Dha Yurt Bülteni -12

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.



Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.



Manavgat Şelalesi tesisleri 1 aydır su altında



Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan aşırı yağış ve barajlardan su bırakılması nedeniyle Manavgat Şelalesi'nde, 1 aydır su seviyesi yükseliyor. Şelale tesislerindeki işletmeler, su baskınları nedeniyle kapalı tutulurken, şelaleyi görmeye gelen turistler de dönmek zorunda kalıyor.



Antalya ve çevresinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Manavgat Şelalesi ile çevresindeki işletmeler, yılbaşından bu yana sular altında kalıyor. Manavgat Şelalesi'ni besleyen Manavgat Irmağı ve Naras Çayı'ndaki Oymapınar, Manavgat ve Naras barajlarında yükselen su seviyesi nedeniyle sürekli su bırakılması sonucu şelaledeki seyir teraslarının bir bölümü, sular altında kaldı. Manavgat Şelalesi'nde su baskınları nedeniyle işletmeler, ocak ayı başından bu yana kapalı tutuluyor. Seyir teraslarının sular altında kalması nedeniyle şelaleyi görmeye gelen yerli- yabancı turistler de dönmek zorunda kalıyor.



Son 1 aydır ırmakta su seviyesinin yüksek olması nedeniyle Manavgat Şelalesi'nin su altında olduğunu belirten tesis çalışanlarından İbrahim Günseven, "1 aydır sular bu şekilde yüksek. Şelale olmadığı için girişlerden belediye para alamıyor. İçerideki işletmeler çok zararda. Gelen misafirlerin hepsi 'Şelaleyi göremiyoruz, her taraf kötü' diye isyan ediyor. İşletmemizin alt katı su altında, üst katında tavanlar çöktü. İşletme çalışanları da maddi olarak mağdur" dedi.



Manavgat Şelalesi'nden genel görüntü



İşletmenin içinden ve mutfaktan görüntü



İbrahim Günseven açıklaması



Şelaleden detay görüntüler



Yangında mahsur kalan babaanne ve torununu itfaiye kurtardı



Bursa'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan Zeynep Özer (75) ve torunu Alican Özer'i, itfaiye ekipleri kurtardı.



Selçuk Mahallesi Sabah Sokağı'nda oturan Ahmet Özer'e ait üç katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle Ahmet Özer'in evde bulunan annesi Zeynep Özer ile oğlu Allican Özer, içeride mahsur kaldı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, babaanne ile torununu evden çıkardı. Yangın, ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.



İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



-Evden görüntüler



-İtfaiye müdahalesi



-Kurtarma çalışmalar



-Detaylar



Evinde düşen Fatma Girik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde düşen oyuncu Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı. Girik, Bodrum Devlet Hastanesi'nde, 2.5 saat süren tedavisinin ardından taburcu edilip, ambulansla evine götürüldü.



Ünlü oyuncu Fatma Girik, bugün (pazartesi) saat 12.00 sıralarında, Torba Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybedip, düştü. Bakıcıları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından boyunluk takılan Girik, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen Girik'te kırık, çıkık olmadığı, elinde düşmeye bağlı ezikler oluştuğu belirlendi. Girik'in halsizlik nedeniyle düştüğü, bunun dışında sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi. Serum bağlanan Girik, bir süre gözlem altına alındı. Odasında bir süre uyuyarak dinlenen Girik, doktorlarının yaptığı son kontrolün ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.



-Taburcu edilen Fatma Girik'in acil servisten sedye ile çıkaralıp, ambulansa bindirilmesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Firma iflas edince, Almanya'ya tek seferi bulunan havalimanındaki uçuşlar iptal edildi



Zonguldak Havalimanı'ndan, 2009 yılından beri belirli aylarda sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine uçak seferi düzenleyen tek firma, alman Germania Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulununca 22 Mart'ta başlaması beklenen uçuşlar iptal edildi. Böylece havalimanına inen uçak firması kalmadı, biletlerini erken alan gurbetçiler de mağdur oldu.



Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı, 1999 yılında açıldı ancak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak 2002 tarihinde 'Trafik akışı olmadığı ve yolcu potansiyeli bulunmadığı' gerekçesiyle hiçbir uçak inmeden kapatıldı. 2006 yılında kurulan Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ZONHAV) havalimanını kiralamasının ardından, 21 Temmuz 2009 tarihinde alman Germania Havayolu şirketi tarafından Duseldorf- Zonguldak dış hat uçak seferleri, belirli aylarda haftada bir veya iki gün gerçekleştirilmeye başlandı. 2018 yılında ise 4 Mayıs'ta başlayan seferler 22 Kasım'da sona erdi.



ŞİRKETİN İFLASI ZONGULDAKLI GURBETÇİLERİ ÜZDÜ



22 Mart 2019'da aynı firma tarafından tekrar uçak seferlerinin başlaması beklenirken gelen iflas haberi Zonguldaklıları üzdü. Alman Germania Havayolu şirketi, Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulunarak uçuşların durdurulduğu bildirildi. Gurbetçilerin yoğun olduğu kentte, havalimanını kullananlar ZONHAV yetkililerini arayarak şirketin iflas kararı hakkında bilgi almaya çalıştı. Almanya'da yaşayan ZONHAV Yönetim Kurulu Başkanvekili Recep Kahya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak havayolu şirketinin iflas kararını doğruladı. 2019 yılı seferleri için bilet alan yolcuların bulunduğunu ifade eden Kahya, şöyle dedi:



"Daha dün öğlen saatlerinde 15 milyon euro destekle ilgili görüşmeler devam ederken bu gece havayolunun internet sitesinden yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu ve mahkemeye iflas müracatı yapıldığı bildirildi. Bundan sonraki süreçte bilet alan hemşerilerimizin durumuna gelince, yetkili kurumlara müracaat edip beklemekten başka çare yok. Eğer herhangi bir yatırımcı uçakları devralıp uçuşlara devam ederse belki yolcuları ücretsiz taşıyabilir. Bizlerde bekleyip konuyu takip edeceğiz. Çok üzgünüm. Zonguldak'a uçan ilk yolcu uçağı olarak ayakta kalmasını isterdim."



'700 BİN GURBETÇİ ALMANYA'DA YAŞIYOR'



Zonguldak Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da havalimanında uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazının faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın seferlerine başlaması beklediklerini söyledi. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten yaklaşık 700 bin gurbetçinin Almanya'da yaşadığını anlatan Çiloğlu, "Biz nasıl savunma sanayisinde artık dışa bağımlı kalmamın mücadelesini veriyoruz, havayolunda da dışa bağımlı kalmamalıyız. Dünyada sayılı bir yere gelen THY'nin bu görevi artık devir alacağını düşünüyoruz. Daha önce yetkililerle yaptığımız görüşmede, eksik olarak görülen ILS cihazının montajı sürüyor. 15 gün içinde bu montaj bitecek. Bundan sonra THY gerek yurt dışı gerekse yurt içi seferlerinde bu yükü kaldıracağını düşünüyoruz." dedi.



-Havalimanından uçak bekleyen vatandaşlar(arşiv)



-Havalimanına iflas eden firmanın uçaklarının inip kalkması(arşiv)



-Zonguldak havalimanından detay



-Drone görüntüsü



-Savaş Çiloğlu ile röp.



Bir aile babasız, bir kadın ailesiz kaldı



Uşak'ta, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden, aynı aileden olan 3 kişi İzmir'de toprağa verildi. Kazada annesi, babası ve abisini kaybeden Zekiye Ata ile bir yaşındaki bebeğinin babası olan kocası Mesut Hacıoğlu'nu kaybeden Ayşegül Hacıoğlu, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü.



Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Uşak-İzmir yolu Çınar Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Fahrettin Hacıoğlu (62) yönetimindeki 35 PN 740 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu'yla, yolcu olarak bulunan eşi Safiye Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Mesut Hacıoğlu ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında cip sürücüsü Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği ve karşı yola geçtiği tespit edildi.



OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA GİRDİ



Kazada hayatını kaybeden, Hacıoğlu ailesi için İzmir'in Menderes ilçesindeki Gazipaşa Mestanlı Camii'nde, öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesini kaybeden, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata'nın gelini olan Zekiye Ata, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Zekiye Ata'yı, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Kazada eşini kaybeden Ayşegül Hacıoğlu da güçlükle ayakta durabildi. Eşinin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döken Ayşegül Hacıoğlu'nu annesi ve babası sakinleştirdi. Ayşegül ve Mesut Hacıoğlu'nun, 'Utku' isminde bir yaşında bebeklerinin olduğu ve bugün doğum günü olduğu öğrenilirken, kazadan önce Mesut Hacıoğlu'nun eşine telefon açıp, çocuklarının doğum gününü kutlamaya geldiklerini söylediği bildirildi. Ayrıca, Bulgar göçmeni olan Hacıoğlu ailesinin Ankara'ya çifte vatandaşlık işlemleri için gittikleri ve kazanın dönüşte gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin 3 üyesinin cenazesi, kılınan namazın ardından Görece Mezarlığı'na defnedildi.



Ağlayan Ayşegül Hacıoğlu ve Zekiye Ata'dan görüntüler



Cenaze namazından görüntü



Tabutun taşınmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım gönderdi



Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 20 TIR insani yardım gönderildi.



BM'nin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki lojistik depolarından yüklenen 20 TIR, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. TIR konvoyu, buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. BM'nin yardım TIR'larındaki insani yardımlar İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacak.



-Jandarma ve BM ekipleri



-BM TIR'ları Cilvegözü'ne gelirken



-Gümrük sahasına girerken



MHP, 50'nci kuruluş yıl dönümünü Adana'da kutlayacak



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 50'nci kuruluş yıl dönümünü, 8 Şubat Cuma günü Adana'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla kutlayacak.



1969'dan beri Türk siyasi hayatında varlığını sürdüren MHP, kurulduğu şehir olan Adana'da 8-9 Şubat'ta 50'nci yıl anısına bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirecek. Kutlama etkinlikleri, 8 Şubat Cuma günü saat 14.00'te genel başkan yardımcılarının da katılımıyla Adnan Menderes Spor Salonu'nda sergi açılışı ile başlayacak. MHP'nin seçim afiş ve pankartlarının yer alacağı sergi, iki gün süreyle açık kaldıktan sonra 10 Şubat'tan itibaren 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yine tüm vatandaşlara açık olarak devam edecek.



BAHÇELİ, ÇUKUROVA FUAR ALANINDA KONUŞACAK



9 Şubat günü ise MHP kurmayları, Atatürk Parkı'nda Anıta çelenk koyacak. Kutlama programları Çukurova Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak.



Kutlama etkinliklerini değerlendiren MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin bekası için kurucu liderimiz Alparslan Türkeş ve ülkü arkadaşlarıyla tarih sahnesine çıkan MHP, 50 yıldır onurlu varlığını sürdürmektedir. Başbuğ Türkeş'ten kutlu bayrağı devralan Devlet Bahçeli ve kıymetli yol arkadaşları olan Ülkücü kadrolar, bugün de aynı mücadeleyi aynı ruh, aynı heyecanla devam ettirmektedir" dedi.



Balıkesir'de 34 kaçak yakalandı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 otomobil içerisinde 34 kaçak yakalandı. Kaçmaya çalışan 3 araç sürücüsü ise gözaltına alındı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine göçmen sevkiyatı yapılacağına istihbaratı alındı. Sivil jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonrasında jandarma ekipleri tarafından E-87 karayolu Altınoluk Mahallesi Antandros mevki yol kontrol noktası oluşturularak kimlik kontrolüne başlandı. Takip edilen 3 araç kontrol noktasına geldiklerinde durduruldu. İ.H.P., M.E. ve M.K.'nin kullandığı 3 otomobilde Afganistan uyruklu 7 erkek, 8 kadın ve 19 çocuk olmak üzere 34 kaçak yakalandı.



Şüpheliler,. İH.P., M.E. ve M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderilecek.



Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), -

