Avrupa ülkelerinde sahiplendirilemeyen hayvanların uyutulması işlemini eleştirerek, "Ben de bir köpek sahibiyim. Belki 30'lu yaşlarda köpek sahibi olduğum için bu işin ne kadar güzel olduğunu anlamamıştım. Köpekler ve dolayısıyla tüm hayvanlar duyguları olan varlıklar. Bu duygu sahibi canlılara da insan gibi davranmamız gerekiyor. Avrupa'da medeni dediğimiz ülkeler, hayvanları alıyorlar, 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse uyutuyorlar. Bizim asla ve katta böyle bir şeye gönlümüz razı gelmez. Biz, bir şekilde buradaki iyi şartlarda hayvanlarımızı alıp kısırlaştırıp, aşılarını yapıp doğal ortamlarına bırakmanın yollarını arıyoruz" dedi.



HAYVAN BARINAKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR ARTACAK



Bakanlık olarak son yıllarda yaptıkları çalışmalara değinen Bakan Pakdemirli, "Belediyelerle ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olan bir kurumuz. Hayvan barınaklarının teorik olarak yüzde 40'ını Bakanlığımız karşılıyor. Bugüne kadar son 8-9 yıl içerisinde 40 milyon liraya varan bir yatırım yapmışız. İmkanlarımız arttıkça çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ancak buraları kalıcı ikamet olarak görmemek lazım. Hayvanlarımızı doğal ortamlarına bırakmanın yollarını bulmamız lazım. Son 15 yılda Türkiye genelinde 1.5 milyon sahipsiz hayvanın aşısını yapmışız. 1 milyon hayvanı da kısırlaştırmışız. 300 binin üzerinde hayvanı da bakım evlerinden bir şekilde sahiplendirmişiz. Sahiplendirme oranını arttırırsak çok daha iyi olacak. Ne kadar artırırsak onlara sıcak bir yuva sağlamış olacağız" diye konuştu.



3 BAKANLIK ANLAŞTI, HAYVANA YÖNELİK ŞİDDET SUÇ SAYILACAK



Bakan Pakdemirli, hayvana yönelik şiddet olayları kapsamında detaylı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Çok konuşulan bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili biz çok uzun çalışma yaptık. Ana çerçeve olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir anlaşmaya vardık. Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fillerini, kabahat kapsamından çıkarıp suç haline gelmesini kararlaştırdık. Bu yasanın en kısa zamanda çıkacağını ve kamuoyu vicdanının biraz daha rahatlayacağını umuyorum. Petshop'larda bundan böyle kedi köpek satılmayacak. Kötü ortamlarda, camekanların arkasında hayvanlarını sergilenmesini biz doğru bulmuyoruz. Bunlar ya kataloglardan ya da internet ortamından, olabildiğince de sahiplendirerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanları sokağa terk edenlere de yaptırım uygulamayı planlıyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------



-Bakan Bekir Pakdemirli, sokak hayvanlarını severken



-Bakan Pakdemirli'nin Denizli horozunu kucağına almasından görüntü



-Bakan Pakdemirli'nin yavru köpeğe isim vermesinden görüntü



-Bakan Pakdemirli'nin konuşması



-Bakan Pakdemirli ceviz fidanı dağıtmasından görüntü



-Bakan Pakdemirli'nin ceviz fidanı dağıtımındaki konuşmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



====================



Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı



Bolu'da, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, yolun beyaza bürünmemesi için çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Kar yağışı



-Yoldan geçen araçlar



-Karayolları araçları



-Detaylar



Süre: 01.17-Boyut: 145.7 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



===============



Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı



Şanlıurfa'da, annesi emzirirken nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalan Suriye uyruklu 3 aylık Turkuyi Elhamdo, yaşamını yitirdi. Babası Muhammed Elhamdo, minik bebeğinin cenazesini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kucağında taşıdı.



Olay, dün gece Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Sofa Elhamdo, kız bebeği Turkuyi'yi emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. Annenin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp öldüğü belirlenen minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için babası Muhammed Elhamdo'nun kucağında Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, otopsisi tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Adli Tıp Kurumuna gelen cenaze aracı



Suriyeli bebek babasının kucağında morga götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95MB



Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -



=====================



Otobüs şoförüne bıçaklı saldırı kamerada



Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün şoförü Nizamettin Kanşıray, kimliği belirsiz bir yolcusu tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, saldırı anı araçtaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Efeler ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Aydın Otobüs Terminali'nden Efeler ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne giden ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Nizamettin Kanşıray yönetimindeki halk otobüsüne, Orta Mahalle'den bir yolcu bindi. Diğer tüm yolcular bir süre sonra inerken, Orta Mahalle'den binen bu yolcu ile şoför Kanşıray arasında tartışma çıktı. Araç kamerasının görüntülediği o anlarda saldırgan, aracı kullandığı sırada Kanşıray'a yumruk attı. Bunun üzerine Kanşıray'ın aracı durdurup yerinden kalkarak saldırgana karşılık verdiği gözlendi. Saldırgan ayakta da yumruk attığı Kanşıray'ın boğazını sıktı. Saldırgan, son olarak yanındaki bıçağı çıkartarak Kanşıray'ı her iki elinden 3 ve göğsünün 1 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan Efeler Belediyesi'nin 2 temizlik işçisi, bu sırada otobüsteki kavgayı görüp araca koştu. Şoför Kanşıray kapıyı açınca, saldırgan inip kaçtı.



Şoförün yanına gelen temizlik işçileri ise sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Nizamettin Kanşıray'ı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, saldırganın belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan; Aydın Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da olayı kınayarak, yaralı şoförün yardımına koşan temizlik işçilerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



Şoförle sürücünün kavga anı



Olaydan sonra otobüsün görüntü



Güvenlik kamerası görüntüsü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



===============



İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Türkiye seçimlerde çok başarılıdır



İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır. Özellikle Cumhuriyetle birlikte daha çok seçim yapılır. Türkiye bütün seçimleri birkaç seçim hariç 1946 seçimleri çok konuşulur ve tartışılır ki o seçimler hariç, Türkiye seçimlerde çok başarılıdırö dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Amasya programı kapsamında Amasya Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil, Valisi Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.



Erdil daha sonra, valikte İZDES İl Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı. Erdil, Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştireceğini hatırlatarak, bazı çevrelerce seçim ve seçim ortamının maniple edildiğini belirtti. Erdil, "Bu istikamette her türlü şiddette güvenliği bozucu olayları yakın takip edeceklerdir. Siyasal şiddette dahil, Amasya'da böyle bir sorun yok ama ülkemizin bazı bölgelerinde bir takım oluşumlar bunları siyasi parti olarak yorumlayamayacağımız oluşumlar, hatta siyasi parti altında siyasal şiddet ve terör üretiliyor. Seçim ve seçim ortamı maniple ediliyor. Bunu devlet olarak engellemek bizim görevimizdir. Vatandaş özgür bir ortamda reyini kullanmak zorundadır. Her türlü korkudan uzak, özgürce oy kullanmak zorundadır. Bunu sağlamak gerek mülki idare olarak, gerekse devlet olarak bizim görevimizdirö dedi.



'TÜRKİYE SEÇİMLERDE BAŞARILIDIR'



Türkiye'nin seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve alt yapısına sahip olduğunu vurgulayan Erdil, "Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır. Özellikle Cumhuriyetle birlikte daha çok seçim yapılır. Türkiye bütün seçimleri birkaç seçim hariç 1946 seçimleri çok konuşulur ve tartışılır ki o seçimler hariç Türkiye seçimlerde çok başarılıdır. Hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Ziyaret ve Erdil'in açıklamaları



BOYUT: 51 MB



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA-DHA



=====================



Tribün lideri 'Beter'in heykeli ilgi bekliyor



Bandırmaspor'un 4 yıl önce maç sırasında kalp krizi geçirip ölen tribün lideri 'Beter' lakaplı Metin Çokgezen'in, Sevgi Yolu'na yapılan heykeli kuş pisliğiyle kaplandı.



Tribün lideri 'Beter' lakaplı Metin Çokgezen, takımının Gümüşhane'de 8 Mart 2015 tarihinde yaptığı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çok sevilen Çokgezen için daha sonra Bandırma Belediyesi tarafından Sevgi Yolu'na heykel yapıldı. Heykel ve üzerine oturulan bankın kuş pislikleri ile kaplı hali çevredekileri üzdü. Bölge esnafı, belediye ekiplerinin heykeli zaman zaman temizlediğini ancak çok geçmeden heykelin yine kuş pislikleri ile kaplandığını belirterek, heykelin başka bir yere taşınmasının çözüm olabileceğini söylediler.



Görüntü Dökümü



---------



-Heykelden detaylar



-Açıklamalar



-Genel görüntüler



Süre: 3 dakika 4 saniye, Boyut: 344 MB



Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA(Balıkesir),



===================



Duvarlar tuvale dönüştürüyor



MANİSA'nın Salihli ilçesinde çocukluğundan beri alçı ve dekorasyon işleriyle uğraşan 29 yaşındaki Fehim Yeydem, kendine has yöntemlerle geliştirdiği 3 boyutlu çalışmalarla duvarları tablolara dönüştürüyor.



Alçı ve dekorasyon ustası, evli ve 2 çocuk babası Fehim Yeydem, ev ve işyeri duvarlarını tuval gibi kullanıp, tabloları aratmayan eserler ortaya çıkarıyor. Müşterinin talebi doğrultusunda istenilen figürü önce kabartma tekniğiyle yapıyor, ardından boyayarak tabloları aratmayan eserler ortaya koyuyor.



EĞİTİM DE VERMEK İSTİYOR



Kabartma tekniğiyle 3 boyutlu tasarımları hiçbir eğitim almadan kendi kendini geliştirerek öğrendiğini belirten Yeydem, "Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda istenilen her türlü figürü duvarlara tasarlayabiliyoruz. Kabartma tekniğiyle yapılan görsel çalışmanın ardından boyama işlemiyle istenilen figür tamamlanmış oluyor. Tabii bu işlemler, hemen 1 günde tamamlanmıyor. Örneğin istenilen figüre göre sadece çizim 1 veya 2 gün, kabartma işlemi ise yine birkaç gün sürebiliyor. İnce işçilik ve zımpara gibi çalışmalardan sonra eser, yaklaşık 1 hafta sonra ortaya çıkıyor. İnsanların hayal ettikleri şeyleri duvarlara yansıtmak beni gerçekten de çok mutlu ediyor. Bu konuda gerek Salihli'de, gerekse talep edilen yerlerde eğitim vermek istiyorum. Amacımız bu yöntemin daha da yaygınlaşmasını sağlamak" dedi.



Hizmetten yararlanan kuaför salonu sahibi Halil Semih Esgin ise "Kendime ait kadın kuaför salonumun bir bölümüne kadın figürü ile alçı tasarımı yaptırmayı düşünüyordum. Fehim arkadaşımızla tanışınca bu hayalimi ona anlattım. Kendisi de bu talebim doğrultusunda, işyerimin bir bölümüne çok güzel bir tasarım yaptı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



3 boyutlu alçı çalışmasından görüntü



Fehim Yeydem'in konuşması



Halil Semih Esgin adlı vatandaşın konuşması



(Not: 325 MB görüntü- 5 dakika 20 saniye



Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı

Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek

Vicdansız, 5 Aylık Hamile Karısının Vücudunda Kırılmadık Yer Bırakmadı!

AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir